Có thêm chương trình đạt ABET, ĐH Duy Tân đạt nhiều ABET nhất Việt Nam

Chương trình đào tạo Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa của Đại học (ĐH) Duy Tân đã chính thức được Hội đồng Kiểm định các Chương trình Kỹ thuật (Engineering Accreditation Commission - EAC) thuộc tổ chức ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology, Mỹ) công nhận đạt chuẩn kiểm định ABET vào ngày 24/8/2026, dựa trên đợt đánh giá kiểm định diễn ra năm trước từ ngày 14 đến 16/12/2025.

Cũng trong đợt công bố này, 2 chương trình:

- Kỹ thuật Điện -Điện tử, và

- Kỹ thuật Phần mềm

của ĐH Duy Tân tiếp tục được ABET tái kiểm định, đánh dấu chu kỳ kiểm định lần 2.

Chương trình đảm bảo tuyệt đối 100% các tiêu chí theo yêu cầu của ABET

ĐH Duy Tân hiện tại có 7 chương trình đạt kiểm định ABET gồm:

- Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa: được công nhận kiểm định năm 2026,

- Kỹ thuật Mạng: được công nhận kiểm định năm 2019, 2025,

- Hệ thống Thông tin Quản lý: được công nhận kiểm định năm 2019, 2025,

- Kỹ thuật Điện - Điện tử: được công nhận kiểm định năm 2020, 2026,

- Kỹ thuật Phần mềm: được công nhận kiểm định năm 2021, 2026,

- Công nghệ Thực phẩm: được công nhận kiểm định năm 2025, và

- Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng: được công nhận kiểm định năm 2025.

Đoàn kiểm định ABET tại ĐH Duy Tân từ ngày 14 đến 16/12/2025

Chương trình đào tạo Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa của ĐH Duy Tân được Hội đồng Kiểm định các Chương trình Kỹ thuật (EAC - hội đồng có tỷ lệ đánh giá đạt khó nhất của ABET) ghi nhận và đánh giá cao ở nhiều khía cạnh. Trong đó, chương trình được xây dựng bài bản, chú trọng kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành, đồng thời duy trì quy trình cải tiến chất lượng liên tục thông qua hệ thống đánh giá chuẩn đầu ra chặt chẽ, góp phần bảo đảm sinh viên đáp ứng tốt các yêu cầu về năng lực khi tốt nghiệp.

Chương trình của ĐH Duy Tân còn nổi bật với định hướng đào tạo ứng dụng theo Mô hình CDIO (Conceive - Design - Implement - Operate), kết hợp các đồ án Capstone gắn với các bài toán thực tế, giúp sinh viên phát triển năng lực thiết kế hệ thống, thực nghiệm và giải quyết vấn đề kỹ thuật phức tạp. Bên cạnh đó, mối liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước tạo điều kiện để sinh viên DTU trải nghiệm các môi trường thực tế, thực tập và nâng cao cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Được xem là tổ chức kiểm định uy tín nhất thế giới về Kỹ thuật, là tiêu chuẩn “vàng” cho các chương trình Công nghệ và Kỹ thuật, rất nhiều trường đại học nổi tiếng thế giới đã tham gia kiểm định ABET cho các chương trình đào tạo của mình. Tiêu biểu trong số đó có các trường/viện đại học kỹ thuật nổi tiếng thế giới như: Học viện Kỹ thuật Massachusetts (MIT, Mỹ), ĐH Khoa học Ứng dụng (Áo), ĐH California ở Berkeley (UCB, Mỹ), ĐH Khoa học và Công nghệ Mody (Ấn Độ), ĐH Carnegie Mellon (CMU, Mỹ), ĐH Purdue (Mỹ), ĐH Johns Hopkins (Mỹ), ĐH Duke (Mỹ), ĐH AMA (Philippines),…

Hiện tại, ABET đã công nhận kiểm định cho 4.773 chương trình đào tạo thuộc 930 trường đại học và cao đẳng ở 42 quốc gia. Có hơn 200.000 sinh viên tốt nghiệp từ các chương trình được ABET công nhận mỗi năm và hàng triệu sinh viên tốt nghiệp đã nhận được bằng cấp từ các chương trình được ABET kiểm định kể từ năm 1932.

Kiến tạo năng lực sinh viên từ hệ sinh thái đào tạo toàn diện và chuyên sâu

Với chương trình học kéo dài 4.5 năm, sinh viên DTU thuộc ngành Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa được học tập và nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực then chốt như:

- Điều khiển Logic Khả trình PLC và Hệ thống SCADA,

- Hệ thống Nhúng và Lập trình Vi Điều khiển,

- Robot Công nghiệp và Truyền động điện,

- Cảm biến và Kỹ thuật Đo lường,

- Điều khiển Tự động, và

- Các hệ thống Điện-Điện tử,

- …

Kết hợp cân đối giữa kiến thức lý thuyết với thực hành, đồ án và dự án kỹ thuật, sinh viên ĐH Duy Tân không chỉ có cơ hội học cách phân tích từng bài toán cụ thể mà còn từng bước hình thành năng lực thiết kế, triển khai, kiểm thử, và đánh giá một hệ thống kỹ thuật hoàn chỉnh. Quá trình thực tập ở doanh nghiệp cũng giúp sinh viên nắm bắt cốt lõi vấn đề, vận dụng kiến thức đã học về PLC, cảm biến, điều khiển, cơ cấu chấp hành, vi điều khiển và giao tiếp công nghiệp để phát triển các giải pháp khả thi.

Sinh viên DTU ngành Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa học tập và thực hành trong các lab hiện đại

Sinh viên Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa của ĐH Duy Tân được trực tiếp “luyện nghề” trong 5 lab thực hành - thí nghiệm chuyên sâu đặt tại cơ sở 120 Hoàng Minh Thảo gồm:

- Phòng Thí nghiệm Điện tử Cơ bản,

- Phòng Thí nghiệm Điều khiển Logic,

- Phòng Thí nghiệm Vi xử lý/Vi điều khiển,

- Phòng Thí nghiệm Máy điện, và

- Phòng Thí nghiệm Viễn thông Tiên tiến.

Các lab hiện tại đã được trang bị đầy đủ máy móc hiện đại từ các thương hiệu hàng đầu như: Tektronix, Keysight, Siemens, Agilent,… Sinh viên cũng được quyền truy cập vào các nguồn tài nguyên số phong phú thông qua Thư viện số DTU, kết nối trực tiếp đến các cơ sở dữ liệu học thuật hàng đầu thế giới như IEEE Xplore, SpringerLink, và ProQuest Central.

Sinh viên thiết kế các sản phẩm “Made in Duy Tân” qua các dự án Capstone

Nhờ điều kiện thực hành thuận lợi và hiện đại, sinh viên DTU ngành Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa có cơ hội triển khai hiệu quả các dự án Capstone, nổi bật với nhiều mô hình ứng dụng thực tiễn “Made in Duy Tân” như:

- Máy phân loại tôm tự động phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thủy sản Thuận Phước,

- Hệ thống cân đo hóa chất tự động cho Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng,

- Trạm giám sát môi trường nước phục vụ nuôi trồng thủy sản sử dụng hệ điều khiển PLC Siemens S7-1200 giúp tối ưu hóa nuôi trồng thủy hải sản,

- Thiết kế hệ thống xử lý nước thải,

- Thiết kế thi công mô hình hệ thống phân loại theo kích thước và đóng gói sản phẩm,

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Cơ hội việc làm nhờ uy tín xếp hạng 300 + thế giới

