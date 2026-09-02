Vị Tư lệnh Trường Sơn huyền thoại được đặt tên cho ngôi trường ở quê nhà

TPO - Ngôi trường THCS duy nhất của xã Nam Ba Đồn (Quảng Trị) sau sáp nhập được mang tên Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, vị Tư lệnh gắn liền với Đường Trường Sơn huyền thoại. Đặc biệt, trụ sở chính của trường nằm ngay tại quê sinh Quảng Trung và trên trục đường mang tên ông.

Ngày 15/8/2026, Trường THCS Đồng Sỹ Nguyên chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất 5 cơ sở giáo dục gồm: THCS Quảng Tiên, THCS Quảng Trung, THCS Quảng Sơn, bậc THCS của Trường TH&THCS Quảng Tân và bậc THCS của Trường TH&THCS Quảng Thủy.

Trường THCS Đồng Sỹ Nguyên được thành lập trên cơ sở hợp nhất 5 cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Nam Ba Đồn.

Sau sáp nhập, đây là trường THCS duy nhất của xã Nam Ba Đồn, với 1.659 học sinh và 104 cán bộ, giáo viên. Ngôi trường được mang tên Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, người con của quê hương Quảng Trung, vị Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Nguyện vọng của người dân quê nhà

Theo lãnh đạo xã Nam Ba Đồn, việc có một ngôi trường trên quê hương mang tên Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên từ lâu là nguyện vọng của chính quyền địa phương, đội ngũ giáo viên, học sinh và đông đảo người dân. Chủ trương sắp xếp, hợp nhất các cơ sở giáo dục lần này đã mở ra một cơ hội đặc biệt để hiện thực hóa mong muốn ấy.

Sau khi có phương án hợp nhất các trường THCS trên địa bàn, chính quyền địa phương đã bàn bạc với nhà trường và gia đình Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Các bên thống nhất lựa chọn tên ông để đặt cho trường THCS duy nhất của xã sau sáp nhập.

Điều đặc biệt là trụ sở chính của Trường THCS Đồng Sỹ Nguyên đặt tại thôn Quảng Trung, chính quê sinh của vị tướng. Ngôi trường đồng thời nằm trên trục đường lớn mang tên Đồng Sỹ Nguyên.

Một số cán bộ, giáo viên trường THCS Đồng Sỹ Nguyên chụp ảnh lưu niệm.

Theo lãnh đạo địa phương, sự kết nối giữa quê sinh - con đường - ngôi trường cùng mang dấu ấn Đồng Sỹ Nguyên tạo nên sự liền mạch, thuận lợi trong nhận diện, nhưng quan trọng hơn là mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc đối với các thế hệ trẻ.

Từ đây, tên tuổi của vị tướng huyền thoại Trường Sơn không chỉ được nhắc nhớ qua những trang sử mà hiện diện gần gũi trong đời sống hằng ngày của chính quê hương ông.

Người con của Quảng Trung và huyền thoại Trường Sơn

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, tên khai sinh Nguyễn Hữu Vũ, bí danh Nguyễn Văn Đồng, sinh ngày 1/3/1923 tại xã Quảng Trung, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình trước đây, nay là xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. Ông tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1938 và trải qua nhiều cương vị quan trọng trong quân đội, chính quyền.

Dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp Cách mạng của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên gắn với Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn. Từ năm 1967, trên cương vị Tư lệnh, ông cùng Bộ Tư lệnh Trường Sơn và hàng vạn cán bộ, chiến sĩ tổ chức xây dựng, vận hành tuyến chi viện chiến lược trong điều kiện chiến tranh vô cùng khốc liệt.

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chiến trường Trường Sơn.

Dưới mưa bom, bão đạn, từ những tuyến đường xuyên rừng ban đầu, Trường Sơn từng bước trở thành hệ thống giao thông - vận tải chiến lược quy mô lớn với đường ô tô, đường giao liên, hệ thống thông tin liên lạc, phòng không, kho tàng, hậu cần và đường ống xăng dầu.

