Đưa giáo dục công nghệ đến vùng Tây Bắc

TPO - Tổ hợp Giáo dục FPT Điện Biên vừa được tỉnh Điện Biên khởi công, mở ra mô hình đào tạo liên thông từ phổ thông đến đại học, giáo dục nghề nghiệp, trong đó công nghệ thông tin, STEM, robotics và trí tuệ nhân tạo được định hướng xuyên suốt, nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho quá trình chuyển đổi số của địa phương và khu vực.

Ngày 25/8, tại phường Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Dự án Tổ hợp Giáo dục FPT Điện Biên được khởi công. Đây là dự án được xây dựng theo mô hình giáo dục liên thông, đa cấp học, từ phổ thông đến giáo dục nghề nghiệp và đại học, hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Điện Biên và khu vực Tây Bắc.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương nhấn mạnh, việc triển khai Tổ hợp Giáo dục FPT Điện Biên là bước cụ thể hóa chủ trương huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Tư.

Tỉnh Điện Biên kỳ vọng dự án sẽ mở thêm cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao cho học sinh, sinh viên trên địa bàn và khu vực Tây Bắc.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm an toàn, chất lượng và tiến độ; đồng thời sớm chuẩn bị chương trình đào tạo, đội ngũ quản lý, giáo viên, giảng viên và phương án tuyển sinh, gắn đào tạo với nhu cầu nhân lực của tỉnh và khu vực.

Về phía FPT, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT Nguyễn Văn Khoa cho biết, tỉnh Điện Biên là địa bàn có ý nghĩa đặc biệt với tập đoàn. FPT mong muốn triển khai tại đây mô hình giáo dục gắn với công nghệ, doanh nghiệp và năng lực hội nhập.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Xuân Tư.

Theo ông Khoa, Tổ hợp Giáo dục FPT Điện Biên không chỉ tập trung đào tạo kiến thức mà còn tạo môi trường học tập, trải nghiệm, trong đó có mô hình nội trú, ký túc xá, giúp học sinh, sinh viên học tập và sinh hoạt trong môi trường liên thông từ phổ thông đến đại học.

FPT cũng định hướng xây dựng tại Điện Biên hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo cùng các đối tác quốc tế. Dự kiến cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, các đối tác của FPT sẽ đến Điện Biên tìm hiểu, phối hợp xây dựng các hoạt động và doanh nghiệp tại địa phương.

FPT cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm an toàn và tuyển sinh khóa đầu tiên vào tháng 9/2027. Tập đoàn cũng dự kiến xây dựng chính sách học bổng dành cho học sinh là người dân tộc thiểu số và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phối cảnh dự án.

Dự án Tổ hợp Giáo dục Điện Biên do Công ty TNHH Giáo dục FPT làm nhà đầu tư, được UBND tỉnh Điện Biên chấp thuận ngày 3/6/2026. Dự án có diện tích khoảng 10,57 ha, tổng vốn đầu tư gần 650 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của Công ty TNHH Giáo dục FPT hơn 129 tỷ đồng, chiếm 20%; phần còn lại là nguồn vốn huy động dự kiến từ Công ty Cổ phần FPT.

Theo thiết kế, tổ hợp có khả năng tiếp nhận hơn 6.000 học sinh, sinh viên mỗi năm. Trong đó, giáo dục phổ thông trên 3.000 học sinh; giáo dục đại học khoảng 2.000 sinh viên và giáo dục nghề nghiệp trên 700 người học.

Dự án dự kiến tạo việc làm cho khoảng 500 giáo viên, giảng viên, cán bộ và nhân viên. Các hạng mục gồm giảng đường phục vụ giáo dục phổ thông, đại học, cao đẳng và đào tạo nghề; ký túc xá, nhà đa năng - dịch vụ, nhà thể dục thể thao, sân thể thao, nhà xe cùng các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật.

Tổng diện tích sàn dự kiến hơn 70.700 m2. Khoảng 76% diện tích đất được dành cho cây xanh, sân vườn, sân chơi, sân thể thao, mặt nước và giao thông.

Dự án được triển khai theo 3 giai đoạn trong tổng thời gian 8 năm. Giai đoạn 1 thực hiện trong 2 năm, giai đoạn 2 và 3 mỗi giai đoạn 3 năm. Ở giai đoạn đầu, nhà đầu tư sẽ xây dựng các khối giảng đường, ký túc xá, nhà dịch vụ đa năng, công trình thể thao, nhà xe và hạ tầng kỹ thuật để đưa vào hoạt động.

Theo kế hoạch, khóa đầu tiên của Tổ hợp Giáo dục FPT Điện Biên dự kiến tuyển sinh và khai giảng vào tháng 9/2027, năm học 2027-2028. Chương trình đào tạo định hướng gắn với các công nghệ lõi và công nghệ chiến lược, trong đó STEM, công nghệ thông tin, robotics và trí tuệ nhân tạo (AI) được triển khai xuyên suốt từ bậc tiểu học đến cao đẳng, đại học.