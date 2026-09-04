Cửa hàng xe điện bốc cháy, nhiều tiếng nổ lớn

TPO - Một cửa hàng kinh doanh xe điện ở xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm, kèm nhiều tiếng nổ lớn, thiêu rụi nhiều tài sản.

Sáng 4/9, lãnh đạo UBND xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy cửa hàng kinh doanh xe điện, xe đạp và phụ tùng xe máy.

Ngọn lửa bùng phát tại một cửa hàng kinh doanh xe đạp điện.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 22h ngày 3/9 tại khu vực Hòa Đa, xã Tuy An Nam. Ngọn lửa bùng phát tại cửa hàng kinh doanh xe điện rồi nhanh chóng lan rộng. Người dân xung quanh nghe nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong cửa hàng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, triển khai các phương án chữa cháy. Sau đó, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lửa lan sang các khu vực lân cận.

Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời, dập tắt đám cháy.

Thời điểm xảy ra cháy, trong cửa hàng có nhiều xe điện, xe đạp và phụ tùng nên ngọn lửa thiêu rụi nhiều tài sản. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ cháy.