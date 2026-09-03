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Giới trẻ

Giới trẻ ‘chạm' vào ký ức Hà Nội thời bao cấp

Dương Triều

TPO - Radio cassette, phích nước Rạng Đông, xe đạp Thống Nhất hay cuốn sổ mua gạo… những kỷ vật một thời thiếu thốn được tái hiện sinh động trong không gian trải nghiệm, thu hút đông đảo bạn trẻ và du khách Thủ đô tìm về trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

VIDEO: Người trẻ 'chạm' vào ký ức Hà Nội thời bao cấp.
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Không gian sinh hoạt của người Hà Nội nhiều thập niên trước được mô phỏng chi tiết thông qua các vật dụng gia đình quen thuộc: Từ tivi đen trắng, bộ bàn ghế nan, phích nước đến đồ gia dụng và sổ mua hàng.
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Với thế hệ Gen Z, đây là lần đầu tiên họ được tận mắt quan sát, chạm vào và tìm hiểu cách vận hành của những đồ vật vốn chỉ xuất hiện qua lời kể của ông bà hay các trang sách lịch sử.
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Một bạn trẻ trải nghiệm cắt tóc thời bao cấp, nghe thuyết minh về nguồn gốc và công dụng của từng món đồ trong tiệm.
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Những thiết bị từng là vật dụng quen thuộc của nhiều gia đình Hà Nội được tái hiện trong không gian trải nghiệm. Với người từng sống qua thời kỳ này, mỗi món đồ có thể gợi lại một câu chuyện riêng.
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Lê Nguyễn Nhật Minh - sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, chia sẻ: "Chuyến tham quan giúp em hình dung rõ ràng và sống động hơn rất nhiều về đời sống thời bao cấp, thay vì những khái niệm trừu tượng qua sách vở."
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Một chiếc phích nước, radio hay cuốn sổ mua hàng trở thành điểm bắt đầu cho những câu chuyện về sinh hoạt, mua sắm và đời sống của người Hà Nội trong thời kỳ bao cấp.
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Trong hành trình trải nghiệm, nhiều gia đình cùng tham quan. Người lớn giải thích về những vật dụng từng quen thuộc, trong khi người trẻ tò mò tìm hiểu những điều chưa từng trải qua.
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Ông Nguyễn Dân Huy - Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình cho rằng những không gian trải nghiệm gắn với ký ức Hà Nội tạo cách tiếp cận lịch sử gần gũi hơn, nhất là với thế hệ trẻ. Theo ông, việc kể chuyện qua hiện vật, hình ảnh và không gian thực tế giúp quá khứ dễ hình dung.
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Những món đồ cũ đưa người tham quan trở về một Hà Nội khác, giản dị và còn thiếu thốn. Với người trẻ, đây là cách tiếp cận quá khứ bằng những trải nghiệm trực quan trong dịp Quốc khánh 2/9.
Dương Triều
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