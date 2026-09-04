Cuộc đua tìm James Bond gay cấn nhất

TPO - Cuộc đua tìm James Bond mới đang nóng hơn bao giờ hết khi Callum Turner, Jack Lowden và Jack Barton nổi lên là ba ứng viên dẫn đầu bảng đặt cược.

Ba ứng viên sáng giá

Khi thời gian quay Bond 26 ngày càng gần, cuộc tìm kiếm James Bond thế hệ mới càng gấp rút.

Khi những đồn đoán về người kế nhiệm Daniel Craig tiếp tục nóng lên, Callum Turner, Jack Lowden và Jack Barton được đánh giá là những ứng viên sáng giá nhất

Theo William Hill - một trong những nhà cái lâu đời nhất nước Anh (thành lập năm 1934) - Barton được đặt cược ở tỷ lệ 9/2 cho khả năng trở thành James Bond tiếp theo, là ứng viên được đánh giá cao thứ ba.

Callum Turner vẫn dẫn đầu thị trường cá cược, dù tỷ lệ đã giảm xuống 5/4. Jack Lowden đứng ngay sau với tỷ lệ 7/4.

Từ trái qua phải: Jack Lowden, Jack Barton và Callum Turner là ba cái tên sáng giá nhất cho vai James Bond theo nhà cái William Hill.

Bất ngờ nhất trong Top 3 là Jack Barton vì anh mới xuất hiện trong danh sách ứng viên tiềm năng chưa lâu.

Lee Phelps - người phát ngôn của William Hill - cho biết: “Jack Barton chắc chắn làm cuộc đua giành vai James Bond tiếp theo trở nên sôi động hơn. Anh ấy xuất hiện với tỷ lệ 9/2 và ngay lập tức trở thành ứng viên được đánh giá cao thứ ba cho vai diễn điệp viên nổi tiếng nhất thế giới.

Callum Turner vẫn dẫn đầu với tỷ lệ 5/4, nhưng Jack Lowden bám sát ở mức 7/4, trong khi Barton cũng chính thức góp mặt trong cuộc đua. Vì vậy, sự cạnh tranh cho vai diễn này đang rất quyết liệt.

Với tỷ lệ 9/2, Barton được đánh giá có khả năng trở thành Bond tiếp theo cao hơn gấp đôi so với những cái tên như Henry Cavill và cựu ứng viên dẫn đầu Aaron Taylor-Johnson. Cả hai đang cùng ở mức 10/1”.

Jack Barton đang bứt phá trong cuộc đua gay cấn nhất Hollywood hiện nay.

Aaron Taylor-Johnson tiếp tục tụt hạng trong danh sách cá cược, xuống mức 10/1. Henry Cavill cũng có tỷ lệ tương tự, trong khi những ứng viên còn lại đều ở mức 12/1 hoặc cao hơn.

Theo Page Six, các buổi thử vai cho Bond mới dự kiến bắt đầu trong nửa đầu tháng 9. Jack Barton được cho là nằm trong danh sách rút gọn.

Jack Lowden vướng “cuộc chiến” giữa Apple và Amazon

Cuối tháng 8, truyền thông đưa tin hai “ông lớn” công nghệ Apple và Amazon đang cạnh tranh quyết liệt về việc Jack Lowden có tiếp tục xuất hiện trên nền tảng của họ hay không.

Các nguồn tin cho rằng nam diễn viên 36 tuổi khó đồng thời đảm nhận hai vai điệp viên Anh gần như cùng lúc. Lowden thủ vai đặc vụ MI5 River Cartwright trong loạt phim Slow Horses của Apple.

Apple được cho là tìm mọi cách giữ chân nam diễn viên cho những mùa tiếp theo. Trong khi đó, anh được lãnh đạo Amazon đánh giá cao trong quá trình lựa chọn James Bond mới.

Jack Lowden được kỳ vọng cao nhưng mắc kẹt giữa hai "ông lớn" Apple và Amazon.

Nguồn tin nói với The Mail on Sunday: “Gần như không thể để một diễn viên đóng hai điệp viên Anh cùng thời điểm. Bạn không thể có hai thương hiệu, hai điệp viên nhưng chỉ có một gương mặt. Jack đang được nhắc đến rất nhiều và có người cho rằng cậu ấy sẽ thành công. Nhưng vấn đề lớn nhất là Slow Horses. Amazon muốn có Bond, trong khi Apple đã có điệp viên của mình. Ở Apple và Amazon có những cái tôi rất lớn. Họ không muốn thua đối thủ. Vì vậy, cuộc chiến đã bắt đầu”.

Debbie McWilliams - người từng tuyển chọn Timothy Dalton, Pierce Brosnan và Daniel Craig vào vai James Bond - trước đó cho rằng nhà sản xuất nên trao vai diễn cho gương mặt mới.

“Tôi không muốn thấy bất kỳ ngôi sao nào trong số những cái tên đang được đồn đoán trở thành Bond, bởi chúng ta đã biết quá nhiều về họ. Chúng ta càng biết ít về đời tư của họ càng tốt, bởi đó mới là bản chất của điệp viên. Chúng ta không cần biết anh ta mua sắm ở đâu, cha mẹ anh ta là ai hay anh ta sống ở đâu. Yếu tố quan trọng của nhân vật là công việc anh ta làm”, bà bình luận với The Independent vào tháng 6.

Callum Turner dẫn đầu tỷ lệ cá cược, nhưng đang bị bám sát.

Ngoài Callum Turner, Jack Lowden và Jack Barton, những ứng viên đang được chú ý còn có Harris Dickinson, Aaron Taylor-Johnson, Jacob Elordi và Henry Cavill. Trong khi đó, tài tử Theo James gần đây đã loại mình khỏi cuộc đua, tự nhận “quá già” để đảm nhận vai điệp viên 007.