Mượn danh Tạ Đình Phong đi lừa đảo

TPO - Nói dối có thể mời Tạ Đình Phong tổ chức concert, một người đàn ông Trung Quốc chiếm đoạt hơn 1,8 triệu nhân dân tệ.

Ngày 2/9, The Paper dẫn thông tin từ Công an quận Phổ Đà, thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đưa tin vụ mượn danh Tạ Đình Phong để lừa đảo được trình báo vào ngày 26/4.

Một phụ nữ họ Trần tìm đến Đồn cảnh sát đường Thạch Tuyền nhờ giúp đỡ sau khi bị lừa hơn 1,8 triệu nhân dân tệ (khoảng 6,9 tỷ đồng theo mệnh giá hiện hành) vì tin có thể mời Tạ Đình Phong tham gia concert.

Theo lời khai của nạn nhân, tháng 10/2023, cô Trần quen người đàn ông họ Cố thông qua bạn bè. Cố tự giới thiệu là con trai quan chức cấp cao, còn tuyên bố có nhiều mối quan hệ trong giới quyền lực cũng như kinh doanh.

Đến cuối tháng 2/2025, trong lúc ăn uống cùng nhau, cô Trần chia sẻ muốn kinh doanh lĩnh vực tổ chức concert và hỏi Cố liệu có thể giúp liên hệ để mời Tạ Đình Phong biểu diễn trực tiếp hay không.

Cố lập tức nhận lời. Người này nói quen biết Lê - con trai lãnh đạo công ty giải trí - có thể thông qua mối quan hệ này để giải quyết các vấn đề liên quan đến tổ chức concert.

Danh tiếng Tạ Đình Phong bị lợi dụng trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ban đầu, cô Trần vẫn giữ thái độ nghi ngờ. Tuy nhiên, sau khi xem những “đoạn trò chuyện” giữa Cố và Lê do Cố gửi, cô dần hạ thấp cảnh giác. Sau đó, Cố đề nghị cần một triệu nhân dân tệ (khoảng 3,9 tỷ đồng) làm “chi phí lo việc” cho Lê.

Cuối tháng 3/2025, cô Trần chia thành nhiều lần chuyển tổng cộng một triệu nhân dân tệ vào tài khoản của Cố, đồng thời cùng người này tới Bắc Kinh với hy vọng trực tiếp gặp đối tác và chốt công việc.

Tuy nhiên, sau khi đến Bắc Kinh, Cố liên tục hành động một mình. Anh ta giải thích “ông lớn” không thích gặp người lạ và chỉ thông báo bằng lời với cô Trần rằng mọi việc sẽ sớm được giải quyết.

Trong thời gian này, Cố tiếp tục yêu cầu cô Trần đưa thêm tiền với lý do cần mua đồng hồ hàng hiệu làm quà gặp mặt.

Nhiều tháng trôi qua, concert mà cô Trần mong đợi vẫn không được tổ chức. Cố liên tục đưa ra những lý do khác nhau để trì hoãn. Nhận ra đã bị lừa, cô Trần quyết định trình báo cảnh sát.

Từ những manh mối do cô Trần cung cấp, cảnh sát tiến hành xác minh thân phận của Cố. Kết quả cho thấy những thông tin về xuất thân cũng như bằng cấp mà Cố từng khoe đều là bịa đặt.

Lời hứa giúp cô Trần tổ chức concert cũng chỉ là màn kịch được dựng lên nhằm chiếm đoạt tiền.

Ngày 27/5, sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ về hành vi phạm tội của Cố, cảnh sát Thượng Hải đã bắt giữ nghi phạm. Với sự phối hợp của lực lượng chức năng địa phương, Cố bị bắt giữ trong lúc lẩn trốn.

Tại cơ quan điều tra, Cố thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai, ban đầu vì hư vinh, Cố dựng lên thân phận “con trai quan chức cấp cao”. Khi biết cô Trần có ý định mời ngôi sao tổ chức concert, lòng tham mới trỗi dậy.

Cố nói dối có quan hệ rộng trong giới giải trí, đồng thời bịa chuyện quen Lê và trợ lý của Tạ Đình Phong. Những đoạn tin nhắn mà Cố gửi cho cô Trần cũng được xác định là ảnh giả, do chính người này dùng công cụ chỉnh sửa để tạo ra.

Trong thời gian cùng cô Trần tới Bắc Kinh, Cố một mặt dùng tiền lừa được để ăn uống, tiêu xài tại các quán karaoke, mặt khác vẫn nhắn tin cho nạn nhân, nói dối đang bàn bạc công việc với “trợ lý ngôi sao” và “ông lớn trong ngành”.

Cảnh sát xác định toàn bộ số tiền khoảng 1,8 triệu nhân dân tệ lừa từ cô Trần bị Cố sử dụng cho tiêu dùng cá nhân.

Viện Kiểm sát quận Phổ Đà đã phê chuẩn lệnh bắt nghi phạm Cố với cáo buộc lừa đảo. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý.