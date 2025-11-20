TPHCM biệt phái công chức làm nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng, đô thị ở cấp xã

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã, đặc khu khẩn trương triển khai phương án biệt phái công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng và đô thị, đảm bảo đủ nhân sự theo yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước tại các địa phương.

UBND TPHCM vừa có công văn gửi các sở, địa phương về bố trí, sắp xếp lực lượng nhằm tăng cường quản lý trật tự xây dựng và đô thị trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, phối hợp với UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt việc quản lý và giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức được biệt phái theo đúng quy định.

Cán bộ phường xã giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Lãnh đạo TPHCM cũng giao Sở Nội vụ phối hợp, hướng dẫn Sở Xây dựng và UBND các phường, xã, đặc khu thực hiện thủ tục biệt phái, chi trả các chế độ chính sách theo thẩm quyền quy định.

Các phường, xã, đặc khu có nhiệm vụ phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp nhận công chức của Sở Xây dựng được phân công, biệt phái về địa phương; kịp thời phân công, bố trí công tác và tạo điều kiện thuận lợi cho công chức được biệt phái hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

