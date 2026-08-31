Sinh viên Duy Tân “nâng tầm” mo cau thành thời trang cao cấp

Giữa không gian rêu phong của Làng cổ Lộc Yên và cánh đồng lúa vàng ngát hương, 23 thiết kế Thời trang Sinh thái từ mo cau do sinh viên ngành Thiết kế Thời trang của Đại học Duy Tân (DTU) sáng tạo đã trở thành điểm nhấn hoành tráng và bùng nổ nhất tại Hội làng Lộc Yên - Thạnh Bình lần thứ V năm 2026.

Bộ sưu tập được trình diễn trong "Ngày hội Sáng tạo mo cau & Kết nối phát triển du lịch Lộc Yên - Thạnh Bình", do Ủy ban nhân dân xã Thạnh Bình TP. Đà Nẵng, Hiệp hội Xuất khẩu thủ công mỹ nghệ Việt Nam (VIETCRAFT) và Đại học Duy Tân phối hợp tổ chức trong khuôn khổ Sự kiện Hội làng cổ Lộc Yên 2026.

Không đèn led lung linh, không sàn catwalk bóng bẩy, chính lối đi uốn lượn giữa cánh đồng lúa chín đã trở thành "sàn diễn tự nhiên" đầy cảm xúc - nơi mo cau được tái sinh kiêu hãnh trong một diện mạo hoàn toàn mới.

Nếu như những người phụ nữ xã Thạnh Bình mở màn đầy duyên dáng trong các trang phục truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa như áo bà ba, áo dài, hay trang phục người Co kết hợp phụ kiện mo cau chân quê... thì các sinh viên Đại học Duy Tân lại mang đến một làn gió hoàn toàn mới lạ, phá cách với hơi thở thời đại, trình diễn chuỗi bộ sưu tập trẻ trung, năng động và bứt phá khỏi những cấu trúc vốn có.

23 tác phẩm từ dàn nhà thiết kế trẻ DTU đã thổi hồn vào chất liệu mo cau mộc mạc, biến nét đẹp bản địa thành ngôn ngữ thời trang kiêu hãnh trải dài qua 5 bộ sưu tập độc đáo:

Everyday Collection – "Khi nhịp sống thường nhật giao thoa cùng hơi thở tự nhiên"

Sinh viên DTU trình diễn Everyday Collection

Lấy cảm hứng từ những điều bình dị nhất trong cuộc sống hàng ngày, Everyday Collection mở ra một định nghĩa mới về thời trang sinh thái: Gần gũi, tính ứng dụng cao nhưng không hề đơn điệu.

Trên nền chất liệu vải thô, đũi mềm mại, các nhà thiết kế trẻ DTU đã khéo léo lồng ghép phom dáng hiện đại - từ chân váy xếp ly ngắn trẻ trung, đầm maxi dáng xòe thướt tha, áo croptop may cổ tròn thanh lịch cho đến đầm yếm cúp ngực duyên dáng.

Mo cau không chỉ là chi tiết đính kèm mà được xử lý kỳ công thành các mảnh đan ô caro tinh xảo làm cạp váy, đai corset chiết eo, hoa đính thủ công cho đến khuy cài áo độc đáo.

Đi kèm là chuỗi phụ kiện nón cót và túi xách đan tay đồng điệu. Tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa, thanh lịch và tràn đầy sức sống đời thường.

Urban Collection – "Sự đối lập đầy sức hút giữa mộc mạc bản địa và tư duy góc cạnh phố thị"

Bộ sưu tập Urban

Mang nhịp sống sôi động, phóng khoáng của đô thị về giữa không gian rêu phong làng cổ, Urban Collection là lời sự khẳng định cá tính của thế hệ trẻ không ngại phá vỡ những quy chuẩn lối mòn.

Bộ sưu tập gây ấn tượng mạnh nhờ tư duy thiết kế unisex/genderless thời thượng. Dòng thời trang nam nổi bật với quần short ống rộng phối áo tay lỡ thắt đai dệt, hàng cúc tết thủ công cá tính.

Dòng thời trang nữ bứt phá với đầm lệch vai peplum sắc nét, váy cổ yếm dựng phom độc đáo. Mo cau được "đô thị hóa" qua những kỹ thuật đan tấm lớn làm giáp ngực, nẹp áo cứng cáp cho đến những chiếc túi xách quai gỗ và mũ cói cách điệu.

Sự va chạm giữa phom dáng hiện đại, đường cắt dứt khoát và chất liệu thô mộc bản địa tạo nên một tổng thể đầy cá tính và tràn ngập hơi thở thời đại.

Resort Collection – "Bản giao hưởng tự do chìm đắm giữa thiên nhiên ngát hương"

Sinh viên DTU trình diễn với Resort Collection

Đưa người thưởng lãm rời xa những ồn ào phố thị, Resort Collection mở ra không gian nghỉ dưỡng tự do, nhẹ nhàng và tràn đầy cảm xúc thông qua những nốt trầm thăng của chất liệu sinh thái.

Bộ sưu tập khai thác tối đa độ rủ mềm mại của vải lụa, voan và đũi cao cấp trên tông màu beige, mây trắng tinh khôi.

Phom dáng chủ đạo hướng đến sự thư thái tuyệt đối: đầm maxi lụa bay bổng trong gió, set áo croptop phối chân váy suông cạp cao tôn dáng, đầm cúp ngực hay đầm ngắn tay bồng mềm mại.

Nghệ thuật xử lý mo cau ở bộ sưu tập này đạt đến độ tinh tế đầy chất thơ. Những cánh hoa mo cau 3D được tạo hình tỉ mỉ đính ngẫu hứng trên vạt váy, bẹ cau được uốn xếp lớp như vạt yếm tự nhiên, kết hợp cùng chuỗi phụ kiện đậm chất di sản như quạt mo, quạt nan mo xòe rộng và hoa đan thủ công.

Mỗi thiết kế là một khoảng thở bình yên, kết nối trọn vẹn con người với thiên nhiên.

Cocktail Collection – "Khi chất liệu thô mộc bước lên thánh đường của những tiệc tối sang trọng"

Cocktail Collection

Sự biến hóa bất ngờ và ngoạn mục nhất gọi tên Cocktail Collection — nơi mo cau thô nhám được nâng tầm thành ngôn ngữ thời trang cao cấp, đầy kiêu sa và quyến rũ.

Các thiết kế tập trung vào những nét cắt tôn vinh đường cong người phụ nữ: đầm cúp ngực ôm sát quyến rũ, váy đắp xẻ tà gợi cảm, đầm cổ yếm lụa bóng kiêu kỳ cho đến set váy peplum thanh lịch.

Tinh thần thời trang tiệc tối được thể hiện trọn vẹn qua sự tương phản đẳng cấp giữa bề mặt lụa óng ả và độ thô nhám quyến rũ của mo cau. Mo cau được biến đổi phom dáng tài tình thành những chiếc đai lưng (belt) bản lớn định hình vòng eo thon, corset đan cấu trúc ôm sát cơ thể, đai bắp tay cá tính, chiếc quạt tay ô caro đầy sang trọng.

Bộ sưu tập chính là tuyên ngôn về vẻ đẹp tự tin, thanh lịch và cuốn hút của người phụ nữ hiện đại.

Avant-garde Collection – "Giải phóng tư duy & Cao trào sinh thái”

Avant-garde Collection

Là phần kết màn bùng nổ nhất, Avant-garde Collection đưa khán giả bước vào không gian của thời trang nghệ thuật thuần túy — nơi mo cau thoát khỏi mọi giới hạn công năng thông thường để trở thành chất liệu kiến tạo hình khối đầy kiêu hãnh.

Bộ sưu tập gây bàng hoàng thị giác bởi những phom dáng kiến trúc 3D độc bản: chân váy đan mo cau phóng đại phồng hông kiêu kỳ, bẹ cau uốn nắn thành đóa hoa khổng lồ ôm trọn bờ vai, miệt mo xòe cánh như một tác phẩm điêu khắc trước ngực, kết hợp cùng vạt váy mullet thướt tha và mũ đội lệch định hình ấn tượng.

Bộ sưu tập không chỉ khẳng định tài năng bứt phá của các nhà thiết kế trẻ DTU mà còn mở ra một tầm nhìn mới: Thời trang bền vững hoàn toàn có thể vươn tới những đỉnh cao nghệ thuật thượng thừa.

Lối đi uốn lượn giữa cánh đồng lúa chín đã trở thành "sàn diễn tự nhiên" đầy cảm xúc

Với màn góp mặt đầy ấn tượng tại "Ngày hội Sáng tạo mo cau & Kết nối phát triển du lịch Lộc Yên - Thạnh Bình" (thuộc Lễ hội Làng cổ Lộc Yên 2026), cả 5 bộ sưu tập độc đáo trên chính là sản phẩm Đồ án môn học CDIO (FSH496) do sinh viên ngành Thiết kế Thời trang (Khoa Mỹ thuật Ứng dụng - Trường Công nghệ & Kỹ thuật, Đại học Duy Tân) nghiên cứu và thực hiện.

Đông đảo người dân và du khách theo dõi màn trình diễn thời trang độc đáo của sinh viên ĐH Duy Tân

Sự giao thoa giữa một bài kiểm tra chuyên ngành và sàn diễn quy mô tại Hội làng Lộc Yên đã mang đến cho các tài năng trẻ DTU một trải nghiệm thực chiến vô giá. Không chỉ dừng lại ở những bản vẽ ý tưởng hay mô hình trong xưởng thực hành, việc bước ra "sàn diễn tự nhiên" giữa lòng lễ hội giúp sinh viên thỏa sức bứt phá sáng tạo, làm chủ kỹ thuật xử lý chất liệu sinh thái thực tế, học cách vận hành một show diễn chuyên nghiệp và tự tin đối mặt với những thử thách ngoài không gian lớp học.

Đây chính là hành trang đắt giá, củng cố kỹ năng và bản lĩnh nghề nghiệp cho các NTK tương lai ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường!