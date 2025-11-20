Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

TPHCM biệt phái công chức làm nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng, đô thị ở cấp xã

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã, đặc khu khẩn trương triển khai phương án biệt phái công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng và đô thị, đảm bảo đủ nhân sự theo yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước tại các địa phương.

UBND TPHCM vừa có công văn gửi các sở, địa phương về bố trí, sắp xếp lực lượng nhằm tăng cường quản lý trật tự xây dựng và đô thị trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã, đặc khu khẩn trương triển khai phương án biệt phái công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng và đô thị, đảm bảo đủ nhân sự theo yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước tại các địa phương.

Đồng thời, phối hợp với UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt việc quản lý và giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức được biệt phái theo đúng quy định.

t3.jpg
Cán bộ phường xã giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Lãnh đạo TPHCM cũng giao Sở Nội vụ phối hợp, hướng dẫn Sở Xây dựng và UBND các phường, xã, đặc khu thực hiện thủ tục biệt phái, chi trả các chế độ chính sách theo thẩm quyền quy định.

Các phường, xã, đặc khu có nhiệm vụ phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp nhận công chức của Sở Xây dựng được phân công, biệt phái về địa phương; kịp thời phân công, bố trí công tác và tạo điều kiện thuận lợi cho công chức được biệt phái hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Các địa phương được giao phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt việc quản lý và giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức được biệt phái theo đúng quy định.

Ngô Tùng
#biệt phái #trật tự xây dựng #đô thị #UBND TPHCM #cán bộ #bố trí lực lượng #nhân sự #biệt phái cán bộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục