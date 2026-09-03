Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Dùng kéo đâm chết người tình, tấn công con trai nạn nhân

Huỳnh Thủy

TPO - Người đàn ông ở Đắk Lắk dùng kéo đâm chết người tình, con trai nạn nhân chạy đến can ngăn cũng bị đâm bị thương.

Tối 3/9, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra vụ án mạng khiến 1 người phụ nữ tử vong.

tienphong-1.jpg
Khu vực xảy ra vụ án mạng.

Trước đó, khoảng 14h25 cùng ngày, Công an xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo về vụ án mạng xảy ra tại một ngôi nhà trên đường Nguyễn Thị Định, thuộc thôn 10, xã Ea Drăng. Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Ea Drăng có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, M.K.L. (SN 1990, trú thôn Lộc Bằng, xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) có quan hệ tình cảm và sống như vợ chồng với chị H.T.B. (SN 1996, trú xã Đắc Ngọc, tỉnh Quảng Ngãi). Trong quá trình sinh sống, giữa M.K.L. và chị H.T.B. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 1/9, chị B. đến nhà chị gái chơi. Đến trưa 3/9, L. tìm đến gặp chị B. để nói chuyện, hòa giải. Tuy nhiên, trong quá trình nói chuyện, hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, L. dùng kéo đâm chị B. tử vong tại chỗ.

Nghe tiếng kêu của mẹ, con riêng của chị B. là H.Đ.Q. (SN 2011) chạy lên can ngăn cũng bị L. đâm, gây thương tích. Cháu Q. hiện đang được điều trị tại một phòng khám.

Sau khi xảy ra vụ việc, M.K.L. đã đến cơ quan công an đầu thú.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #vụ án mạng #người tình #đâm bằng kéo #công an #xã Ea Drăng #mâu thuẫn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe