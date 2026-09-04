Sau chuyến biển sinh tử, 32 ngư dân vỡ òa trong vòng tay quê nhà

TPO - Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, 32 ngư dân tàu cá QNa 90859 TS được cứu sống đã trở về quê nhà Núi Thành (TP. Đà Nẵng) trong sự chờ đón của người thân và chính quyền địa phương. Những cái ôm, lời hỏi thăm cùng những giọt nước mắt vỡ òa trong khoảnh khắc đoàn tụ

Giây phút đoàn tụ quê nhà của 32 ngư dân tàu gặp nạn. Video: Hoài Văn

Tối 3/9, 32 ngư dân tàu cá QNa 90859 TS﻿ trở về quê nhà sau nhiều ngày mất liên lạc, được cứu nạn, chăm sóc tại Trường Sa và đưa vào đất liền. Ảnh: Hoài Văn

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị, đoàn thể đón ngư dân. Rất đông người thân, người dân địa phương cũng có mặt tại trụ sở Đảng ủy xã Núi Thành để chờ đón những người con trở về.

Những cái ôm thật chặt

Tay nắm chặt tay ngày trở về bên gia đình

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng gặp mặt, động viên các ngư dân



32 ngư dân trở về sau những ngày sinh tử giữa biển khơi﻿

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ với mất mát của các gia đình, biểu dương tinh thần đoàn kết của ngư dân và sự phối hợp kịp thời của lực lượng cứu nạn﻿; đồng thời yêu cầu khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ, khẳng định thành phố sẽ tiếp tục đồng hành cùng các gia đình có người thân còn mất tích.

32 ngư dân được cứu sau nhiều ngày mất liên lạc

Ngư dân tàu cá gặp nạn trở về giữa vòng tay yêu thương của quê nhà.

Trước đó, tàu cá QNa 90859 TS do ông Huỳnh Văn Trí (47 tuổi, trú xã Núi Thành) làm thuyền trưởng, chở 49 thuyền viên, xuất bến cảng An Hòa ngày 29/7 và mất liên lạc từ 26/8. Sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng cùng nhiều tàu cá tổ chức tìm kiếm.

Đến 13h25 ngày 28/8, lực lượng cứu hộ phát hiện, cứu được 32 thuyền viên trong tình trạng sức khỏe yếu. Các ngư dân được đưa về Trường Sa Lớn chăm sóc trước khi tàu Trường Sa 18 đưa vào đất liền.

Sáng 3/9, tàu cập cảng Quốc tế Cam Ranh, bàn giao 32 ngư dân cho cơ quan chức năng và gia đình. Tối cùng ngày, các ngư dân trở về quê nhà Núi Thành đoàn tụ với người thân.

