Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Sau chuyến biển sinh tử, 32 ngư dân vỡ òa trong vòng tay quê nhà

Hoài Văn

TPO - Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, 32 ngư dân tàu cá QNa 90859 TS được cứu sống đã trở về quê nhà Núi Thành (TP. Đà Nẵng) trong sự chờ đón của người thân và chính quyền địa phương. Những cái ôm, lời hỏi thăm cùng những giọt nước mắt vỡ òa trong khoảnh khắc đoàn tụ

Giây phút đoàn tụ quê nhà của 32 ngư dân tàu gặp nạn. Video: Hoài Văn
tp-ngu-dan-tro-ve-1.jpg
Tối 3/9, 32 ngư dân tàu cá QNa 90859 TS﻿ trở về quê nhà sau nhiều ngày mất liên lạc, được cứu nạn, chăm sóc tại Trường Sa và đưa vào đất liền. Ảnh: Hoài Văn
tp-ngu-dan-tro-ve-3.jpg
tp-ngu-dan-tro-ve-2.jpg
tp-ngu-dan-tro-ve-4.jpg
Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị, đoàn thể đón ngư dân. Rất đông người thân, người dân địa phương cũng có mặt tại trụ sở Đảng ủy xã Núi Thành để chờ đón những người con trở về.
tp-ngu-dan-tro-ve-10.jpg
tp-ngu-dan-tro-ve-6.jpg
tp-ngu-dan-tro-ve-8.jpg
Những cái ôm thật chặt
tp-ngu-dan-tro-ve-7.jpg
tp-doan-tu.jpg
Tay nắm chặt tay ngày trở về bên gia đình
tp-chu-tich-dn-chi-se-cung-ngu-dan.jpg
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng gặp mặt, động viên các ngư dân
tp-32-ngu-dan-tau-gap-nan-tro-ve.jpg
32 ngư dân trở về sau những ngày sinh tử giữa biển khơi﻿
tp-lanh-dao-dn-hoi-tham-chia-se-cung-ngu-dan.jpg
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ với mất mát của các gia đình, biểu dương tinh thần đoàn kết của ngư dân và sự phối hợp kịp thời của lực lượng cứu nạn﻿; đồng thời yêu cầu khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ, khẳng định thành phố sẽ tiếp tục đồng hành cùng các gia đình có người thân còn mất tích.
tp-ngu-dan-tro-ve.jpg
32 ngư dân được cứu sau nhiều ngày mất liên lạc
tp-ngu-dan-tro-ve-5.jpg
Ngư dân tàu cá gặp nạn trở về giữa vòng tay yêu thương của quê nhà.

Trước đó, tàu cá QNa 90859 TS do ông Huỳnh Văn Trí (47 tuổi, trú xã Núi Thành) làm thuyền trưởng, chở 49 thuyền viên, xuất bến cảng An Hòa ngày 29/7 và mất liên lạc từ 26/8. Sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng cùng nhiều tàu cá tổ chức tìm kiếm.

Đến 13h25 ngày 28/8, lực lượng cứu hộ phát hiện, cứu được 32 thuyền viên trong tình trạng sức khỏe yếu. Các ngư dân được đưa về Trường Sa Lớn chăm sóc trước khi tàu Trường Sa 18 đưa vào đất liền.

Sáng 3/9, tàu cập cảng Quốc tế Cam Ranh, bàn giao 32 ngư dân cho cơ quan chức năng và gia đình. Tối cùng ngày, các ngư dân trở về quê nhà Núi Thành đoàn tụ với người thân.

Hoài Văn
#ngư dân #cứu nạn #tàu cá #Trường Sa #đà nẵng #sống sót #hỗ trợ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe