Cuộc đua tìm James Bond gay cấn nhất

Ba ứng viên sáng giá
Khi thời gian quay Bond 26 ngày càng gần, cuộc tìm kiếm James Bond thế hệ mới càng gấp rút.
Khi những đồn đoán về người kế nhiệm Daniel Craig tiếp tục nóng lên, Callum Turner, Jack Lowden và Jack Barton được đánh giá là những ứng viên sáng giá nhất
Theo William Hill - một trong những nhà cái lâu đời nhất nước Anh (thành lập năm 1934) - Barton được đặt cược ở tỷ lệ 9/2 cho khả năng trở thành James Bond tiếp theo, là ứng viên được đánh giá cao thứ ba.
Callum Turner vẫn dẫn đầu thị trường cá cược, dù tỷ lệ đã giảm xuống 5/4. Jack Lowden đứng ngay sau với tỷ lệ 7/4.
Bất ngờ nhất trong Top 3 là Jack Barton vì anh mới xuất hiện trong danh sách ứng viên tiềm năng chưa lâu.
Lee Phelps - người phát ngôn của William Hill - cho biết: “Jack Barton chắc chắn làm cuộc đua giành vai James Bond tiếp theo trở nên sôi động hơn. Anh ấy xuất hiện với tỷ lệ 9/2 và ngay lập tức trở thành ứng viên được đánh giá cao thứ ba cho vai diễn điệp viên nổi tiếng nhất thế giới.
Callum Turner vẫn dẫn đầu với tỷ lệ 5/4, nhưng Jack Lowden bám sát ở mức 7/4, trong khi Barton cũng chính thức góp mặt trong cuộc đua. Vì vậy, sự cạnh tranh cho vai diễn này đang rất quyết liệt.
Với tỷ lệ 9/2, Barton được đánh giá có khả năng trở thành Bond tiếp theo cao hơn gấp đôi so với những cái tên như Henry Cavill và cựu ứng viên dẫn đầu Aaron Taylor-Johnson. Cả hai đang cùng ở mức 10/1”.
Aaron Taylor-Johnson tiếp tục tụt hạng trong danh sách cá cược, xuống mức 10/1. Henry Cavill cũng có tỷ lệ tương tự, trong khi những ứng viên còn lại đều ở mức 12/1 hoặc cao hơn.
Theo Page Six, các buổi thử vai cho Bond mới dự kiến bắt đầu trong nửa đầu tháng 9. Jack Barton được cho là nằm trong danh sách rút gọn.
Jack Lowden vướng “cuộc chiến” giữa Apple và Amazon
Cuối tháng 8, truyền thông đưa tin hai “ông lớn” công nghệ Apple và Amazon đang cạnh tranh quyết liệt về việc Jack Lowden có tiếp tục xuất hiện trên nền tảng của họ hay không.
Các nguồn tin cho rằng nam diễn viên 36 tuổi khó đồng thời đảm nhận hai vai điệp viên Anh gần như cùng lúc. Lowden thủ vai đặc vụ MI5 River Cartwright trong loạt phim Slow Horses của Apple.
Apple được cho là tìm mọi cách giữ chân nam diễn viên cho những mùa tiếp theo. Trong khi đó, anh được lãnh đạo Amazon đánh giá cao trong quá trình lựa chọn James Bond mới.
Nguồn tin nói với The Mail on Sunday: “Gần như không thể để một diễn viên đóng hai điệp viên Anh cùng thời điểm. Bạn không thể có hai thương hiệu, hai điệp viên nhưng chỉ có một gương mặt. Jack đang được nhắc đến rất nhiều và có người cho rằng cậu ấy sẽ thành công. Nhưng vấn đề lớn nhất là Slow Horses. Amazon muốn có Bond, trong khi Apple đã có điệp viên của mình. Ở Apple và Amazon có những cái tôi rất lớn. Họ không muốn thua đối thủ. Vì vậy, cuộc chiến đã bắt đầu”.
Debbie McWilliams - người từng tuyển chọn Timothy Dalton, Pierce Brosnan và Daniel Craig vào vai James Bond - trước đó cho rằng nhà sản xuất nên trao vai diễn cho gương mặt mới.
“Tôi không muốn thấy bất kỳ ngôi sao nào trong số những cái tên đang được đồn đoán trở thành Bond, bởi chúng ta đã biết quá nhiều về họ. Chúng ta càng biết ít về đời tư của họ càng tốt, bởi đó mới là bản chất của điệp viên. Chúng ta không cần biết anh ta mua sắm ở đâu, cha mẹ anh ta là ai hay anh ta sống ở đâu. Yếu tố quan trọng của nhân vật là công việc anh ta làm”, bà bình luận với The Independent vào tháng 6.
Ngoài Callum Turner, Jack Lowden và Jack Barton, những ứng viên đang được chú ý còn có Harris Dickinson, Aaron Taylor-Johnson, Jacob Elordi và Henry Cavill. Trong khi đó, tài tử Theo James gần đây đã loại mình khỏi cuộc đua, tự nhận “quá già” để đảm nhận vai điệp viên 007.
Callum Turner (sinh năm 1990) sinh tại Hammersmith, London, Anh. Trước khi theo nghiệp diễn, anh từng làm người mẫu và có thời gian theo đuổi bóng đá. Turner bắt đầu gây chú ý qua các phim Queen & Country, The Capture và đặc biệt là vai Theseus Scamander trong loạt Fantastic Beasts. Anh sau đó ghi dấu ấn với vai phi công John “Bucky” Egan trong series ngắn Masters of the Air và Joe Rantz trong The Boys in the Boat.
Jack Lowden (sinh năm 1990) sinh tại Chelmsford, Essex, nhưng lớn lên ở vùng Scottish Borders, Scotland. Anh tốt nghiệp Học viện Âm nhạc và Kịch nghệ Hoàng gia Scotland, sau đó xây dựng sự nghiệp từ sân khấu trước khi chuyển sang màn ảnh. Lowden từng giành giải Olivier cho vai diễn trong Ghosts, rồi được biết đến rộng rãi qua War & Peace, Dunkirk, Mary Queen of Scots và Calibre. Anh đang nổi tiếng với vai đặc vụ MI5 River Cartwright trong series Slow Horses của Apple TV+.
Jack Barton (sinh năm 1995) là diễn viên Anh, tốt nghiệp Oxford School of Drama năm 2018 và bắt đầu hoạt động chuyên nghiệp từ năm 2020. Anh được biết đến nhiều nhất với vai David Nelson trong series tuổi teen Heartstopper của Netflix. Barton sau đó góp mặt trong Poor Things và đảm nhận vai người lính SAS John Tonkin trong mùa hai SAS: Rogue Heroes của BBC.
So với Turner và Lowden, Barton là gương mặt ít nổi tiếng hơn, nhưng điều này có thể trở thành lợi thế trong cuộc đua Bond.