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Giáo dục

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Huế siết các khoản thu học đường trước năm học mới

Ngọc Văn

TPO - Trước thềm năm học 2026-2027, TP. Huế ban hành quy định mới về các khoản thu dịch vụ trong trường công lập, quy định mức trần và cơ chế quản lý nhằm ngăn ngừa lạm thu.

Từ ngày 3/9, TP. Huế chính thức áp dụng quy định mới về các khoản thu dịch vụ trong trường công lập năm học mới 2026 - 2027, với mức thu tối đa được quy định cụ thể cho từng nhóm dịch vụ.

Quy định áp dụng cho các trường mầm non, phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố. Theo UBND TP. Huế, việc ban hành khung giá cụ thể nhằm minh bạch hóa các khoản thu trong trường học, góp phần hạn chế tình trạng lạm thu và tạo sự đồng thuận của phụ huynh trước năm học mới.

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Các khoản thu dịch vụ tại trường công lập ở TP. Huế được quy định mức trần, nhằm hạn chế lạm thu. Ảnh: Ngọc Văn

Đáng chú ý, nhiều khoản thu phục vụ học sinh được quy định mức trần cụ thể. Trong đó, tiền ăn bán trú được thu tối đa từ 20.000 - 35.000 đồng/ngày/học sinh. Dịch vụ nấu ăn, chăm sóc bán trú có mức thu tối đa 350.000 đồng/tháng đối với trẻ mầm non và 250.000 đồng/tháng đối với học sinh tiểu học.

Chi phí trang bị đồ dùng cá nhân, vật dụng dùng chung phục vụ bán trú đối với học sinh mới tuyển sinh hoặc trang bị lần đầu tối đa 400.000 đồng/năm học; các năm tiếp theo tối đa 150.000 đồng/năm học. Mức thu ký túc xá được khống chế không quá 150.000 đồng/tháng, chưa bao gồm tiền điện và nước.

Đối với các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa như ngoại ngữ, nghệ thuật, thể thao, kỹ năng sống, hướng nghiệp, mức thu tối đa là 9.000 đồng/tiết đối với học sinh phổ thông và 9.000 đồng/hoạt động đối với trẻ mầm non. Riêng các chương trình STEM/STEAM, năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có mức thu tối đa 15.000 đồng/tiết.

Ngoài ra, tiền nước uống, vệ sinh trường lớp, giấy thi và photo đề kiểm tra định kỳ cũng được quy định mức trần cụ thể. Một số khoản như đồng phục, học liệu điện tử, điều hòa, hoạt động trải nghiệm ngoài trường và xe đưa đón học sinh được thực hiện theo hình thức thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh trên cơ sở nhu cầu thực tế.

Theo quy định, các cơ sở giáo dục chỉ được thu trong danh mục đã ban hành, không được thu vượt mức trần hoặc tự đặt ra các khoản thu ngoài quy định. Việc thu phải bảo đảm nguyên tắc lấy thu bù chi, công khai, minh bạch và không vì mục tiêu lợi nhuận.

Đặc biệt, các trường có trách nhiệm công khai dự toán, quyết toán các khoản thu, chi; đồng thời thực hiện quyết toán vào cuối học kỳ và cuối năm học. Trường hợp còn dư kinh phí sau khi kết thúc năm học, nhà trường phải hoàn trả lại cho phụ huynh học sinh theo quy định.

Việc ban hành khung giá và cơ chế quản lý thống nhất được kỳ vọng sẽ góp phần siết chặt công tác thu, chi trong trường học, hạn chế tình trạng lạm thu, tạo môi trường giáo dục minh bạch trước năm học 2026-2027.

Ngọc Văn
#TP. Huế #chống lạm thu #trường công lập #năm học 2026-2027 #thu chi học đường #phụ huynh học sinh

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