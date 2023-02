TPO - Chiều nay, 24/2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (1/3/1923 - 1/3/2023), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Tư lệnh Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn.

Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là một sự kiện chính trị lớn, nhằm tôn vinh những đóng góp của Trung tướng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây cũng là dịp thể hiện lòng biết ơn của Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình đối với công lao to lớn của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.

Trong suốt cả cuộc đời cống hiến cho cách mạng của Đảng và dân tộc, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên được biết đến trên nhiều cương vị khác nhau, song dấu ấn sâu sắc nhất gắn liền với những chiến công vẻ vang là những năm tháng được giao trọng trách Tư lệnh Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn. Trong giai đoạn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra ác liệt nhất, đồng chí đã có những quyết định sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức lực lượng, xây dựng, phát triển, khai thác hiệu quả đường Trường Sơn và lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, cùng với những sáng kiến táo bạo, kịp thời, hợp với thực tiễn chiến đấu của Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên và Bộ Tư lệnh Trường Sơn, tuyến đường vận tải chiến lược Trường Sơn đã phát triển thành một hệ thống giao thông vận tải quân sự lớn. Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh đã làm tròn sứ mệnh chuyển tải cơ sở vật chất, vũ khí, cơ động các lực lượng quân binh chủng với quy mô ngày càng lớn, cả chiến lược, chiến dịch, chiến thuật, góp phần quan trọng vào thắng lợi của chiến trường miền Nam.

Trong giai đoạn đầu đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đã cùng với tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước có nhiều quyết sách quan trọng, góp phần đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử thách, ổn định kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Không chỉ là vị tướng tài ba và có tầm nhìn chiến lược sắc sảo, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên còn là một vị chỉ huy luôn dành tình thương yêu tha thiết, trọn vẹn nghĩa tình với đồng chí, đồng đội. Đồng thời, là người con ưu tú của quê hương Quảng Bình, đồng chí luôn dành tình cảm sâu nặng và sự quan tâm đặc biệt đối với tỉnh nhà, có nhiều ý kiến chỉ đạo, góp ý quan trọng, giúp Đảng bộ tỉnh hoàn thiện nhiều chủ trương, định hướng về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Ông Vũ Đại Thắng - Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Bình, nhấn mạnh, thời gian tới, để xứng đáng với lòng mong mỏi, tâm nguyện của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân toàn tỉnh quyết tâm đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, góp phần đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ.

Tỉnh Quảng Bình cũng sẽ nỗ lực phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội…

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt cựu chiến binh cả nước, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn - nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật về chính trị, nguyên Chính ủy Trung đoàn 515 - Bộ đội Trường Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, phát biểu, ôn lại những kỷ niệm sâu sắc, gắn bó, sự quan tâm của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên với bộ đội Trường Sơn.

Tiếp đó, thay mặt thế hệ trẻ, em Nguyễn Lê Tâm Hạnh - học sinh Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, phát biểu tri ân đối với những đóng góp của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, cùng lời hứa quyết tâm noi gương thế hệ cha ông đi trước, không ngừng nỗ lực, thi đua trong học tập, lao động, sáng tạo.