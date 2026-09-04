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Người lính

Tổng thống Mỹ Trump gây bất ngờ khi bổ nhiệm lãnh đạo Lục quân

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một quyết định bất ngờ khi bổ nhiệm ông Adam Telle làm Quyền Bộ trưởng Lục quân Mỹ.

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Ông Adam Telle. (Ảnh: Politico)

"Tôi vui mừng thông báo ông Adam Telle - Trợ lý Bộ trưởng Lục quân - sẽ trở thành Quyền Bộ trưởng Lục quân, có hiệu lực ngay lập tức”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 3/9. "Ông ấy là một người yêu nước và được mọi người kính trọng”.

Với thông báo này, ông Telle sẽ tạm thời đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Lục quân thay ông Dan Driscoll - người từng được đánh giá cao nhờ những nỗ lực hiện đại hóa lực lượng.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã nhanh chóng lên tiếng hoan nghênh việc bổ nhiệm ông Telle. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Hegseth mô tả vị quan chức Lục quân này là người "mạnh mẽ và cực kỳ nhạy bén", đồng thời nhận định rằng ông sẽ "mang lại giá trị tức thì" cho quân chủng.

Việc Tổng thống Trump bổ nhiệm một trợ lý bộ trưởng để giám sát quân chủng này là một động thái khác thường. Vì ông đã bỏ qua quan chức dân sự cấp cao thứ hai của Lục quân là Thứ trưởng Michael Obadal - người lẽ ra sẽ tiếp quản vị trí bộ trưởng theo quy trình thông thường.

Trước đó, Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll đã thông báo từ chức vào đầu tuần, rời Lầu Năm Góc sau nhiều tháng đồn đoán về việc ông sẽ ra đi trong bối cảnh căng thẳng với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth liên quan đến tương lai của quân chủng này.

Việc ông rời đi là diễn biến mới nhất trong một loạt các vụ sa thải và từ chức ở cả khối quân sự lẫn dân sự tại Lầu Năm Góc. Trước đó, vào tháng 4, vị tướng cấp cao nhất của Lục quân là Tướng Randy George cũng đã bị buộc phải rời khỏi vị trí của mình.

Minh Hạnh
Reuters, Politico
#Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll #Mỹ #bổ nhiệm #Lục quân Mỹ #Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth

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