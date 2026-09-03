Xử lý nghiêm các cơ sở, tiệm sửa xe có hành vi “độ chế” phương tiện

Để ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai phần mềm “Chia sẻ thông tin học sinh vi phạm TTATGT”. Bên cạnh đó, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các cơ sở, tiệm sửa xe có hành vi “độ chế” phương tiện.

Ngày 3/9, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ phát động tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Lễ phát động kết hợp trực tiếp và trực tuyến với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các phòng, ban công an tỉnh và 500 giáo viên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Lễ phát động tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Tại lễ phát động, Trung tá Trần Ngọc Tú, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông báo cáo triển khai kế hoạch của công an tỉnh về tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường năm 2026.

Các nội dung trọng tâm được triển khai trong tháng cao điểm gồm tổ chức điều tra cơ bản, thu thập đầy đủ các thông tin của các trường học trên địa bàn, thống kê số lượng học sinh, sinh viên trực tiếp, thường xuyên điều khiển phương tiện giao thông đến trường. Lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác nắm tình hình trên không gian mạng (các Trang, Hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook, Zalo...), thông qua hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự để nắm tình hình về thời gian, tuyến đường, phương tiện, đối tượng thanh thiếu niên; rà soát các cơ sở sửa chữa, cá nhân có hành vi độ chế, lắp ráp trái quy định các loại xe mô tô, xe gắn máy....

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát các cổng trường học, xác định các bất cập về tổ chức giao thông để có biện pháp giải quyết kịp thời, gắn với xây dựng, triển khai các mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” trên địa bàn. Tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an - nhà trường - gia đình trong việc quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về TTATGT.

Tại lễ phát động, Công an tỉnh triển khai phần mềm “Chia sẻ thông tin học sinh vi phạm TTATGT” và cuộc trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về TTATGT trong học sinh, sinh viên”.

Phát biểu tại Lễ phát động, đại tá Trần Bình Hưng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh 8 tháng đầu năm 2026 đã được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, TNGT liên quan học sinh vẫn ở mức cao với 47 vụ làm chết 23 người, bị thương 21 người.

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại lễ phát động.

Để ngăn chặn, giảm thiểu TNGT liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, tại Lễ phát động, Phó giám đốc Công an tỉnh đề nghị lực lượng CSGT và Công an cấp xã huy động tối đa lực lượng, triển khai công tác bảo đảm TTATGT trong ngày khai giảng năm học mới (5/9); bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết tại các điểm trường, bảo đảm an toàn cho học sinh và phụ huynh, phấn đấu không để xảy ra TNGT liên quan học sinh trong ngày khai giảng năm học mới.

Bên cạnh đó, tập trung kiểm tra việc sử dụng phương tiện tham gia giao thông của học sinh, rà soát các trường hợp thanh, thiếu niên, học sinh có biểu hiện đua xe, tụ tập gây rối trật tự công cộng đưa vào diện quản lý, giáo dục tại địa bàn cơ sở.

Ngay sau lễ phát động triển khai ngay mô hình “Chia sẻ thông tin học sinh vi phạm TTATGT”; bảo đảm 100% học sinh vi phạm được gửi thông báo về cho nhà trường và 100% thông báo được trả lời qua phần mềm.

Đối với các tai nạn giao thông liên quan đến học sinh phải khẩn trương điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các cơ sở, tiệm sửa xe có hành vi “độ chế” phương tiện.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong việc giữ gìn TTATGT, thực hiện Cuộc vận động “Học sinh với văn hóa giao thông”, “Trường học an toàn, thân thiện, chấp hành tốt luật giao thông”; xây dựng và nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, “Đội thanh niên tình nguyện”, “Đội cờ đỏ”, “Xếp hàng đón con”" tại khu vực cổng trường trong các giờ cao điểm, tạo thói quen chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông tại cổng trường cho học sinh.

Bên cạnh đó, phối hợp đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các khu vực gần cổng trường học để ghi nhận các hình ảnh vi phạm giao thông của học sinh làm căn cứ xử lý và bình xét thi đua đối với từng lớp học, giáo viên và học sinh.