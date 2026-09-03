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Nhà thiết kế Việt qua đời ở tuổi 30

Đỗ Quyên

TPO - Sự ra đi đột ngột của nhà thiết kế Phước Dio khiến nhiều đồng nghiệp trong giới thời trang tiếc nuối. Anh qua đời sáng 3/9, hưởng dương 30 tuổi.

Theo thông tin từ gia đình, nhà thiết kế (NTK) Phước Dio qua đời lúc 10h10 ngày 3/9, hưởng dương 30 tuổi. Lễ nhập quan được tổ chức lúc 17h cùng ngày tại tư gia ở phường Xóm Chiếu, TPHCM. Lễ động quan diễn ra lúc 6h ngày 6/9. Sau đó, linh cữu được đưa về Tiền Giang để an táng.

Sau khi hay tin Phước Dio qua đời, nhiều đồng nghiệp từng làm việc cùng anh bàng hoàng, tiếc thương.

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NTK Phước Dio.

“Năm trước có dịp làm việc cùng em trong Đôi cánh ước mơ 4, từ đó tới nay chưa gặp lại, nghe tin thấy buồn cho em quá. Ra đi ở tuổi còn quá trẻ. Mong em sớm siêu thoát”, “Nghe tin mà bàng hoàng xót xa, thương em. Em chịu đau nhiều rồi, an nghỉ em nha. Chị luôn nhớ sự vô tư, hài hước và chân thành của em”, “Nghe tin mà bần thần, không tin được, thương em, một người em luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết với công việc”, “Hôm nay, giông bão cuối cùng cũng khép lại rồi. Mong em ở một nơi khác tìm thấy sự bình yên thật sự, không còn cô đơn, không còn áp lực hay mệt mỏi nữa”… là một số chia sẻ của đồng nghiệp về sự ra đi của NTK Phước Dio.

Bài đăng cuối trên trang cá nhân của Phước Dio là vào tháng 9/2025. Anh chia sẻ cảm giác mệt mỏi, trống trải ở thành phố hoa lệ.

“Có những ngày đi giữa TPHCM, xe cộ vây quanh mà thấy như chẳng có chỗ nào để thở. Mệt vì công việc, áp lực và cả chính mình. Thành phố sáng đèn, đông người, ồn ào nhưng trong lòng lại tối và trống rỗng. TPHCM lúc nào cũng ồn ào. Còn mình thì lặng lẽ, lủi thủi, tủi thân. Giá mà vẫn còn nội để về nhà than thở một chút và được ôm nội thêm lần nữa”, anh từng chia sẻ.

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Nhà thiết kế Phước Dio đột ngột qua đời ở tuổi 30.

Ở một bài viết khác, anh nói về những quyết định không hoàn toàn xuất phát từ mong muốn cá nhân, mà đôi khi là kết quả của hoàn cảnh. Anh nhắc đến những điều từng muốn giữ nhưng không thể giữ lại, đồng thời mong những người xung quanh thấu hiểu lựa chọn của mình.

Phước Dio tên đầy đủ là Lương Tấn Phước, sinh năm 1996, quê Tây Ninh. Anh hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thời trang, đồng sáng lập thương hiệu Diorion. Một số bộ sưu tập được anh thực hiện trong những năm gần đây gồm À lôi nỏ năm 2024, Xuân phong tân vũ tại Lễ hội Tết Việt 2025 và Born to bloom.

Phước Dio còn tham gia nhiều công việc khác trong lĩnh vực giải trí như MC, diễn viên hài. Anh cũng đảm nhận vai trò đào tạo, tuyển chọn người mẫu nhí cho các chương trình trình diễn thời trang, áo dài và sự kiện.

Đỗ Quyên
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