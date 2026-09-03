Thành phố hoa hay thành phố dê và những kỷ lục

TPO - Nhiều người vẫn thường gắn Quảng Châu (Trung Quốc) với những chuyến đi đánh hàng tất bật, những dòng người hối hả ngược xuôi giữa chuỗi chợ sỉ mênh mông hay ánh đèn neon lấp lánh phản chiếu từ các tòa cao ốc Thế nhưng, nếu chấp nhận chậm lại một nhịp để lướt qua những đại lộ ngợp bóng cây, sẽ nhận ra một Quảng Châu rất khác: nơi mà thiên nhiên mướt mát và hơi thở hiện đại hoà quyện vào nhau dịu dàng đến ngỡ ngàng.

Quảng Châu được gọi là thành phố hoa. Hoa có quanh năm và ở khắp mọi nơi. Ảnh: Tư Hiền.

Từ truyền thuyết thành phố dê đến mỹ danh thành phố hoa

Ngày 2/9, chúng tôi theo chân cô hướng dẫn viên thanh lịch đi 4 tầng Bảo tàng Quảng Châu, nghe thuyết minh về lịch sử, văn hoá, kinh tế của thành phố. Cô kể, Quảng Châu mang trong mình những tên gọi rất đặc biệt, gồm Dương Thành (hoặc Ngũ Dương Thành) và Hoa Thành.

Theo truyền thuyết, xưa kia vùng đất này bị mất mùa, đói kém. Một ngày nọ, 5 vị tiên mặc áo ngũ sắc cưỡi trên 5 con dê mang theo những bông lúa, hạt ngũ cốc xuống giúp dân. Khi các vị tiên bay đi, 5 con dê biến thành đá. Từ đó, Quảng Châu luôn mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Biểu tượng 5 con dê (Ngũ Dương) trở thành linh hồn văn hóa và là gốc rễ cái tên "Thành phố dê" của nơi này.

Hướng dẫn viên Bảo tàng Quảng Châu giới thiệu bức tượng 5 con dê và giải thích cái tên "Dương Thành). Ảnh: Tư Hiền.

Nhờ nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt đới ẩm, quanh năm ấm áp và mưa nhiều, Quảng Châu có điều kiện tự nhiên hoàn hảo để cây cối đơm hoa kết trái. Từ thời nhà Hán, việc trồng và thưởng hoa đã trở thành thói quen của người dân. Hoa nở quanh năm, từ các công viên đến những gờ cầu vượt hay ban công nhà dân, biến cả thành phố thành một vườn hoa khổng lồ.

Những mảng xanh như này có mặt khắp nơi ở Quảng Châu. Ảnh: Tư Hiền.

Đô thị rợp bóng cây xanh và vắng bóng rác

Điểm gây ấn tượng mạnh nhất khi chúng tôi dạo quanh các con phố Quảng Châu chính là mảng xanh phủ rộng khắp mọi ngóc ngách.

Không chỉ ở các công viên lớn như Việt Tú hay Lưu Hoa, cây xanh ở đây hiện diện trên từng cây cầu vượt, các tuyến đường cao tốc trên cao với hàng dài cây hoa giấy rực rỡ có cảm giác như không bao giờ tàn.

Dãy hoa giấy bên đường ven sông Châu Giang ở Quảng Châu. Ảnh: Tư Hiền.

Hệ thống thảm thực vật nhiều tầng, từ cổ thụ tỏa bóng mát, bụi cây tầm trung đến hoa thảm dưới đất, tạo cảm giác dễ chịu, giảm hẳn cái ngột ngạt của những khối bê tông. Nhiều loài cây ở đây cũng là loài phổ biến ở Việt Nam như phượng, bằng lăng, xoài, đại (sứ)...

Những ruộng rau xanh mướt nằm ngay cạnh các toà chung cư ở Quảng Châu. Ảnh: Tư Hiền.

Đặc biệt, sự sạch sẽ của thành phố là điều không thể phủ nhận. Dù lưu lượng người di chuyển cực kỳ đông đúc tại các khu phố đi bộ như Bắc Kinh Lộ hay Thượng Hạ Cửu, rất khó để tìm thấy rác thải rơi vãi trên lòng đường. Các thùng phân loại rác được đặt ở nhiều nơi, lực lượng lao công làm việc liên tục và ý thức giữ gìn vệ sinh chung của người dân ở mức rất cao.

