Tổng thống Nga Putin nói có khả năng đạt thỏa thuận hòa bình, Ukraine kỳ vọng ‘động lực mới’

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng có khả năng đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, trong khi Kiev bày tỏ kỳ vọng sẽ xuất hiện “động lực mới” trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình.

Tổng thống Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông, ngày 3/9. (Ảnh: Sputnik)

Phát biểu tại diễn đàn kinh tế ở vùng Viễn Đông của Nga ngày 3/9, ông Putin nói rằng một số quốc gia, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, sẵn sàng ủng hộ thỏa thuận hòa bình.

“Nhưng cuối cùng, vấn đề phải được giải quyết bởi các quốc gia trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột - Nga và Ukraine”, ông nói.

“Chúng tôi biết ơn tất cả các bên đang cố gắng đóng góp vào việc tìm kiếm giải pháp. Liệu có cơ hội hay không? Theo quan điểm của tôi là có, có cơ hội”, ông nói thêm.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha nói với các phóng viên tại Kiev: “Tôi tin rằng từ bây giờ chúng ta sẽ có động lực mới trong các nỗ lực hòa bình, với giai đoạn nối lại tương tác tích cực về chính trị và ngoại giao tại nhiều thủ đô trên khắp thế giới”.

Ông không nói thêm chi tiết, chỉ đề nghị các phóng viên “theo dõi tin tức”.

Lần gần nhất đại diện Nga và Ukraine gặp nhau là trong cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian hồi tháng 2.

Kể từ đó, trong bối cảnh Mỹ bị phân tâm bởi cuộc chiến với Iran, cả Nga và Ukraine đều gia tăng không kích vào sâu lãnh thổ của nhau, trong khi giao tranh trên biển cũng leo thang mạnh.

Các cuộc tấn công cảng biển và tàu thương mại đã đẩy giá ngũ cốc tăng trên toàn cầu.

Giá hợp đồng tương lai lúa mì tại Chicago đã giảm hơn 2% sau phát biểu mới nhất của ông Putin.

Tuy nhiên, cả ông Putin và ông Sybiha đều không đưa ra lý do cụ thể nào để có thể kỳ vọng tiến triển. Ngược lại, nhà lãnh đạo Điện Kremlin cho rằng những hành động mới nhất của Ukraine đang gây ra trở ngại.

Trả lời câu hỏi tại diễn đàn, ông Putin nói các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào tàu thương mại dân sự và “đe doạ tấn công máy bay dân sự” là “hành động khủng bố nhà nước”. Ông cho rằng điều này “làm phức tạp triển vọng tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình song phương”.

Trong tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cảnh báo các hãng hàng không và bảo hiểm rằng, sự hiện diện của máy bay không người lái Ukraine khiến không phận Nga trở nên nguy hiểm, mặc dù ông nói Ukraine chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự của Nga và không đe dọa máy bay dân sự.

Ngày 2/9, Ukraine kêu gọi cơ quan hàng không của Liên Hợp Quốc đề nghị các thành viên dừng hoạt động trong không phận Nga.

Duy trì liên lạc

Ông Putin cho biết các liên lạc với Ukraine vẫn được thực hiện.

“Hiện tại tôi khó có thể nói những liên lạc này có thể dẫn đến thỏa thuận hòa bình hay không, xét đến những tuyên bố mà chúng ta nghe gần đây từ giới lãnh đạo cấp cao nhất của Ukraine”, ông nói.

“Tuy nhiên, các kênh liên lạc vẫn tồn tại và tiếp tục diễn ra, chủ yếu qua các kênh tình báo”, Tổng thống Putin cho biết.

Phát biểu cùng ông Sybiha tại Kiev, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar nói: “Nếu Ấn Độ có thể giúp đỡ theo bất kỳ cách nào, chúng tôi luôn sẵn sàng”.

Trước đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói với Tổng thống Putin, rằng cuộc xung đột ở Ukraine cần phải chấm dứt vì lợi ích của nhân loại, và New Delhi sẽ ủng hộ mọi nỗ lực nhằm ngăn chặn giao tranh.