Hội tụ ở ĐH Duy Tân là đội ngũ giảng viên Công nghệ & Kỹ thuật dày dặn kinh nghiệm và tâm huyết như PGS.TS. Hà Đắc Bình - Hiệu trưởng Trường Công nghệ & Kỹ thuật (SET) với hơn 30 công bố khoa học uy tín trên các tạp chí quốc tế ISI/Scopus, đã và đang chủ trì 4 đề tài cấp quốc gia NAFOSTED; TS. Trương Văn Trương - Nhà Nghiên cứu Trẻ xuất sắc nhận nhiều Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng về các bài báo quốc tế Q1/Scopus; PGS.TS. Vũ Dương - Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ & Kỹ thuật (SET) với hơn 20 đơn sáng chế độc quyền, trên 30 công bố về tối ưu hoá thiết kế cơ khí, kỹ thuật vật liệu tiên tiến và ứng dụng robot trên các tạp chí ISI/Scopus, đang chủ trì đề tài cấp quốc gia NAFOSTED, tâm huyết cống hiến xây dựng ngành cơ khí theo hướng nghiên cứu ứng dụng; TS. Trần Thuận Hoàng - Viện trưởng Viện Công nghệ Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ đã công bố trên 30 bài tạp chí và trên 80 bài hội nghị khoa học có uy tín trong nước và quốc tế, chủ nhiệm đề tài cấp Quốc gia Kc-13 và đang triển khai 2 đề tài NAFOSTED, là thành viên Mạng lưới chuyên gia Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo của Quỹ NATIF thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, đã xuất bản nhiều giáo trình phục vụ giảng dạy,… Phần lớn giảng viên của ĐH Duy Tân tốt nghiệp Tiến sĩ từ các đại học danh tiếng thế giới và định kỳ hàng năm tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu “Train-the-Trainer” tại ĐH Purdue Northwest (Hoa Kỳ), tham gia khóa tập huấn “GenAI in Action” để tích hợp công nghệ AI vào giảng dạy và quản lý chương trình.

Đội ngũ giảng viên của Trường Công nghệ & Kỹ thuật (SET) tích cực hợp tác với các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ lớn trong và ngoài nước như: KuKa Group, Foster Electric, Mabuchi Motor, Foxlink, Renesas, FPT Software, LG Electronics, Canon, Luxshare ICT Nghệ An,..., mang đến cho sinh viên những đợt thực tập thực tế thiết thực như: Thực tập Nhận thức, Thực tập Sản xuất, và Thực tập Tốt nghiệp.

Các lĩnh vực Công nghệ - Kỹ thuật của ĐH Duy Tân luôn có vị trí rất cao trên các bảng xếp hạng thế giới.

Những kết quả trong đào tạo, nghiên cứu và hợp tác doanh nghiệp đã góp phần khẳng định vị thế của ĐH Duy Tân trên các bảng xếp hạng đại học quốc tế, đặc biệt ở các lĩnh vực Kỹ thuật & Công nghệ, cụ thể:

· Top 301-400 Thế giới về Kỹ thuật & Công nghệ theo Times Higher Education (THE) 2026,

· Xếp hạng 346 về Kỹ thuật & Công nghệ theo QS World University Rankings by Subject 2026.

PGS.TS. Hà Đắc Bình - Hiệu trưởng Trường Công nghệ & Kỹ thuật (SET), ĐH Duy Tân cho biết: “Việc chương trình Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa của DTU đạt kiểm định ABET, đồng thời nhiều chương trình khác tiếp tục được tái kiểm định, đạt kiểm định lần 2 cho thấy chất lượng đào tạo kỹ thuật ĐH Duy Tân đã hoàn toàn tương thích với các tiêu chuẩn quốc tế.

Với triết lý đào tạo lấy người học làm trung tâm, ĐH Duy Tân kiên định theo đuổi mô hình CDIO cho các ngành Công nghệ & Kỹ thuật, đưa sinh viên đến gần hơn với những bài toán kỹ thuật từ thực tiễn sản xuất thông qua đào tạo gắn với thực hành, nghiên cứu, hợp tác doanh nghiệp, và đổi mới sáng tạo.”