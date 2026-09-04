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Xã hội

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Thanh tra Chính phủ tiếp nhận 9 sĩ quan Công an Nhân dân biệt phái

Ngân Anh

TPO - Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường yêu cầu các đơn vị của Thanh Tra Chính phủ tiếp nhận cán bộ Công an Nhân dân biệt phái phải xác định rõ trách nhiệm trong quản lý, phối hợp và tạo điều kiện để các sĩ quan thực hiện tốt nhiệm vụ.

Ngày 3/9, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường chủ trì Hội nghị công bố quyết định tiếp nhận 9 sĩ quan Công an Nhân dân biệt phái về công tác tại Thanh tra Chính phủ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường chúc mừng 9 sĩ quan Công an Nhân dân được tin tưởng, tín nhiệm và biệt phái về công tác tại Thanh tra Chính phủ, được phân công công tác tại Vụ Pháp chế, Cục III, Cục IV, Cục VIII và Cục X.

Trong số các cán bộ biệt phái, có 8 người được trưng dụng tập trung trong thời gian 6 tháng để tham mưu các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chiến lược quan trọng, cấp bách của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra (Ban Chỉ đạo 236).

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Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường chúc mừng 9 sĩ quan Công an Nhân dân được biệt phái về công tác tại Thanh tra Chính phủ. Ảnh: TTCP

Cùng với việc đề nghị các sĩ quan biệt phái phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, cùng hướng tới mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ, ông Nguyễn Văn Cường cũng lưu ý, các nhiệm vụ tại Thanh tra Chính phủ đòi hỏi sự thận trọng, khách quan và phối hợp liên ngành cao. Vì vậy, bên cạnh phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh và phương pháp công tác được rèn luyện trong lực lượng Công an Nhân dân, các sĩ quan cần chủ động nghiên cứu, học hỏi, nhanh chóng thích nghi với yêu cầu đặc thù của công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các nhiệm vụ chính trị khác của Thanh tra Chính phủ.

Đối với Trưởng ban Nghiên cứu chuyên đề, Phó Tổng Thanh tra đề nghị căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, năng lực và sở trường của từng sĩ quan để phân công công việc phù hợp; giao việc rõ nội dung, rõ tiến độ, rõ sản phẩm; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Các đơn vị được phân công tiếp nhận cán bộ biệt phái được đề nghị xác định rõ trách nhiệm trong quản lý, phối hợp và tạo điều kiện để các sĩ quan thực hiện tốt nhiệm vụ.

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Cường bày tỏ tin tưởng, với bản lĩnh, trình độ, năng lực và kinh nghiệm công tác, 9 sĩ quan Công an Nhân dân biệt phái sẽ nhanh chóng hòa nhập với môi trường công tác mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Các sĩ quan được biệt phái cũng xác định sẽ phát huy kinh nghiệm công tác, chủ động học hỏi nghiệp vụ của ngành Thanh tra, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ngân Anh
#Biệt phái #Công an Nhân dân #Thanh tra Chính phủ

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