Phòng vé Việt nghịch lý bẽ bàng

TPO - Kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 5 ngày nhưng phòng vé Việt không xuất hiện cú bứt phá tương xứng. Ba phim Việt giữ những vị trí hàng đầu trên bảng xếp hạng, song doanh thu phân hóa rõ rệt. Sau hiện tượng "Mưa đỏ" năm 2025, mùa phim năm nay cho thấy lịch nghỉ thuận lợi chưa đủ để bảo đảm một tác phẩm thắng lớn.

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, tạo quỹ thời gian thuận lợi cho nhu cầu vui chơi, giải trí. Tuy nhiên, phòng vé lại không xuất hiện một hiện tượng đủ sức khuấy động thị trường.

Tính đến chiều 2/9, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu dẫn đầu với khoảng 170 tỷ đồng. Quý tử vượt giàu đạt khoảng 35 tỷ đồng, trong khi Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh thu gần 25 tỷ đồng sau khoảng một tuần công chiếu.

Không thể lấy hiện tượng Mưa đỏ làm thước đo

So với Quốc khánh 2025, khi Mưa đỏ tạo sức hút vượt trội và trở thành tâm điểm của mùa phim, phòng vé năm nay ảm đạm hơn nhiều.

Biên kịch Trần Khánh Hoàng cho rằng nếu chỉ so với năm 2025, mùa phim lễ 2026 rõ ràng kém bùng nổ hơn rất nhiều, bởi cái bóng của Mưa đỏ quá lớn. Nhưng đặt trong tương quan với dịp 30/4, có thể thấy thị trường không hẳn đi xuống.

Ba phim Việt cùng ra rạp dịp nghỉ lễ, song không có tác phẩm nào quá nổi bật về chất lượng.

Chuyên gia nhận định Mưa đỏ là trường hợp đặc biệt. Phim không vận hành như một tác phẩm thương mại thông thường mà trở thành sự kiện văn hóa đúng thời điểm Quốc khánh. Khi tác phẩm chạm được tâm lý tập thể, doanh thu có thể vượt khỏi logic thông thường của thể loại, dàn diễn viên hay lịch chiếu.

Vì thế, lấy thành tích của Mưa đỏ làm thước đo cho mùa Quốc khánh kế tiếp dễ tạo cảm giác thị trường giảm nhiệt mạnh hơn thực tế.

Dịp 30/4 năm nay lại đặt phòng vé vào trạng thái khác. Có 5 phim Việt cùng ra rạp, tạo nên cuộc cạnh tranh dày đặc. Theo Trần Khánh Hoàng, số lượng phim tăng không đồng nghĩa “miếng bánh” khán giả tự động lớn hơn. Những phim không tạo được lý do đi xem ngay dễ gặp bất lợi khi sự chú ý bị chia nhỏ.

Quốc khánh năm nay nằm giữa hai trạng thái đó: Không có hiện tượng áp đảo như Mưa đỏ, nhưng cũng không có quá nhiều phim Việt cùng chen chân vào một thời điểm như dịp 30/4.

“Đúng hơn, phim Việt đang quay lại với mặt bằng cạnh tranh thật. Có phim thắng, có phim chỉ đạt mức vừa phải, có phim không chuyển hóa được lợi thế ban đầu thành sức kéo phòng vé”, biên kịch Trần Khánh Hoàng phân tích.

Bài toán về chất lượng và sức hút

Kết quả của ba phim Việt cho thấy lịch phát hành, thể loại hay quy mô đầu tư đều có thể tạo lợi thế ban đầu, nhưng khả năng duy trì doanh thu còn phụ thuộc vào trải nghiệm mà tác phẩm mang lại và phản hồi của người xem.

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu đang có kết quả tốt nhất. Phim của Huỳnh Lập khai thác mâu thuẫn liên thế hệ thông qua câu chuyện một người trẻ loay hoay tìm hướng đi và người cựu chiến binh mang ký ức chiến tranh. Yếu tố gia đình, khoảng cách thế hệ và những vấn đề gần với đời sống giúp tác phẩm hướng đến nhóm khán giả rộng.

Phim còn sở hữu lợi thế quan trọng khi ra rạp từ ngày 21/8, sớm hơn hai đối thủ. Trước khi kỳ nghỉ bắt đầu, tác phẩm đã có thời gian tích lũy doanh thu, nhận diện và phản hồi từ khán giả.

Quý tử vượt giàu có doanh thu gần 40 tỷ đồng, tính đến chiều 3/9.

Chuyên gia nhận định phát hành sớm không chỉ nhằm né đối thủ. Khi bước vào kỳ nghỉ, phim đã có dữ liệu bán vé, độ nhận diện và cảm giác đang được chú ý. Với rạp, đó là tín hiệu an toàn, với khán giả, đây là một dạng “bảo chứng xã hội”.

Quý tử vượt giàu có lợi thế theo cách khác. Phim do Nguyễn Quang Dũng đạo diễn, Thu Trang và Tiến Luật đóng chính, khai thác câu chuyện giáo dục gia đình và lựa chọn tương lai của người trẻ. Đây là thể loại có khả năng tiếp cận nhóm khán giả đại chúng.

