Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhiều trường quân đội tuyển bổ sung hệ dân sự, có ngành xét trên 24,4 điểm

Đỗ Hợp

TPO - Bốn trường khối quân đội thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 hệ dân sự trình độ đại học năm 2026.

tr5-203.png
Nhiều trường quân đội tuyển bổ sung đợt 2 hệ dân sự nhiều ngành như Báo chí, Tài chính, Kế toán, Kỹ thuật, Công nghệ thông tin,...

Theo đó, các trường tuyển bổ sung nhiều ngành như Báo chí, Tài chính, Kế toán, Kỹ thuật, Công nghệ thông tin,...

Học viện Hậu cần tuyển sinh bổ sung đợt 2 hệ dân sự trình độ đại học năm 2026 đối với 3 ngành gồm Tài chính - Ngân hàng (dự kiến 89 chỉ tiêu), Kế toán (dự kiến 34 chỉ tiêu) và Kỹ thuật xây dựng (dự kiến 36 chỉ tiêu).

Trước đó, điểm chuẩn đợt 1 của cả 3 ngành đều ở mức 16 điểm. Ở đợt bổ sung, Học viện Hậu cần nhận hồ sơ theo nhiều phương thức. Với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngưỡng nhận hồ sơ từ 16 điểm.

Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA) cần đạt từ 67 điểm; kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM (V-ACT) từ 537 điểm; kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng (QDA) từ 61 điểm.

Các tổ hợp xét tuyển gồm A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), X06 (Toán, Vật lý, Tin) (A0T); HSA, V-ACT và một số mã bài thi QDA theo quy định. Thời gian Học viện tiếp nhận hồ sơ muộn nhất đến 10/9.

Lưu ý: Thí sinh chưa xác nhận nhập học tại bất cứ cơ sở đào tạo nào mới được đăng ký xét tuyển đợt 2 tại Học viện Hậu cần.

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cũng thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 ngành Báo chí, mã ngành 7320101, theo tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý).

Nhà trường yêu cầu tổng điểm xét tuyển trên 24,4 điểm, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định.

Trước đó, trường thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, hệ dân sự năm học 2026-2027 là 140 chỉ tiêu.

Trường Đại học Thông tin liên lạc (Trường Sĩ quan Thông tin) tuyển bổ sung 26 chỉ tiêu hệ dân sự ở 2 ngành.

Trong đó, ngành Công nghệ thông tin có 14 chỉ tiêu, yêu cầu điểm xét tuyển từ 20 điểm trở lên; ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông có 12 chỉ tiêu, ngưỡng từ 19,5 điểm. Mức điểm trên đã bao gồm điểm cộng và điểm ưu tiên.

Theo đó, nhà trường quy định điều kiện để xét tuyển bổ sung là: thí sinh chưa trúng tuyển hoặc chưa xác nhận nhập học ở bất kỳ cơ sở đào tạo đại học nào trên hệ thống tuyển sinh của bộ GD&ĐT; có điểm thi THPT Quốc gia hoặc điểm thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (đã quy đổi) như sau:

Ngành Công nghệ thông tin: Điểm thi THPT Quốc gia theo các tổ hợp A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), C01 (Toán, Vật lí, Ngữ văn), X06 (Toán, Vật lí, Tin học) hoặc điểm thi ĐGNL của Bộ Quốc phòng, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (đã quy đổi) từ 20,00 điểm trở lên (bao gồm cả điểm cộng và điểm ưu tiên);

Ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông: Điểm thi THPT Quốc gia theo các tổ hợp A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), C01 (Toán, Vật lí, Ngữ văn), X06 (Toán, Vật lí, Tin học) hoặc điểm thi ĐGNL của Bộ Quốc phòng, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (đã quy đổi) từ 19,50 điểm trở lên (bao gồm cả điểm cộng và điểm ưu tiên).

Ngoài ra, Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự (Trường Đại học Trần Đại Nghĩa) thông báo tuyển bổ sung hệ dân sự ở 2 ngành.

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí được tuyển 16 chỉ tiêu, với ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào 19 điểm. Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô có 45 chỉ tiêu, ngưỡng đầu vào 17 điểm.

Nhà trường sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp A00, A01, X06 (A0T) và kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM và Bộ Quốc phòng theo quy định.

Đỗ Hợp
#quân đội #tuyển sinh #hệ dân sự #đại học #ngành học #điểm chuẩn #bổ sung

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe