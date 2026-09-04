Nghiên cứu về ‘sữa gián’ và xì mũi giành giải Ig Nobel

Đây là năm đầu tiên lễ trao Ig Nobel được tổ chức tại châu Âu, thay vì Mỹ, do những lo ngại liên quan đến việc xin thị thực.

Những người nghiên cứu về sữa từ loài gián và phân tích sức khỏe của đất bằng quần lót đã nhận giải Ig Nobel năm nay.

Hình ảnh lễ trao giải Ig Nobel 2026. (Ảnh: AP)

Giải thưởng do tạp chí kỹ thuật số Annals of Improbable Research tổ chức, nhằm tôn vinh những đóng góp khác thường và giàu tính sáng tạo cho khoa học.

Tại một trung tâm hội nghị ở Zurich, Thụy Sĩ, các nhóm nghiên cứu nhận được những chiếc cúp được thiết kế riêng, có hình dáng giống sự kết hợp giữa cây nấm và bàn chân người.

Trong số những người được vinh danh có Matilda Brindle và Stuart West đến từ Đại học Oxford, cùng Catherine F. Talbot của Viện Công nghệ Florida - những người đã tái dựng lịch sử tiến hóa của nụ hôn; và cố bác sĩ Tokuji Unno - nghiên cứu về khoa học của hành động xì mũi.

Một nhóm nghiên cứu khác đã chôn 1.000 cặp quần lót tại hơn 25 quốc gia để nghiên cứu cách các sinh vật nhỏ trong đất giúp chúng phân hủy.

Theo truyền thống, các khán giả tự làm những chiếc máy bay giấy rồi ném về phía sân khấu để mở màn chương trình.

Trong những năm tới, ban tổ chức dự định luân phiên tổ chức lễ trao giải tại Zurich và các quốc gia châu Âu khác. Lễ trao giải năm 2027 sẽ diễn ra tại TP Antwerp của Bỉ.

Lễ trao giải Ig Nobel trong 35 năm qua được tổ chức tại Đại học Harvard, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Đại học Boston của Mỹ, nhưng ban tổ chức hiện chưa có kế hoạch sẽ đưa sự kiện trở lại Mỹ.

“Trong năm qua, việc các vị khách của chúng tôi đến thăm đất nước này đã trở nên không an toàn”, ông Marc Abrahams, người dẫn chương trình và biên tập viên của tạp chí, nói với AP.

Giải Ig Nobel hài hước được trao trước khi bắt đầu mùa giải thưởng Nobel thường niên vào tháng 10. Hai giải thưởng này không liên quan đến nhau.