Công nhân vận hành máy quét đường. Ảnh: Tư Hiền.

Tại sao Quảng Châu lại xanh, sạch, đẹp đến vậy?

Màu xanh mát mắt ở Quảng Châu không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả của một chiến lược quy hoạch và quản lý đô thị đồng bộ, bao gồm quy hoạch giao thông xanh, công nghệ quản lý đô thị và bảo vệ môi trường, kế hoạch phủ xanh bài bản và văn hóa cùng ý thức cộng đồng ở cấp độ cao.

Công nhân xông khói khử trùng khu vực rậm rạp sát khu nhà ở-văn phòng. Ảnh: Tư Hiền.

Quảng Châu là một trong những thành phố đi đầu ở Trung Quốc trong việc phủ sóng phương tiện giao thông chạy bằng điện. Hệ thống xe bus, xe taxi và toàn bộ xe máy điện chuyên chở hàng hóa đã thay thế hầu hết các phương tiện động cơ đốt trong. Điều này giúp giảm thiểu tiếng ồn và khí thải carbon, giữ cho không khí luôn trong lành.

Đường phố Quảng Châu ngợp sắc xanh cỏ cây hoa lá. Ảnh: Tư Hiền.

Thành phố đã ứng dụng công nghệ hiện đại vào việc làm sạch. Các xe rửa đường tự động, máy quét rác mini hoạt động từ sáng sớm. Hệ thống camera giám sát kết hợp với quy định phạt nặng hành vi vứt rác bừa bãi giúp duy trì trật tự đô thị.

Quét dọn thủ công trên đường dành cho người đi xe đạp, đi bộ. Ảnh: Tư Hiền.

Chính quyền địa phương không chỉ trồng cây ngẫu nhiên mà quy hoạch hẳn hệ thống "đường xanh", kết nối các công viên, hồ nước và khu dân cư. Mọi dự án hạ tầng mới đều bắt buộc phải đi kèm với tỷ lệ diện tích mảng xanh tối thiểu.

Cây xăng tự phục vụ cũng rợp cây xanh xung quanh. Ảnh: Tư Hiền.

Trong khi đó, tình yêu hoa và thiên nhiên đã thấm sâu vào máu người dân Quảng Châu. Lễ hội hoa xuân hằng năm không chỉ là truyền thống mà còn là dịp để mỗi gia đình, mỗi khu phố cùng nhau trang trí, gìn giữ vẻ đẹp chung cho thành phố.

Nhà chờ xe bus rợp bóng cây xanh, phía trước các công trình xây dựng đều có khiangr xanh. Ảnh: Tư Hiền.

Quảng Châu ngày nay không còn đơn thuần là một trung tâm sản xuất, thương mại sôi động. Đây còn là minh chứng cho việc một đại đô thị hoàn toàn có thể phát triển kinh tế mạnh mẽ mà vẫn giữ trọn vẹn sự xanh tươi, sạch sẽ và thơ mộng đúng như mỹ danh "Hoa Thành" mà người đời vinh danh.

Mảng xanh ven sông ở Quảng Châu. Ảnh: Tư Hiền.

Những cái nhất về kinh tế và hạ tầng

Thiên nhiên ưu đãi cảnh sắc, tài nguyên, còn con người Quảng Châu chung tay lập nên nhiều kỷ lục quốc gia và quốc tế về kinh tế, cơ sở hạ tầng.

Ngày 3/9, chúng tôi thử nghiệm đi metro nơi đây, xem có khác gì tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông (Hà Nội). Vừa trực tiếp ngồi tại một trong bốn dãy ghế đơn trên tàu lao vun vút vừa nghe cô nhân viên dễ thương trên tuyến tàu điện ngầm Quảng Châu số 18 kể về tuyến đường được coi là biểu tượng cho năng lực kết nối giao thông đô thị tốc độ cao.

Trên sân ga tàu điện ngầm Quảng Châu số 18. Ảnh: Tư Hiền.

