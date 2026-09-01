Cảnh báo chiêu trò đôn giá, mua đi bán lại sách giáo khoa tại TPHCM

TPO - Đầu năm học mới, nhu cầu mua sắm sách giáo khoa tại TPHCM tăng mạnh. Lợi dụng thời điểm này, đã xuất hiện hiện tượng gom mua sách với số lượng lớn nhằm đầu cơ, đẩy giá bán lẻ trên mạng lưới trực tuyến. Nhiều phụ huynh cho biết đã mua sách với giá chênh lệch "khủng" so với giá bìa.

Đăng tải trên mạng xã hội những ngày qua, nhiều phụ huynh cho biết đã mua SGK với sách chênh lệch gấp đôi, gấp ba, thậm chí đến 4 lần so với giá bìa.

Mua nhầm SGK có giá "trên trời"

"Ngày khai giảng đã cận kề, còn tôi thì lại không có nhiều thời gian để đi tìm mua từng quyển sách cho con. Vì vậy, tôi quyết định đặt mua online trên các sàn thương mại điện tử. Ở đâu còn sách thì tôi mua chứ không kiểm tra xem cửa hàng đó có uy tín hay không. Chỉ đến khi cầm quyển sách trên tay mới ngã ngửa vì giá bán quá cao so với giá bìa niêm yết”, một phụ huynh thở dài nói.

Tương tự, chị Minh Hằng cũng mua sách mỹ thuật lớp 1 cho con trên sàn thương mại điện tử với giá 35.000 đồng/quyển, giá bìa 8.800 đồng. Như vậy, chị đã mua sách mắc gần gấp 4 lần so với giá niêm yết.

“Mình biết là giá mắc nhưng vì muốn mua nhanh nên mình đành chấp nhận. Miễn sao mua đúng sách và sách còn mới là được”, chị Hằng bày tỏ.

Nhiều phụ huynh phàn nàn vì mua nhầm SGK giá "trên trời"

Để đáp ứng nhu cầu mua SGK duy trì ở mức cao của phụ huynh, NXBGDVN tại TPHCM mở cửa bán SGK xuyên lễ từ 8 giờ sáng đến 17 giờ 30 tất cả các ngày nghỉ lễ.

Em Hoàng Hảo, học sinh lớp 12 trường THPT Phạm Phú Thứ cho biết sau khi tham khảo một lượt giá bán trên mạng xã hội và các sàn thương mại, Hảo quyết định tự đến Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TPHCM để mua sách với giá “tận gốc”.

“Em rất bất ngờ vì ngày lễ nhưng điểm bán sách vẫn hoạt động rất nhộn nhịp. Chưa đầy 5 phút là em đã mua đủ bộ sách. Nhiều bạn bè của em mua sách trên mạng với giá bán rất cao”, Hảo cho biết.

Phối hợp với công an ngăn chặn chiêu trò đầu cơ SGK

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, chị Lê Ngọc Quỳnh Hương, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Phương Nam thuộc Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) tại TPHCM cho biết, những ngày qua các điểm bán sách của nhà xuất bản xuất hiện chiêu trò thuê mướn lao động tự do, học sinh, sinh viên để xếp hàng mua sách giáo khoa số lượng lớn.

Sau khi mua xong, các đối tượng này sẽ đứng gần điểm bán sách để chào mời, bán sách cho phụ huynh với giá chênh lệch cao hoặc rao bán trên mạng xã hội.

"Việc này không nhằm mục đích sử dụng mà để gom hàng, sau đó mang lên mạng bán lại với giá cao hơn nhằm hưởng chênh lệch, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của NXBGDVN" – chị Hương cho biết.

Trước tình trạng này, hệ thống cửa hàng đã phải áp dụng các biện pháp sàng lọc nghiêm ngặt. Tại cổng chính, bảo vệ quan sát, và hỏi những câu hỏi xác minh như: Mua sách lớp mấy? Mua lẻ hay mua bộ? Học sinh của trường nào?,...

Với những gương mặt “quen”, đội ngũ nhân viên sẽ có những câu hỏi chi tiết hơn để sàng lọc. Trường hợp người mua không chứng minh được nhu cầu mua sách là chính đáng, phát hiện dấu hiệu mua gom để đầu cơ, cửa hàng sẽ kiên quyết từ chối phục vụ để nhường cơ hội cho phụ huynh, học sinh có nhu cầu thật sự.

Đại diện Nhà xuất bản cho biết để giảm tải áp lực tại các cửa hàng trực tiếp và chặn đứng tình trạng chèo kéo khách, các đơn vị phát hành đã chủ động phối hợp với công an khu vực. Lực lượng chức năng thường xuyên có mặt để duy trì an ninh trật tự, đảm bảo môi trường mua sắm an toàn cho người dân.

Dù số tiền mua bán chênh lệch trong trường hợp này không lớn tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ngoài nguy cơ mất tiền, người mua còn có thể bị lộ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng. Trường hợp nhấp vào các đường dẫn (link) không rõ nguồn gốc, chứa mã độc có thể khiến khách hàng trở thành nạn nhân của các phi vụ lừa đảo khác.

Trong 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, có khoảng 3.000 lượt phụ huynh đến NXBGDVN tại TPHCM để mua sách

Đại diện NXBGDVN nhấn mạnh trước tình trạng giá sách bị “thổi giá” và nguy cơ mua phải sách in lậu trên mạng, phụ huynh chỉ nên tìm mua SGK tại các địa chỉ thuộc hệ thống phân phối chính thức của NXBGDVN, hoặc qua các đối tác bán lẻ lớn, uy tín.

Việc này không chỉ giúp phụ huynh mua được sách với đúng giá niêm yết, mà còn đảm bảo tuyệt đối về chất lượng in ấn, tính chính xác của nội dung, tạo hành trang tốt nhất cho con em bước vào năm học mới.