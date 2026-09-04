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Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump yêu cầu châu Âu hoàn trả chi phí viện trợ cho Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ yêu cầu các nước châu Âu hoàn trả cho Mỹ chi phí khoản viện trợ quân sự và đạn dược từng được chuyển đến Ukraine, đồng thời ám chỉ việc tạm dừng bán vũ khí cho các nước đồng minh.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 3/9, ông Trump viết: “Hàng trăm tỷ đô la đã được chuyển cho Ukraine và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), hoàn toàn miễn phí. Khoản tiền đó lẽ ra châu Âu phải chi trả. Chúng tôi sẽ đòi lại số tiền đó, dù có hơi muộn màng”.

Năm 2025, Mỹ và NATO đã triển khai sáng kiến ​​"Danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine", theo đó các nước châu Âu sẽ chi trả để cung cấp vũ khí của Mỹ cho Ukraine.

Cũng trong bài đăng, ông Trump bác bỏ thông tin cho rằng kho dự trữ đạn dược của Mỹ đã cạn kiệt nghiêm trọng trong bối cảnh xung đột với Iran.

"Chúng tôi đang giữ lại số đạn dược này cho chính mình, cho nước Mỹ, thay vì bán cho các bên khác, nhưng việc bán hàng cho các đồng minh sẽ sớm được nối lại”, ông Trump viết.

Tháng trước, Reuters đưa tin, quân đội Mỹ đã sử dụng phần lớn kho dự trữ tên lửa tầm xa có độ chính xác cao trong cuộc xung đột với Iran, làm dấy lên lo ngại về khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội trước các cuộc xung đột trong tương lai.

Ông nói thêm rằng, quân đội Mỹ sở hữu "số lượng gần như vô hạn" các loại đạn dược, và Mỹ cũng đang đẩy mạnh sản xuất vũ khí.

Trong một bài đăng khác về tình hình Trung Đông, Tổng thống Trump chia sẻ một biểu đồ cho thấy khối lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz hiện đã gần quay trở lại mức trước chiến tranh.

Theo ông Trump, trước khi xung đột bùng phát, lưu lượng dầu qua eo biển này là 20 triệu thùng/ngày, và hiện tại con số này là khoảng 18 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, ông không trích dẫn nguồn cho các số liệu trên.

Hồi đầu tuần, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright phát biểu trên kênh tin tức CNBC rằng, lượng dầu xuất khẩu qua eo biển Hormuz đã đạt mức kỷ lục thời chiến là hơn 17 triệu thùng/ngày. Vào thời điểm căng thẳng leo thang lên mức cao nhất, con số này đã sụt giảm mạnh xuống còn khoảng 5 đến 6 triệu thùng/ngày.

Tuần trước, quân đội Mỹ thông báo đã "hoàn tất" công tác rà phá thủy lôi tại eo biển, mặc dù Iran đã nhiều lần cảnh báo các tàu thuyền không được đi qua tuyến đường này nếu không được cho phép.

Cả hai cuộc xung đột tại Ukraine và Iran - cùng những cú sốc kinh tế đi kèm - đều có thể ảnh hưởng đến việc liệu các thành viên cùng đảng Cộng hòa của ông Trump có duy trì được quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội Mỹ vào năm tới hay không.

Ngày 3/9, giá dầu thế giới đã chạm mức cao nhất trong sáu tuần qua. Các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ nhắm vào Iran, cùng những lời đe dọa tái diễn giao tranh từ phía Israel đối với Tehran đã làm sống lại nỗi lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông, trong bối cảnh hoạt động tàu bè tại eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã phần nào quy trách nhiệm cho các cuộc tấn công gần đây của Kiev vào các cơ sở năng lượng của Nga là nguyên nhân khiến giá dầu và khí đốt tăng cao.

"Chúng ta đang trải qua một cú sốc năng lượng vào lúc này do cả xung đột ở Iran và ở Ukraine. Bởi vì, như bạn biết đấy, Ukraine đã quyết định phá hủy các cơ sở năng lượng và sản phẩm dầu khí đã qua tinh chế của Nga, tạo áp lực đẩy giá trên toàn cầu", ông chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với đài Fox News ngày 2/9.

Minh Hạnh
Reuters, Al Jazeera
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #eo biển Hormuz #châu Âu #viện trợ vũ khí Ukraine #NATO

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