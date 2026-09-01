Nam sinh lớp 7 giành học bổng trị giá tiền tỉ

TPO - Trần Nguyên Minh, học sinh Trường Newton Grammar School (Hà Nội), vừa giành Huy chương Vàng tại vòng chung kết quốc tế Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) 2026 và nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Singapore.

Nguyên Minh năm nay vào lớp 7. Cậu đã dành phần lớn thời gian trong mùa hè vừa qua cho niềm đam mê Toán bằng việc thỏa sức chinh chiến ở các sân chơi Toán học quốc tế danh giá.

Đầu tháng 8, Minh giành Huy chương Vàng tại vòng chung kết quốc tế AIMO 2026. Trước và sau cuộc thi này, em lần lượt đạt Huy chương Bạc cá nhân và Giải Vô địch nhóm tại kỳ thi MIMC 2026, cùng Huy chương Vàng cá nhân và Huy chương Vàng đồng đội tại kỳ thi IMAS Global 2026.

Những thành tích liên tiếp tại các sân chơi Toán học uy tín hàng đầu này đã giúp bộ sưu tập huy chương của Minh ngày càng dày thêm.

Với AIMO, đây là lần thứ hai nam sinh tham dự. Trở lại sân chơi này sau nhiều năm, Minh cho biết đề thi năm nay có độ khó cao, với một số bài toán yêu cầu học sinh liên hệ kiến thức Toán học với các tình huống thực tiễn.

"Những bài toán như vậy khiến em phải suy nghĩ nhiều hơn, không thể chỉ áp dụng những công thức có sẵn, mà phải tìm cách phân tích vấn đề và lựa chọn hướng giải phù hợp", Minh chia sẻ.

Trần Nguyên Minh giành Huy chương Vàng trong lần thứ hai tham dự AIMO.

Học bổng toàn phần danh giá

Sau những thành tích nổi bật tại các kỳ thi Toán, Minh được nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Singapore, để theo học tại NUS High School of Mathematics and Science (NUS High) – Trường Trung học Toán học và Khoa học thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS).

Đây là chương trình học bổng chuyên biệt, dành cho những học sinh có năng lực và niềm đam mê nổi bật trong lĩnh vực Toán và Khoa học, với lộ trình học tập kéo dài từ bậc trung học cơ sở đến trung học phổ thông.

Minh cho biết em vẫn đang cân nhắc việc sang Singapore học từ năm học tới.

Ở tuổi 12, việc rời gia đình để học tập tại một môi trường hoàn toàn mới là một thay đổi lớn. Tuy nhiên, nam sinh cho rằng mình khá tự tin và hào hứng trước cơ hội này.

Minh từng tham gia trại hè quân đội kéo dài nhiều ngày. Tại đây, em được rèn những kỹ năng sinh hoạt cơ bản như tự giặt quần áo, chăm sóc bản thân. Ở nhà, nam sinh cũng thường xuyên làm việc nhà, từ lau nhà, rửa bát đến tự nấu những món ăn đơn giản để giúp bố mẹ. Vì thế, cậu học trò nhỏ tự tin có thể tự xoay xở khi xa vòng tay bố mẹ.

Nếu quyết định sang Singapore, thử thách với Minh không chỉ là làm quen với môi trường học tập mới, mà còn là việc sống xa gia đình trong những năm đầu của tuổi thiếu niên. Dù vậy, nam sinh cho biết điều khiến em hào hứng nhất là cơ hội được học tập trong một môi trường hàng đầu, chuyên sâu về Toán và Khoa học - lĩnh vực mà em đặc biệt yêu thích.

Ước mơ trở thành thầy giáo

Minh cho biết em đặc biệt hứng thú với Toán và Vật lý. Với em, việc học hai môn này không dừng ở những kiến thức thầy cô truyền đạt trên lớp.

Ngoài chương trình chính khóa, nam sinh chủ động đăng ký các lớp học Toán, đọc thêm sách và tìm kiếm những video về Toán trên YouTube.

"Khi rảnh rỗi, em thích được lên mạng hoặc trao đổi với các thầy cô, bạn bè, để tìm hiểu thêm kiến thức về Toán", Minh kể.

Với Minh, điều hấp dẫn nhất ở môn học này là cảm giác được khám phá. Khi gặp một bài toán khó, em không dễ dàng bỏ cuộc mà thường thử nhiều cách tiếp cận khác nhau. Nếu vẫn chưa tìm ra lời giải, nam sinh có thể tìm thêm thông tin trên mạng hoặc hỏi thầy cô gợi ý.

"Em cảm thấy rất thích thú khi tìm hiểu ra được những kiến thức mới", Minh nói.

Ngoài Toán, Minh cũng yêu thích Vật lý bởi đây là môn học có tính thực tế, cho phép em vận dụng các công thức và kiến thức đã học để lý giải và giải quyết những vấn đề cụ thể trong cuộc sống.

Với nam sinh lớp 7, những kỳ thi và tấm huy chương, vì thế, không phải đích đến duy nhất. Điều khiến em hứng thú hơn là được tiếp tục khám phá những điều mới, tìm ra cách giải cho những bài toán khó và hiểu sâu hơn về những lĩnh vực mà mình yêu thích.