Tác phẩm được Việt hóa từ phim Trung Quốc Successor, với một số điều chỉnh nhằm đưa câu chuyện gần hơn với đời sống. Những ngày đầu, hiệu ứng của phim chưa nổi bật, sau đó tín hiệu truyền miệng tốt hơn và doanh thu vượt 30 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kết quả khoảng 35 tỷ đồng tính đến chiều 2/9 vẫn cho thấy thể loại hài gia đình, dàn diễn viên quen thuộc và câu chuyện dễ tiếp cận chưa đủ để tạo một cú bứt phá. Muốn vượt khỏi mức khá, phim cần tạo được lý do đủ rõ để trở thành lựa chọn ưu tiên của khán giả.

Ở chiều ngược lại, Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh có nhiều yếu tố từng được kỳ vọng tạo lợi thế phòng vé như quy mô sản xuất lớn, chất liệu huyền sử, bối cảnh Ninh Bình, thời điểm phát hành sát Quốc khánh cùng dàn diễn viên gồm NSND Tự Long, Đỗ Thị Hải Yến, Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan. Johnny Trí Nguyễn đảm nhận vai trò đạo diễn hành động.

Phần bối cảnh, phục trang và võ thuật là những điểm mạnh của tác phẩm. Tuy nhiên, phim nhận nhiều phản hồi về kịch bản, tuyến nhân vật và nhịp kể.

Sau những phản hồi đầu tiên, ê-kíp đưa ra bản dựng mới dài 135 phút, ngắn hơn phiên bản ban đầu 20 phút, tập trung hơn vào phần hành động và đẩy nhanh nhịp phim. Đây là động thái hiếm gặp với một phim vừa phát hành.

Dù vậy, tác phẩm vẫn thu gần 25 tỷ đồng sau khoảng một tuần, thấp hơn kỳ vọng nếu đặt cạnh quy mô sản xuất, đề tài và thời điểm ra rạp.

Hộ linh tráng sĩ là tâm điểm tranh luận.

Thành công của Mưa đỏ có thể khiến nhiều người kỳ vọng phim mang yếu tố lịch sử, dân tộc sẽ có sức kéo mạnh trong dịp 2/9. Thực tế mùa phim năm nay cho thấy đề tài lớn không tự biến thành một sự kiện phòng vé.

Như vậy, ba phim bước vào cuộc đua với ba lợi thế khác nhau. Nghỉ hè sợ nghỉ hưu có thời gian tạo đà và duy trì sức hút, Quý tử vượt giàu sở hữu thể loại đại chúng nhưng mới dừng ở mức doanh thu khá, còn Hộ linh tráng sĩ có quy mô, đề tài và thời điểm phát hành thuận lợi nhưng chưa chuyển hóa các yếu tố đó thành sức mua tương xứng.

Khán giả có nhiều thời gian, nhưng...

Kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày mở rộng quỹ thời gian giải trí nhưng không đồng nghĩa lượng vé bán ra sẽ tăng tương ứng.

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu chiếm phần lớn doanh thu của nhóm phim Việt. Hai phim còn lại tăng chậm hơn. Trong khi đó, một tác phẩm chiếu lại như Harry Potter và Hòn đá Phù thủy vẫn thu khoảng 24 tỷ đồng.

Chi tiết này cho thấy phim mới không chỉ cạnh tranh với nhau. Một thương hiệu điện ảnh quen thuộc, đã có cộng đồng người xem qua nhiều năm, vẫn có khả năng giành một phần đáng kể sức mua trong kỳ nghỉ.

Từ mùa phim này, có thể rút ra vài điều. Thứ nhất, mùa lễ là cơ hội lớn, nhưng không phải mỏ vàng tự động. Thứ hai, phát hành và tiếp thị phải được tính từ rất sớm, không thể chờ đến tuần công chiếu mới tạo nhu cầu”, biên kịch Trần Khánh Hoàng nhận định.

Kỳ nghỉ Quốc khánh cho thấy khán giả vẫn quan tâm tới phim Việt, nhưng sức mua không trải đều và doanh thu chủ yếu tập trung vào một tác phẩm.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Sau hiện tượng Mưa đỏ, phòng vé Quốc khánh năm nay trở lại với cuộc cạnh tranh ít đột biến hơn, bộ phim quy tụ dàn sao cũng khó thắng doanh thu.

Điều này đặt thêm áp lực lên cả chất lượng phim lẫn chiến lược phát hành. Khi có nhiều lựa chọn giải trí, việc một tác phẩm sở hữu diễn viên nổi tiếng, kinh phí lớn, thể loại đại chúng hay đề tài phù hợp với ngày lễ mới chỉ tạo lợi thế ban đầu. Khả năng giữ khán giả sau những suất chiếu đầu tiên còn phụ thuộc vào chất lượng và phản hồi truyền miệng.

Sau hiện tượng Mưa đỏ, phòng vé Quốc khánh năm nay trở lại với cuộc cạnh tranh ít đột biến hơn. Kỳ nghỉ 5 ngày vẫn là lợi thế. Nhưng kết quả của ba phim cho thấy lịch chiếu đẹp không thể thay thế chất lượng tác phẩm, hiệu ứng truyền miệng và một chiến lược phát hành phù hợp.