Một trong những dấu ấn đặc biệt là việc xây dựng hệ thống đường ống xăng dầu xuyên Trường Sơn, từng bước hình thành mạng lưới liên hoàn ở Đông và Tây Trường Sơn, phục vụ vận tải cơ giới và chi viện cho các chiến trường.

Những quyết định táo bạo trong mở đường, tổ chức vận tải và bảo đảm hậu cần đã góp phần làm nên huyền thoại Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh. Tên tuổi Đồng Sỹ Nguyên cũng từ đó gắn với con đường huyền thoại này.

Với những đóng góp đặc biệt cho sự nghiệp cách mạng, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Sao Vàng.

“Tự hào nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề”

Thầy giáo Nguyễn Xuân Thứ, Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Sỹ Nguyên cho biết, việc trường được mang tên một người con ưu tú của quê hương là niềm vinh dự lớn đối với cán bộ, giáo viên và học sinh.

Lãnh đạo xã Nam Ba Đồn trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các thầy cô giáo được bổ nhiệm trong đợt sáp nhập vừa rồi.

“Nhà trường rất tự hào, phấn khởi nhưng cũng xác định trách nhiệm rất nặng nề khi được mang tên Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Tập thể cán bộ, giáo viên sẽ nỗ lực đoàn kết, nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển để xứng đáng với tên tuổi của Trung tướng” - thầy Thứ chia sẻ.

Theo thầy Thứ, sau hợp nhất, một trong những nhiệm vụ trước mắt là nhanh chóng ổn định tổ chức, tạo sự đoàn kết giữa cán bộ, giáo viên và học sinh từ các trường cũ, đồng thời từng bước xây dựng bản sắc chung cho ngôi trường mới.

Trong đó, cuộc đời, sự nghiệp và những phẩm chất của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên sẽ trở thành một nguồn tư liệu đặc biệt để giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào quê hương và ý thức phấn đấu trong học sinh.

Lập quỹ học bổng mang tên Đồng Sỹ Nguyên

Cùng với việc xây dựng ngôi trường mới, được sự đồng ý của lãnh đạo xã Nam Ba Đồn, nhà trường đã thành lập Quỹ học bổng Đồng Sỹ Nguyên.

Quỹ được lập với mục đích biểu dương, động viên những học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, đồng thời hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện đến trường.

Cuộc đời, sự nghiệp và những phẩm chất của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên sẽ trở thành một nguồn tư liệu đặc biệt để giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào quê hương và ý thức phấn đấu trong học sinh.

Ngay khi chủ trương được đưa ra, quỹ đã nhận được sự hưởng ứng từ nhiều tổ chức, cá nhân. Hội đồng hương Quảng Trung tại Hà Nội cam kết hỗ trợ 5 triệu đồng; Hội Doanh nghiệp Nam Ba Đồn 5 triệu đồng; cán bộ, giáo viên nhà trường đóng góp 10 triệu đồng.

Gia đình Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên cũng hưởng ứng việc thành lập quỹ và dự kiến trở về quê trao học bổng cho học sinh trong lễ khai giảng đầu tiên của ngôi trường mang tên ông.

Từ một ngôi trường mới hình thành sau sáp nhập, Trường THCS Đồng Sỹ Nguyên vì thế đang mang trong mình một câu chuyện đặc biệt. Hơn nửa thế kỷ trước, từ mảnh đất Quảng Trung, người thanh niên Nguyễn Hữu Vũ ra đi hoạt động cách mạng, sau này trở thành vị Tư lệnh gắn tên tuổi với những con đường xuyên đại ngàn Trường Sơn.

Hôm nay, ngay tại nơi ông sinh ra, trên con đường mang tên Đồng Sỹ Nguyên, một ngôi trường cũng mang tên ông bắt đầu năm học đầu tiên.

Từ con đường Trường Sơn của một thế hệ đi trước đến con đường tri thức của những thế hệ hôm nay, tên tuổi Đồng Sỹ Nguyên tiếp tục được nối dài ngay trên chính quê hương ông.