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Thế giới

Hàn Quốc chuẩn bị triển khai lực lượng tới eo biển Hormuz

Bình Giang

TPO - Hàn Quốc đang chuẩn bị triển khai các phương tiện và lực lượng quân sự nhằm hỗ trợ quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Hoạt động này dự kiến diễn ra trước cuối năm nay, truyền thông Hàn Quốc dẫn các nguồn tin từ chính phủ và quân đội cho biết.

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Eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Theo bản tin trên một số cơ quan truyền thông Hàn Quốc, chính phủ nước này đang chuẩn bị các thủ tục để xin Quốc hội phê chuẩn việc triển khai, bao gồm kế hoạch trình Quốc hội 1 nghị quyết xin thông qua ngay trong tháng này.

Theo các nguồn tin, Chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc nhiều phương án, bao gồm điều 1 máy bay tuần tra biển, 1 tàu hỗ trợ hậu cần hoặc 1 đơn vị dò tìm và rà phá thủy lôi. Seoul cũng đang thảo luận với các đối tác như Mỹ, Anh và Pháp về quy mô cũng như hình thức đóng góp của Hàn Quốc.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Seoul đang thảo luận về các phương thức thực tế để đóng góp vào việc bảo đảm quyền tự do hàng hải tại eo biển, nhưng thông tin rằng chính phủ đã quyết định triển khai lực lượng là “không đúng”.

Hồi tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong bài đăng trên mạng xã hội, rằng ông đã cắt giảm quy mô các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, một phần vì Hàn Quốc từ chối hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến với Iran.

Trong khi đó, ngày 3/9, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố Washington sẽ chỉ quay lại đàm phán với Iran nếu Tehran ngừng tấn công các tàu thương mại tại eo biển Hormuz.

"Chúng tôi không đàm phán với phía Iran và sẽ không làm vậy trừ khi họ ngừng nổ súng vào các tàu thương mại. Lời khuyên của tôi dành cho Iran là hãy thôi hành xử như những kẻ điên rồ", ông Vance phát biểu trong cuộc họp báo tại Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây từng ngụ ý nói rằng ông không có ý định đàm phán với Iran trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Do đó, phát biểu của ông Vance cho thấy chính quyền Mỹ có vẻ đã linh hoạt hơn.

Khi được hỏi liệu cuộc chiến với Iran có kết thúc trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11 hay không, ông Vance đáp: "Tôi sẽ không gọi đó là một cuộc chiến". Ông nói rằng thời gian của cuộc xung đột sẽ phụ thuộc vào việc liệu Iran có cho phép tàu thuyền lưu thông tự do qua eo biển Hormuz hay không.

Ông Vance khẳng định lưu lượng dầu vận chuyển qua eo biển này đang dần trở lại mức trước chiến tranh, với 15 triệu thùng dầu được đưa qua đây trong đêm 2/9.

"Lý do giá xăng dầu hiện nay cao như vậy là vì Iran đang nổ súng vào các tàu thương mại... Đúng là giá xăng ở Mỹ đang tăng cao, nhưng tình hình ở những nơi khác trên thế giới còn tồi tệ hơn nhiều", ông Vance nói, đồng thời ca ngợi chính sách năng lượng của chính quyền Tổng thống Trump.

Bình Giang
Theo Reuters, Yonhap
#Eo biển Hormuz #Hàn Quốc #Chiến tranh Mỹ - Iran #Xung đột Mỹ - Iran

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