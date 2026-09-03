Giới trẻ ‘chạm' vào ký ức Hà Nội thời bao cấp

TPO - Radio cassette, phích nước Rạng Đông, xe đạp Thống Nhất hay cuốn sổ mua gạo… những kỷ vật một thời thiếu thốn được tái hiện sinh động trong không gian trải nghiệm, thu hút đông đảo bạn trẻ và du khách Thủ đô tìm về trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.
Với thế hệ Gen Z, đây là lần đầu tiên họ được tận mắt quan sát, chạm vào và tìm hiểu cách vận hành của những đồ vật vốn chỉ xuất hiện qua lời kể của ông bà hay các trang sách lịch sử.
Trong hành trình trải nghiệm, nhiều gia đình cùng tham quan. Người lớn giải thích về những vật dụng từng quen thuộc, trong khi người trẻ tò mò tìm hiểu những điều chưa từng trải qua.