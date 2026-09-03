MC Thư Khải đột tử tại đài truyền hình

TPO - MC Thư Khải - gương mặt quen thuộc của Đài Phát thanh và Truyền hình Vũ Hán (Trung Quốc) - đột tử ở tuổi 50 sau cơn nhồi máu cơ tim.

Ngày 2/9, Sina đưa tin bạn bè và đồng nghiệp chia sẻ bài đăng tiếc thương MC Thư Khải. Nam MC qua đời ngày 26/8 khi đang làm việc tại trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình Vũ Hán.

Trong lúc xem kịch bản, nam MC nói không khỏe, bất ngờ ngã khuỵu. Tình trạng Thư Khải chuyển biến xấu nhanh đến mức người xung quanh trở tay không kịp. Anh qua đời trong lúc đồng nghiệp đang gọi cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán nam MC bị nhồi máu cơ tim. Sự việc diễn ra quá nhanh, đồng nghiệp chưa kịp đưa anh tới bệnh viện.

Thông tin Thư Khải đột tử ở tuổi 50 gây bất ngờ. Trước đó anh vẫn làm việc và sinh hoạt bình thường. Đồng nghiệp nhận xét anh cởi mở, năng động và luôn giữ tinh thần lạc quan.

Đồng nghiệp bàng hoàng trước tin MC Thư Khải đột tử.

Theo hồ sơ đăng tải trên Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Hồ Bắc, Thư Khải sinh năm 1976 tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Anh hoạt động chuyên môn chủ yếu trong lĩnh vực đạo diễn, biên tập, sản xuất chương trình.

Thư Khải bắt đầu sự nghiệp với vai trò MC của kênh truyền hình thiếu nhi thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Vũ Hán. Phong cách dẫn gần gũi giúp anh trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả nhỏ tuổi tại địa phương.

Trong quá trình công tác, Thư Khải giữ chức Phó giám đốc kênh thiếu nhi, là phát thanh viên cấp một quốc gia, đảm nhiệm nhiều vị trí như biên tập viên, nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch và diễn viên.

Nam MC ba lần được bình chọn vào danh sách 10 phát thanh viên, người dẫn chương trình xuất sắc của Đài Truyền hình Vũ Hán năm 2005, 2008 và 2012. Anh cũng có tên trong nhóm 10 phóng viên, biên tập viên xuất sắc năm 2008 và 2012.

Thư Khải ghi dấu ấn với chương trình hài kịch Gia đình Khải Lệ. Nội dung xoay quanh những câu chuyện đời sống, gia đình và quan hệ hàng xóm. Anh cùng lúc đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất, biên kịch, đạo diễn và diễn viên chính.

Bên cạnh chương trình giải trí, Thư Khải còn là nhà sản xuất của chương trình văn hóa Cuộc hẹn với kinh điển. Anh từng làm tổng đạo diễn phim ngắn Trạm tín hiệu và tham gia sản xuất nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật tại địa phương.

Anh đứng sau dự án loạt phim tài liệu Chuyện cũ Đông Hồ phát trên kênh CCTV-4 trong chuyên mục Ký ức quốc gia, giới thiệu mối liên hệ giữa thành phố Vũ Hán và những dấu mốc lịch sử của Trung Quốc.

Những năm gần đây, Thư Khải chuyển sang công việc quản lý. Trước khi qua đời, anh làm việc tại Công ty TNHH Công nghệ Văn hóa Thiên Hán Vũ Hán, hoạt động trong hệ thống phát thanh - truyền hình địa phương.

Ngoài công việc, Thư Khải yêu thích âm nhạc và xe phân khối lớn, thường chia sẻ hình ảnh từ những chuyến đi và các lễ hội âm nhạc. Bài đăng cuối trên tài khoản cá nhân của nam MC là video ghi lại buổi biểu diễn âm nhạc vào tháng 5.