'Anh trai và cái đuôi nhỏ' đạt 220 triệu lượt xem và hướng mở rộng khán giả của DatVietVAC

TPO - Hơn 220 triệu lượt xem đa nền tảng, ba tháng liên tiếp nằm trong Top 3 chương trình thực tế về tương tác và sức nóng được duy trì đến tập cuối là những dữ liệu đáng chú ý của “Anh trai và cái đuôi nhỏ”. Từ một chương trình quy tụ các nghệ sĩ bước ra từ Vũ trụ Say hi, format này đã tiếp cận thêm trẻ em, phụ huynh và những gia đình có nhu cầu tìm kiếm nội dung để cùng theo dõi.

Sự thay đổi về tệp người xem cũng được phản ánh qua nhóm nhà tài trợ. Anh trai và cái đuôi nhỏ thu hút OGGI, Comfort, Lifebuoy và Nam Ngư, trải rộng từ sữa, chăm sóc cá nhân đến gia vị và sản phẩm gia đình.

Đây đều là những ngành hàng có mối liên hệ trực tiếp với trẻ em, phụ huynh hoặc sinh hoạt hằng ngày của gia đình. Với DatVietVAC, điều này tạo thêm lựa chọn trong khai thác tài trợ, thay vì tập trung phần lớn nguồn lực vào các thương hiệu cùng nhắm đến nhóm khán giả trẻ.

Sức nóng được duy trì đến tập cuối

Anh trai và cái đuôi nhỏ nhanh chóng tạo được sự chú ý sau khi lên sóng. Chỉ sau hai tập, chương trình đã dẫn đầu lượng thảo luận theo dữ liệu Socialite, vượt qua nhiều chương trình nổi bật và quen thuộc trên thị trường.

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng duy trì sức nóng sau giai đoạn ra mắt.

Chương trình thường xuyên xuất hiện trong Top 3 bảng xếp hạng tương tác tuần của Kompa và đạt đỉnh 484.523 lượt ở tập 10. Xét theo tháng, tổng tương tác tăng từ 193.126 lượt trong tháng 5 lên hơn 4,15 triệu lượt trong tháng 6, đồng thời giữ vị trí Top 3 chương trình thực tế suốt ba tháng liên tiếp. Chỉ số cảm xúc ở phần lớn các tuần duy trì trong khoảng 98-100%.

Anh Hoàng Nam (30 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: “Tôi có cậu con trai 7 tuổi. Ngày thường bố mẹ bận bịu công việc, con cũng có những câu chuyện, áp lực riêng ở trường học nên ít khi cả nhà ngồi xem một chương trình cùng nhau. Từ lúc có Anh trai và cái đuôi nhỏ, cuối tuần hai bố con lại dành thời gian xem chung. Có những đoạn con cười rất vui khi thấy sự lúng túng của anh Khang (Hurrykng), có đoạn lại quay sang hỏi tôi về cách tôi chăm sóc khi con còn bé là như nào. Với tôi, chương trình tạo thêm khoảng thời gian để bố mẹ gần con hơn”.

Câu chuyện của anh Nam phần nào lý giải sức hút của chương trình với tệp khán giả gia đình. Người hâm mộ tìm đến vì các anh trai, trẻ em bị thu hút bởi những cái đuôi nhỏ, còn phụ huynh có thêm một nội dung phù hợp để xem cùng con.

Mỗi nhóm có một lý do riêng để bật chương trình, nhưng cùng gặp nhau trong một khung giờ giải trí chung.

Theo số liệu tổng hợp được cung cấp, các tập đầy đủ đạt 15,14 triệu lượt xem trên YouTube và 19,64 triệu lượt trên VieON. Nội dung cắt nổi bật mang về thêm 3,5 triệu lượt xem, trong khi TikTok và Facebook đóng góp lần lượt 142 triệu và 40 triệu lượt. Tổng cộng, Anh trai và cái đuôi nhỏ ghi nhận khoảng 220,28 triệu lượt xem đa nền tảng.

DatVietVAC vốn đã có kinh nghiệm với các chương trình hướng đến trẻ em và gia đình như Nhanh như chớp Nhí hay Ai thông minh hơn học sinh lớp 5. Vì vậy, Anh trai và cái đuôi nhỏ không phải lần đầu doanh nghiệp bước vào nhóm nội dung này.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách chương trình kết nối kinh nghiệm sản xuất nội dung gia đình với sức hút đang có của Vũ trụ Anh trai say hi. Các nghệ sĩ mang độ nhận diện và cộng đồng người hâm mộ khi bước vào một format mới. Sự xuất hiện của các em nhỏ tiếp tục tạo chất keo gắn kết cùng trải nghiệm giải trí giữa ba mẹ và con cái.

Cách triển khai giúp chương trình mới có điểm tựa từ hệ sinh thái nội dung sẵn có, khi khán giả biết đến nghệ sĩ qua Say hi có thể tiếp tục theo dõi họ trong một bối cảnh khác.

Dư địa phát triển khổng lồ với 53 triệu khán giả tiềm năng

Theo dữ liệu được DatVietVAC trình bày tại Roadshow, Việt Nam hiện có khoảng 23 triệu trẻ em dưới 13 tuổi và 30 triệu người từ 35-60 tuổi. Hai nhóm này có quy mô hơn 53 triệu người.

Anh trai và cái đuôi nhỏ tập trung rõ nhất vào trẻ em và phụ huynh. Với nhóm từ 35-60 tuổi, DatVietVAC đang chuẩn bị những lựa chọn khác. CEO Đào Văn Kính cho biết doanh nghiệp sẽ tăng cường các chương trình phục vụ nhóm khán giả này, trước mắt là mùa tiếp theo của Ca sĩ mặt nạ.

Con số này cho thấy thị trường nội dung vẫn còn những nhóm tuổi chưa được phục vụ sâu như tệp khán giả 13-35 tuổi, nơi Vũ trụ Anh trai say hi tạo được độ nhận diện lớn.

Trong kế hoạch 5 năm, DatVietVAC dự kiến tiếp tục khai thác Vũ trụ Anh trai say hi, sản xuất mùa mới của Ca sĩ mặt nạ, phát triển 2 ngày 1 đêm và nghiên cứu thêm các format mới. Những chương trình có đặc điểm nội dung và nhóm người xem khác nhau, từ âm nhạc trẻ, âm nhạc có tính hoài niệm đến truyền hình thực tế dành cho số đông.

Đặt trong kế hoạch đó, Anh trai và cái đuôi nhỏ cung cấp trường hợp thực tế để quan sát cách DatVietVAC đưa khán giả từ một IP có sẵn sang một thể loại nội dung khác. Hơn 220 triệu lượt xem và vị trí Top 3 trong ba tháng liên tiếp tạo thêm cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục thử nghiệm cách tiếp cận tương tự với những nhóm khán giả còn lại.

Điều thú vị thêm, trong quá trình phát sóng, nhiều em nhỏ nhận được sự chú ý trên mạng xã hội nhờ khả năng giao tiếp, biểu cảm và cá tính tự nhiên. Một số gương mặt được khán giả nhớ tên, theo dõi và mong muốn gặp lại trong các nội dung tiếp theo. Với hệ thống phát hiện, đào tạo và khai thác thương mại dành cho nghệ sĩ trưởng thành sẵn có, Anh trai và cái đuôi nhỏ vì vậy có thể mở thêm khả năng nhận diện những “hot kids” phù hợp với truyền hình và nội dung gia đình.