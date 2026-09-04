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Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Trường Phong

TPO - Chiều 3/9, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Ban Bí thư, bà Đinh Thị Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.

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Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi – Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Đinh Thị Mai. Ảnh: VHL.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Đinh Thị Mai, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi – Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bày tỏ tin tưởng, với quá trình công tác, rèn luyện và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đặc biệt là kinh nghiệm trong công tác tuyên giáo, dân vận và quản lý, bà Đinh Thị Mai sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy năng lực, sở trường, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Viện Hàn lâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bà Đinh Thị Mai sinh năm 1971, quê quán tỉnh Ninh Bình; trình độ chuyên môn Tiến sĩ Tâm lý học.

Bà có nhiều năm công tác tại Tỉnh Đoàn Ninh Bình; sau đó, bà công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương, từng là chuyên viên, chuyên viên chính Vụ Tuyên truyền; Phó Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tuyên truyền. Từ tháng 8/2019 đến tháng 6/2024, bà giữ chức Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương. Từ tháng 6/2024 đến tháng 9/2026, bà giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Trường Phong
#Ban Bí thư #Quyết định về công tác cán bộ #Đinh Thị Mai #Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

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