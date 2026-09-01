Nam sinh năn nỉ mẹ xoay học phí để được lên giảng đường

TPO - Quá ham học, nam sinh giành vô số giải thưởng thời THPT và đỗ đại học với số điểm 27,75 năn nỉ mẹ chạy tiền học phí để em có thể bước chân vào giảng đường.

Tân sinh viên ấy là Mai Ngọc Phong (18 tuổi, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng), em trúng tuyển ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng).

Nhìn con học tốt mà đau lòng

Nhà Phong nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Phước Chu. Ông Mai Ngọc Dũng - ba Phong lê từng bước với đôi chân sưng vù. Dưới chiếc áo mỏng, bịch đựng nước tiểu thòi ra lủng lẳng.

Ông Dũng rầu rĩ kể, về hưu được một thời gian, ông phát hiện ra bệnh thận, dù tích cực điều trị nhưng đành bất lực.

“Bệnh biến chứng qua gan, tim, phổi…, tay chân sưng nề rệu rạo hết cả rồi. Tới đi vệ sinh tôi cũng không tự chủ được, người như ngọn đèn trước gió”, người cha mệt mỏi.

Thành tích học tập đáng nể, nhưng gia cảnh quá éo le khiến Phong chông chênh trước cổng trường đại học. Ảnh: Thanh Hiền.

Mẹ Phong, bà Lê Thị Thu từ mờ sáng đã dậy nấu cơm cho cả nhà và bới lên công ty ăn trưa để tiết kiệm. Bà là công nhân một nhà máy nhựa ở khu công nghiệp, nhưng lớn tuổi, công ty khi có việc khi không, thành thử tháng nào làm năng suất lắm thì chỉ được khoảng 5 triệu đồng. Ông Dũng nhẩm tính chừng ấy không đủ một nửa tiền điều trị, thuốc men, ăn uống hàng tháng cho mình ông. Vậy nên tan ca về, cứ nghe đâu gọi người tới rửa chén, dọn dẹp là vợ ông chạy liền.

Suốt mấy năm nay, để gồng gánh gia đình, những chỗ có thể vay mượn bà Thu đều đã tìm đến. Giờ con vào đại học, cả nhà lại càng thêm túng quẫn



Ông Dũng cứ xót xa, Phong học rất tốt, nếu dừng lại giữa chừng thì tương lai của con như vào ngõ cụt.

“Thà Phong không học được thì thôi, đằng này học tốt mà tôi chẳng lo được gì…”, ông Dũng nghẹn giọng.

Ba Phong suy thận giai đoạn cuối, mình mẹ chạy ngược xuôi không lo đủ chi phí thuốc men điều trị cho ba.

Ông chỉ lên bàn, lên tường, rồi nói Phong lôi từ trong tủ ra xấp giấy khen của con. Năm lớp 10, Phong đoạt giải Nhì, lớp 11 giải Ba, lớp 12 giải Nhì cuộc thi Tin học trẻ cấp thành phố.

Lớp 10 và lớp 11 Phong là học sinh giỏi, năm cuối cấp còn giật giải Ba trong cuộc thi học sinh giỏi thành phố môn Tin học... Ông Dũng nói giấy khen của con còn nhiều, tất cả đều nhờ sự cố gắng, chăm chỉ và nghị lực vượt khó của con.

Mong được đi học

Bên chiếc máy tính được thầy cô cấp 3 hỗ trợ mua từ mấy năm trước vì thấy em có tố chất về công nghệ, Phong bày tỏ bản thân rất yêu thích ngành công nghệ thông tin. Em cũng có kiến thức về lập trình nhờ tự mày mò học hỏi suốt nhiều năm qua.

Vì vậy Phong đăng ký ngay nguyện vọng 1 là ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo. Khi trúng tuyển, Phong sung sướng nghĩ mình đã chạm tới giấc mơ, nhưng giờ có đi tiếp được hay không thì chưa dám chắc.

Công nghệ thông tin là ngành học yêu thích của Phong.

Mẹ Phong nhớ mấy hôm trước lên trường về, Phong đắn đo mãi rồi thủ thỉ năn nỉ mẹ ráng vay cho Phong tiền học phí hơn 18 triệu đồng. “Con nói với tôi gắng vay cho được, chỉ cần vào được trường thôi, những kỳ sau con sẽ cày học bổng để mẹ dành tiền chữa bệnh cho ba. Con quyết tâm vậy tôi vừa mừng, vừa thương vì con phải chịu áp lực tiền bạc quá lớn”, bà nói.

Sở dĩ Phong thuyết phục mẹ cho đi học là vì ở tuần sinh hoạt công dân, Phong nghe lớp mình sẽ có khoảng 30% giành được học bổng nếu thành tích học tập tốt. Mức học bổng từ 50 – 150% tiền học phí. Phong bảo nếu quyết tâm học sẽ có khả năng giành được, khi ấy gia đình sẽ không phải lo gánh nặng học phí nữa, số tiền ấy sẽ dành để chữa bệnh cho ba.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hải Vân, gia đình Phong có hoàn cảnh rất khó khăn, nhiều năm là hộ nghèo. Phong là một trong những học sinh tiêu biểu trên địa bàn với các thành tích nổi trội trong 3 năm THPT và hiện tại là tân sinh viên với số điểm đáng mơ ước.

“Gia cảnh của em rất đáng thương, ba đã suy thận giai đoạn 5, mẹ làm công nhân để gồng gánh cả gia đình. Quãng đường sinh viên phía trước còn rất dài, nếu không có tiền trang trải, em có thể phải nghỉ học giữa chừng. Như vậy thì quá tiếc cho một nam sinh giỏi giang. Địa phương sẽ dành sự quan tâm cho gia đình em và cũng mong nhận được sự sẻ chia, hỗ trợ để em có thể hoàn thành giấc mơ giảng đường”, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hải Vân chia sẻ.