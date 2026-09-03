Hồ thủy lợi 60 triệu m3 ở Huế cạn trơ đáy vì đâu?

TPO - Những ngày qua, mực nước hồ Truồi - hồ thủy lợi lớn nhất khu vực phía nam TP. Huế - bất ngờ giảm sâu. Đơn vị quản lý công trình cho biết vừa chủ động hạ thấp mực nước để sửa chữa các hạng mục đầu mối quan trọng trước mùa mưa lũ.

Ngày 3/9, thông tin từ Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi TP. Huế cho biết, vừa tiến hành điều tiết mức nước hồ Truồi (xã Lộc An) qua cống lấy nước với lưu lượng từ 0-10 m3/giây nhằm phục vụ công tác kiểm tra, duy tu và sửa chữa hệ thống cống đầu mối.

Theo lãnh đạo Công ty, việc hạ thấp mực nước hồ được thực hiện từ giữa tháng 8 theo chỉ đạo của UBND TP. Huế và Sở Nông nghiệp và Môi trường. Mục tiêu là đưa mực nước hồ xuống cao trình +17,7 m để công nhân có thể tiếp cận, tháo dỡ thiết bị và thay thế các chi tiết cơ khí bị hư hỏng tại cống lấy nước.

Mực nước hồ Truồi được chủ động hạ xuống thấp để công nhân có thể tiếp cận, tháo dỡ thiết bị và thay thế các chi tiết cơ khí bị hư hỏng tại cống lấy nước.

Nhằm đảm bảo quá trình sửa chữa diễn ra an toàn, đơn vị phải đưa mực nước hồ xuống thấp hơn cống. Đây là yêu cầu kỹ thuật bắt buộc, không phải do hồ thiếu nước hay khô hạn bất thường.

Hồ Truồi là công trình thủy lợi lớn nhất phía nam TP. Huế, được đưa vào khai thác từ năm 2005, có diện tích lưu vực hơn 75 km2, dung tích khoảng từ 55 - 60 triệu m3 nước. Công trình có nhiệm vụ cấp nước tưới cho khu vực huyện Phú Lộc cũ, đồng thời tạo nguồn tưới cho hàng nghìn hecta lúa và hoa màu vùng đồng bằng nam sông Hương. Ngoài ra, hồ còn góp phần điều tiết dòng chảy và giảm lũ cho hạ du.

Theo kế hoạch, việc sửa chữa cống lấy nước sẽ hoàn thành trong vài ngày đầu tháng 9, trước khi bước vào giai đoạn mưa lũ. Sau khi hoàn tất công tác bảo dưỡng, hồ chứa sẽ được tích nước trở lại để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp nước tưới và điều tiết thủy lợi cho khu vực phía nam TP. Huế.