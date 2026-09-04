Miễn phí vé dịp 2/9, tàu điện Hà Nội đón hơn 408.000 lượt khách

TPO - Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hai tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội đã vận hành an toàn, phục vụ hơn 408.000 lượt hành khách nhờ chính sách miễn vé và các giải pháp tăng cường kết nối giao thông.

Theo thống kê từ Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro), trong đợt cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9, đơn vị đã tổ chức vận hành an toàn hơn 2.015 lượt tàu chở khách. Toàn bộ các chuyến tàu đều bảo đảm xuất bến và về ga đúng giờ, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, tham quan của người dân Thủ đô và du khách.

Đông đảo người dân Thủ đô và du khách trải nghiệm tàu điện trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 khi được miễn 100% giá vé.

Theo đó, tổng sản lượng hành khách toàn mạng lưới trong kỳ nghỉ đạt 408.814 lượt. Cụ thể, tuyến Cát Linh – Hà Đông phục vụ 275.270 lượt khách; tuyến Nhổn – Ga Hà Nội (đoạn trên cao) đón 133.544 lượt khách. Lượng người đi tàu tăng cao xuất phát từ cả nhu cầu vui chơi, ngắm cảnh dịp lễ lẫn nhu cầu đi lại thực tế giữa các khu vực trong thành phố.

Cùng với việc miễn toàn bộ tiền vé, việc đi lại của người dân thuận tiện hơn nhờ mạng lưới kết nối giữa tàu điện với các phương tiện khác. Từ ngày 1/9, Hà Nội Metro phối hợp tăng cường xe buýt trung chuyển và ra mắt gói dịch vụ kết hợp tàu điện - xe đạp công cộng TNGo, bên cạnh giải pháp gọi xe công nghệ Be Group đã áp dụng trước đó. Cách làm này giúp hành khách dễ dàng đi từ nhà đến ga và từ ga đến điểm đến cuối cùng mà không gặp trở ngại.

Theo Hà Nội Metro, kết quả vận hành trong dịp Quốc khánh cho thấy đường sắt đô thị đang ngày càng trở thành một lựa chọn giao thông được người dân Thủ đô và du khách ưu tiên trong các dịp lễ.

Việc miễn giá vé cùng các giải pháp kết nối không chỉ tạo điều kiện để người dân trải nghiệm phương tiện giao thông công cộng hiện đại mà còn góp phần hình thành thói quen sử dụng giao thông công cộng, giảm áp lực phương tiện cá nhân, hướng tới hệ thống giao thông Thủ đô văn minh, xanh và bền vững.