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Hà Nội sẵn sàng cho lễ khai giảng

Hà Linh

TPO - Sáng 5/9, học sinh toàn quốc dự lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027. Trước đó, các trường học chuẩn bị cơ sở vật chất, rà soát các điều kiện để đón học sinh quay lại trường.

Theo kế hoạch, sáng 5/9, học sinh các trường học trên toàn quốc khai giảng năm học mới.

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Học sinh Trường tiểu học Kim Liên trước thềm khai giảng năm học mới

Thời điểm này, các trường học tại Hà Nội đã rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, trang hoàng trường lớp sẵn sàng đón học sinh quay lại trường lớp.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Liên, cho biết công tác chuẩn bị cho năm học 2026-2027 được nhà trường triển khai từ tháng 7.

Một trong những việc đầu tiên là kiểm tra bàn ghế học sinh, căn cứ vào sĩ số và đặc điểm thực tế của từng lớp để điều chỉnh cho phù hợp. Nhà trường đồng thời bố trí vị trí các lớp theo độ tuổi học sinh, ưu tiên các khối nhỏ ở những tầng thấp để thuận tiện cho việc đi lại và đảm bảo an toàn.

Về đội ngũ giáo viên, bà Nga cho biết số giáo viên cơ bản đã đáp ứng yêu cầu giảng dạy. Tuy nhiên, trường còn thiếu giáo viên Âm nhạc và Giáo dục thể chất. Nhà trường đề xuất với chính quyền địa phương để ký hợp đồng bổ sung ít nhất một giáo viên cho mỗi môn.

Ngoài ra, trường cũng tổ chức tập huấn việc sử dụng bộ sách giáo khoa chung trên toàn quốc cho giáo viên các môn.

Rà soát trường lớp đảm bảo an toàn

Bà Nguyễn Thị Bích Nga, Hiệu trưởng Trường THCS Khương Đình (Hà Nội) chia sẻ, năm học mới, nhà trường được đầu tư sửa chữa lại các hạng mục như sân trường, nhà vệ sinh, lắp màn hình led ở sân khấu lớn... phục vụ cho nhiệm vụ dạy và học, tổ chức các hoạt động

Trước đó, nhà trường cũng rà soát lại bàn ghế, đường điện, cây xanh... đảm bảo cơ sở vật chất an toàn trước khi đón học sinh tới trường.

Ban giám hiệu Trường THCS Giảng Võ thông tin, ngay trong kỳ nghỉ hè, nhà trường đã tập huấn đội ngũ giáo viên triển khai một bộ sách giáo khoa cho năm học mớ

Sau sáp nhập, toàn trường tăng số lượng học sinh, giáo viên nên đội ngũ nhà giáo cũng được tập huấn kỹ càng để sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ đứng lớp với mục tiêu thúc đẩy chất lượng dạy học.

Trước khi đón học sinh đầu cấp, nhà trường rà soát hệ thống đèn chiếu sáng, quạt trần, dây điện, vệ sinh trường lớp, phun muỗi... đảm bảo trường lớp sạch sẽ, an toàn.

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Trường THCS Khương Đình sửa chữa nhiều hạng mục từ tháng 8 để đón học sinh quay lại trường
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Năm học này, cô trò Trường THPT Việt Đức sẽ được dạy học ở ngôi trường mới được xây dựng khang trang, hiện đại. Bà Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trước lễ khai giảng, các hạng mục gấp rút hoàn thiện. Bàn ghế mới được đưa về từng phòng học, vệ sinh sạch sẽ. Nhà trường trồng thêm cây xanh trong khi đó học sinh tích cực tập luyện văn nghệ để chào đón năm học mới.

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Trường THPT Việt Đức vệ sinh trường, lớp học sạch sẽ.
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Học sinh Trường THPT Việt Đức luyện tập các tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho lễ khai giảng.

Năm học 2026 - 2027, Bộ GD&ĐT yêu cầu tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống và đẩy mạnh xây dựng văn hóa học đường; chú trọng giáo dục bản lĩnh chính trị, bồi đắp lòng yêu nước, khát vọng cống hiến, trách nhiệm công dân và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên Cán bộ quản lí và nhà giáo luôn chú trọng việc nêu gương để tạo ảnh hưởng tích cực.

Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất, đưa phong trào thể thao trường học đi vào chiều sâu. Xây dựng trường học an toàn, thân thiện; tăng cường phòng, chống bạo lực học đường.

Hà Linh
#Khai giảng #Khai giảng năm học mới #Học sinh tựu trường

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