Đây là tuyến tàu điện ngầm đô thị hoàn toàn đi ngầm đầu tiên của Trung Quốc đạt tốc độ thiết kế lên tới 160 km/h. Tập đoàn Guangzhou Metro không chỉ phát triển đường sắt đô thị trong nước mà đã triển khai 55 dự án hải ngoại tại 19 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trải nghiệm tuyến tàu điện ngầm Quảng Châu số 18 chiều 3/9. Ảnh: Tư Hiền.

Trong khi đó, cảng Quảng Châu là hạt nhân kinh tế biển hàng đầu của Trung Quốc và toàn cầu với những con số hạ tầng vượt trội.

Sản lượng hàng hóa đạt 699 triệu tấn và lượng container đạt 28,05 triệu TEU, thuộc nhóm đầu thế giới. Đây là cảng container thương mại nội địa lớn nhất Trung Quốc (14 triệu TEU/năm), đồng thời là cảng xử lý ngũ cốc (32 triệu tấn), than đá (47 triệu tấn) và trung tâm Ro-Ro chở xe cơ giới (trên 1,5 triệu chiếc/năm) lớn nhất miền Nam Trung Quốc. Trung tâm Ro-Ro là nơi xe cộ, máy móc tự di chuyển trực tiếp lên và xuống tàu thông qua cầu dẫn mà không cần dùng cần cẩu.

Nhân viên cảng Quảng Châu giới thiệu về cảng container thương mại nội địa lớn nhất Trung Quốc. Ảnh: Tư Hiền.

Bến cảng tự động hóa giai đoạn IV (đi vào hoạt động từ năm 2022) là cảng tự động hóa đa phương thức sông - biển - đường sắt đầu tiên trên thế giới, ứng dụng xe tự hành thông minh định vị bằng hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu (Beidou), đại diện cảng Quảng Châu cho biết.

Cảng tự động hóa đa phương thức sông - biển - đường sắt đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Tu Hiền.

Cách không xa cảng Quảng Châu là Trung tâm Logistics Quốc tế Guangzhou Nansha. Đây là siêu mắt xích trong chuỗi cung ứng lạnh và nông sản quốc tế thuộc khu vực Vịnh lớn.

Khu Nam của Trung tâm hiện có sở 3 kho lạnh ven cảng với tổng sức chứa thiết kế 227.000 tấn – thuộc nhóm kho lạnh đơn thể ven cảng hàng đầu Trung Quốc.

Nhân viên hải quan nói chuyện trong cái lạnh run người tại Trung tâm Logistics Quốc tế Guangzhou Nansha. Ảnh: Tư Hiền.

Nơi đây thiết lập các tuyến vận tải nhanh chuyên dụng như tuyến sầu riêng, anh đào..., trở thành một trong những cửa ngõ đường biển nhập khẩu sầu riêng tươi và anh đào lớn nhất Trung Quốc, nhân viên Trung tâm cho biết.

Hoa mắt trước các thông số kinh tế, kỹ thuật, chúng tôi tìm đến tháp Quảng Châu để ngắm cảnh và chơi trò cảm giác mạnh "sky drop" (ngồi ghế nâng lên cao từ từ rồi đột ngột rơi nhanh xuống). Nào ngờ cũng lại nhức đầu với các con số.

Du khách đi tàu chậm "bong bóng" trên tháp Quảng Châu. Ảnh: Tư Hiền.

"Tháp Quảng Châu là tháp truyền hình cao nhất Trung Quốc, cao 600 mét, và là biểu tượng kiến trúc kiêu hãnh của thành phố hoa chúng tôi", hướng dẫn viên Echo Huang nói. Công trình gây ấn tượng mạnh mẽ bởi thiết kế xoắn dốc thon gọn ở phần thân, mang lại vẻ đẹp thanh mảnh và uyển chuyển như một vòng eo thon.

Tháp Quảng Châu ban ngày. Ảnh: Tư Hiền.

Khi màn đêm buông xuống, toàn bộ tòa tháp được thắp sáng rực rỡ bởi hệ thống đèn LED đổi màu lung linh, tạo nên cảnh quan ngoạn mục bên bờ sông Châu Giang. Đây không chỉ là trung tâm phát sóng mà còn là điểm du lịch hàng đầu với các đài quan sát trên cao, nhà hàng xoay và trò chơi mạo hiểm.

Tháp Quảng Châu rực rỡ sắc màu trong đêm. Ảnh: Tư Hiền.