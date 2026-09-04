Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thông tin mới vụ người đàn ông chặn xe, hành hung người đi đường ở Vũng Tàu

Nguyễn Dũng

TPO - Liên quan đến vụ việc người đàn ông chặn xe, đánh tới tấp vào đầu 2 thanh niên ở ngọn Hải Đăng Vũng Tàu, Công an TPHCM đã tạm giữ ông Đại để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”

Tối 3/9, Công an phường Vũng Tàu phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Bùi Đức Đại (sinh năm 1977, thường trú phường Tân Bình, TPHCM).

791321629-122192809970935826-3631986756234321405-n.jpg

Ông Đại bị tạm giữ để điều tra, làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, liên quan vụ hành hung 2 thanh niên trên đường Hải Đăng, phường Vũng Tàu.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 15 giờ 50 phút ngày 2/9, trong lúc tham gia giao thông trên đường Hải Đăng, ông Đại xảy ra mâu thuẫn với anh Đào Hữu Đạt và Nguyễn Văn Tịnh.

Sau đó, ông Đại được xác định đã dùng tay, dép và mũ bảo hiểm đánh 2 thanh niên. Mặc dù được những người đi đường can ngăn, người đàn ông này vẫn tiếp tục chửi bới.

Chưa dừng lại, ông Đại còn chặn nhóm thanh niên tại khu vực đầu dốc đường Hải Đăng, đoạn giáp đường Hạ Long. Theo cơ quan công an, trước thời điểm xảy ra vụ việc, ông Đại đã sử dụng rượu bia.

Thông tin về vụ việc được Công an phường Vũng Tàu phát hiện thông qua công tác nắm tình hình địa bàn và rà soát trên không gian mạng. Lực lượng công an sau đó nhanh chóng xác minh, truy xét, triệu tập người liên quan để làm việc.

Sau khi củng cố tài liệu ban đầu, cơ quan điều tra đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với ông Đại để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Nguyễn Dũng
#Thông tin mới vụ người đàn ông chặn xe #đánh thanh niên ở ngọn Hải Đăng Vũng Tàu #Vũng Tàu #bạo lực #giao thông #Công an #hành hung #đấu tranh #điều tra #Công an TPHCM tạm giữ ông Đại để điều tra vụ hành hung thanh niên tại Vũng Tàu #liên quan đến mâu thuẫn giao thông và sử dụng rượu bia

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe