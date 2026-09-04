Bị cáo buộc đánh trúng đám cưới ở Iran, Mỹ nói đang điều tra

TPO - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận, Washington đang điều tra một cuộc không kích mà phía Iran cáo buộc đã nhắm trúng một đám cưới tại nước này, gây thương vong nặng nề.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. (Ảnh: Reuters)



"Chúng tôi đang tiến hành điều tra. Chúng tôi muốn biết sự thật”, ông Vance phát biểu trước các phóng viên trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 3/9.

"Nếu chúng tôi mắc sai lầm - và đây lại là điểm khác biệt lớn giữa chúng tôi và Iran - thì khi quân đội Mỹ phạm sai lầm, họ sẽ rút kinh nghiệm để cải thiện và làm tốt hơn”, ông Vance nói thêm.

Các quan chức Iran cho biết, bốn người đã thiệt mạng và gần 70 người bị thương trong vụ tấn công của quân đội Mỹ nhắm vào một ngôi nhà đang diễn ra đám cưới. Đài truyền hình nhà nước Iran hôm 3/9 đưa tin, nạn nhân thứ năm - một phụ nữ 22 tuổi - cũng đã qua đời tại bệnh viện.

Quân đội Mỹ cho biết đã nắm được thông tin từ phía Iran, nhưng khẳng định "không bao giờ nhắm mục tiêu vào dân thường".

Cũng trong cuộc họp báo ngày 3/9, Phó Tổng thống JD Vance tuyên bố, các cuộc giao tranh giữa Mỹ và Iran không phải là chiến tranh, vì ông cho rằng Mỹ đã chấm dứt các hoạt động tác chiến quy mô lớn với Iran, bất chấp việc giao tranh tái diễn trong tuần này. Ông cho biết, trọng tâm hiện nay của Washington là đảm bảo Tehran không thể tiếp tục gây cản trở hoạt động vận chuyển dầu thương mại.

"Tôi sẽ không gọi đó là chiến tranh”, ông Vance nói. "Hiện tại không có giao tranh bằng vũ khí nóng. Tôi thừa nhận có những nơi tình hình đã bùng phát trở lại”.

Mỹ hiện duy trì hơn 50.000 quân tại Trung Đông. Chính quyền Tổng thống Trump đã tăng cường đáng kể lực lượng và khí tài đến khu vực này, bao gồm gần 20 tàu chiến tập trung cho nhiệm vụ phong tỏa. Trong một số trường hợp, binh sĩ đã phải triển khai lâu hơn dự kiến ​​và được điều động từ châu Âu cũng như khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Khi liên tục được hỏi về mốc thời gian kết thúc cuộc xung đột, ông Vance cho biết việc chấm dứt giao tranh đòi hỏi phía Iran phải ngừng tấn công các tàu thương mại.

"Khi nào Iran mới ngừng tấn công tàu thuyền? Thực tế là tôi không biết câu trả lời cho câu hỏi đó”, ông nói.

Phó Tổng thống JD Vance cũng loại trừ khả năng đàm phán, chừng nào Tehran còn tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại.

Phó Tổng thống ca ngợi những nỗ lực của Mỹ nhằm đảm bảo hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định các hành động của Washington đã góp phần ngăn chặn một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu trên diện rộng.

Mặc dù các cuộc giao tranh quyết liệt nhất đã lắng xuống, nhưng việc cuộc chiến chưa có hồi kết rõ ràng vẫn khiến giá dầu thế giới duy trì ở mức cao.

Hôm 1/9, Mỹ đã nối lại các cuộc không kích nhắm vào Iran, nhắm trúng những mục tiêu được cho là cơ sở quân sự dọc theo bờ biển để đáp trả các vụ tấn công của Iran nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz.

Điều này làm nổi bật những thách thức mà chính quyền Tổng thống Trump đang đối mặt khi tình trạng thù địch bước sang tháng thứ bảy và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.

Những phát biểu của ông Vance được đưa ra trong bối cảnh Washington và Tehran liên tục có các cuộc tấn công qua lại trong tuần này sau một thời gian tương đối yên ắng, và hiện không có cuộc đàm phán ngoại giao nào với phía Iran nhằm chấm dứt xung đột.