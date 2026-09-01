Phụ huynh xúc động ngày con em nhập học ngôi trường đặc biệt ở Cần Thơ

TPO - Ngày 1/9, hàng trăm phụ huynh từ nhiều địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long đưa con em đến làm thủ tục nhập học tại Trường Văn hóa Công an nhân dân III, ở phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ.

Hạnh phúc nơi trường mới

Từ sáng sớm, khuôn viên Trường Văn hóa Công an nhân dân III trở nên nhộn nhịp khi hàng trăm phụ huynh từ nhiều địa phương đưa con em đến làm thủ tục nhập học.

Thiếu tá Huỳnh Phước Vui - Phó Hiệu trưởng Trường Văn hóa Công an nhân dân III cho biết, trong buổi sáng, nhà trường tập trung đón học sinh các xã, phường thuộc TP. Cần Thơ; buổi chiều tiếp tục đón học sinh đến từ các tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trường Văn hóa Công an nhân dân III (phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ)

Theo nhà trường, đến ngày 1/9, đơn vị đã hoàn tất xét tuyển và trao giấy báo nhập học cho 565/1.000 học sinh theo chỉ tiêu được giao. Trong đó, khối 5 có 67 học sinh, khối 6 có 112 học sinh, khối 7 có 99 học sinh, khối 8 có 103 học sinh, khối 9 có 92 học sinh, khối 10 có 77 học sinh và khối 11 có 15 học sinh.

Nhà trường đã nhận đủ hồ sơ đăng ký theo chỉ tiêu được giao và sẽ tiếp tục xét tuyển số học sinh còn lại trong tháng 9.

Đưa cháu nội Lâm Thái Duy Đại, học lớp 9, đến làm thủ tục nhập học, ông Lâm Tiên (60 tuổi, người dân tộc Khmer, ở xã Kế Sách, TP. Cần Thơ) không giấu được niềm vui.

“Gia đình tôi có truyền thống cách mạng, có người là liệt sĩ. Hôm nay đưa cháu vào học tại ngôi trường của ngành Công an, gia đình rất vui và yên tâm”, ông Tiên chia sẻ.

Phụ huynh đưa học sinh đến làm thủ tục nhập học.

Theo ông Tiên, cháu nội có ước mơ trở thành chiến sĩ Công an nhân dân và được gia đình ủng hộ. Cha của Duy Đại trước đây cũng công tác trong quân đội, nay đã nghỉ.

“Chúng tôi tin tưởng môi trường giáo dục mới sẽ giúp cháu trưởng thành hơn”, ông Tiên nói.

Cùng tâm trạng, Ni trưởng Trần Thị Huệ Liễu, chùa Đại Giác (phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ) đưa cháu gái Trần Thị Tuệ Anh đến nhập học lớp 10.

Ni trưởng cho biết trước khi nhập học, gia đình được cán bộ, chiến sĩ công an tư vấn, giới thiệu kỹ về môi trường học tập, sinh hoạt tại trường. Khi nhận giấy báo nhập học, Tuệ Anh cũng rất vui và yên tâm khi chuẩn bị bước vào môi trường mới.

“Chúng tôi rất vui khi được các chú công an tư vấn, hướng dẫn. Đây là môi trường giáo dục tốt nên gia đình rất yên tâm”, Ni trưởng Trần Thị Huệ Liễu chia sẻ.

Ni trưởng Trần Thị Huệ Liễu đưa cháu Tuệ Anh đến trường

Chăm lo tới từng giấc ngủ

Đặc biệt xúc động trong ngày nhập học là bà Trần Xuân Hồng (66 tuổi, ở xã Trường Khánh, TP. Cần Thơ), người cùng gia đình đưa hai cháu song sinh Trần Tuấn Kiệt và Trần Anh Kiệt đến trường.

Bà Hồng cho biết mình là cô ruột của hai cháu. Do hoàn cảnh gia đình các cháu khó khăn, éo le nên bà cùng người thân chăm sóc, nuôi dưỡng hai cháu.

Gia đình bà Trần Xuân Hồng đưa hai cháu Tuấn Kiệt và Anh Kiệt nhập học.

Khi biết Trường Văn hóa Công an nhân dân III tuyển sinh, bà Hồng bàn với hai cháu làm hồ sơ đăng ký, bởi nhận thấy đây là môi trường học tập phù hợp, có thể giúp các cháu có điều kiện học hành và trưởng thành.

“Lúc nộp hồ sơ cũng hồi hộp lắm. Đến khi biết các cháu trúng tuyển, cả gia đình rất vui. Hôm nay đưa các cháu lên làm thủ tục, được các cô chú công an đón tiếp nhiệt tình, ân cần nên chúng tôi càng yên tâm”, bà Hồng nói.

Điều khiến bà Hồng bất ngờ nhất là khi đưa hai cháu đến khu ký túc xá. “Tôi không thể tin vào mắt mình khi mỗi cháu có một chiếc giường riêng, có nệm, mùng, mền, gối và ba lô được chuẩn bị sẵn. Các cháu còn được cấp đồng phục. Gia đình rất hạnh phúc”, bà Hồng xúc động.

Theo bà Hồng, khi nhìn thấy bộ phận nhà ăn của trường đang chuẩn bị bữa trưa cho học sinh, bà càng cảm nhận rõ sự chu đáo của nhà trường.

Niềm vui của học sinh và phụ huynh khi nhận phòng ở nội trú.

Mái ấm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Theo Thiếu tá Huỳnh Phước Vui - Phó Hiệu trưởng Trường Văn hóa Công an nhân dân III, cùng với các trường học trên cả nước, Trường sẽ tổ chức lễ khai giảng vào sáng 5/9. Công tác chuẩn bị cho ngày khai giảng đang được nhà trường khẩn trương hoàn tất.

Trường Văn hóa Công an nhân dân III tại TP. Cần Thơ là mô hình trường nội trú liên cấp dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em yếu thế và con em đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Việc xây dựng trường mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an TP. Cần Thơ nói riêng đối với thế hệ tương lai.

Chuẩn bị bữa ăn trưa cho học sinh. Ảnh: Xuân Lương.

Theo Thiếu tá Huỳnh Phước Vui, không chỉ dạy kiến thức, nhà trường hướng đến giáo dục nhân cách, chăm lo toàn diện đời sống và học tập cho học sinh, qua đó tạo cơ hội để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em yếu thế và con em đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận môi trường giáo dục tốt hơn.