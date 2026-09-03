Giới trẻ ‘chạm' vào ký ức Hà Nội thời bao cấp

TPO - Radio cassette, phích nước Rạng Đông, xe đạp Thống Nhất hay cuốn sổ mua gạo… những kỷ vật một thời thiếu thốn được tái hiện sinh động trong không gian trải nghiệm, thu hút đông đảo bạn trẻ và du khách Thủ đô tìm về trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.