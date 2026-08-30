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Giáo dục

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Hai trường học ở Ninh Bình mang tên cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Minh Đức

TPO - Từ năm học 2026-2027, Trường THPT Kim Sơn B và một trường THCS mới được thành lập tại xã Quang Thiện, tỉnh Ninh Bình, chính thức mang tên cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Ngày 30/8, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình xác nhận, từ ngày 1/9/2026, Trường THPT Kim Sơn B chính thức đổi tên thành Trường THPT Trần Đại Quang.

Theo thông tin từ nhà trường, ngày 30/8, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định đổi tên Trường THPT Kim Sơn B thành Trường THPT Trần Đại Quang. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/9.

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Trường THPT Kim Sơn B.

Sau khi có quyết định, trang Facebook chính thức của nhà trường cũng được cập nhật tên mới là Trường THPT Trần Đại Quang - Ninh Bình. Trường THPT Kim Sơn B được thành lập và phát triển trên quê hương Kim Sơn, nơi gắn bó với tuổi thơ và những năm tháng học tập của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Chia sẻ về sự kiện này, nhà trường cho biết, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang là người con ưu tú của quê hương Kim Sơn, từng học tập tại Trường THPT Kim Sơn B. Từ một học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ông đã không ngừng học tập, rèn luyện và trưởng thành, trở thành nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Theo nhà trường, trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân kính trọng. Việc ngôi trường từng gắn với những năm tháng học tập của ông nay được mang tên Trần Đại Quang được nhà trường xác định là niềm vinh dự lớn, đồng thời đặt ra trách nhiệm đối với các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống của nhà trường.

Đáng chú ý, sự kiện diễn ra trong thời điểm Trường THPT Kim Sơn B tròn 60 năm xây dựng và phát triển, đồng thời tròn 10 năm kể từ ngày cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang về thăm và cắt băng khánh thành cơ sở mới của nhà trường.

Cũng tại xã Quang Thiện, một trường THCS mới được thành lập và mang tên Trường THCS Trần Đại Quang.

Theo lãnh đạo UBND xã Quang Thiện, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang là người con của quê hương Quang Thiện. Khi còn công tác, ông luôn dành sự quan tâm tới sự nghiệp giáo dục, thế hệ trẻ và học sinh quê hương. Trên cơ sở đó, địa phương đã xây dựng đề án, trình cấp có thẩm quyền xem xét việc thành lập trường THCS mang tên cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhằm thể hiện sự tri ân đối với những đóng góp của ông.

Như vậy, từ năm học 2026-2027, tại quê hương Kim Sơn có hai cơ sở giáo dục mang tên cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, gồm Trường THPT Trần Đại Quang và Trường THCS Trần Đại Quang.

Minh Đức
#Trường THPT Trần Đại Quang #Trường THCS Trần Đại Quang #Ninh Bình #Giáo dục #Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang

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