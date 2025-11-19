TPHCM mong là điểm đến tin cậy của các doanh nghiệp Séc

TPO - Ngày 19/11, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Milos Vystrcil, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của ông Milos Vystrcil theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được bày tỏ vui mừng khi Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil chọn TPHCM là điểm đến đầu tiên của chuyến thăm, thể hiện sự coi trọng đối với vai trò, tiềm năng và vị thế kinh tế - đối ngoại của thành phố.

Ông Được tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, tạo xung lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Séc và hợp tác giữa Séc với TPHCM trong giai đoạn mới.

Quang cảnh buổi hội kiến giữa Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil. Ảnh: Ngô Tùng

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025), Chủ tịch UBND TPHCM cho biết đây là thời điểm hai bên tiếp tục tạo dấu mốc mới trong hợp tác.

Đáng chú ý, trong chuyến thăm Séc của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 1/2025, hai Thủ tướng nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược, mở ra khuôn khổ hợp tác toàn diện, sâu rộng trên các lĩnh vực then chốt như kinh tế - thương mại, quốc phòng - an ninh, năng lượng sạch, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo...

Cộng hòa Séc hiện là đối tác quan trọng của Việt Nam tại châu Âu, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt trên 2 tỷ USD mỗi năm. Đặc biệt, từ năm 2013, người Séc gốc Việt được chính thức công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 tại quốc gia này. Đây là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị và sự hòa nhập sâu sắc giữa hai cộng đồng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi tại buổi hội kiến.

Trao đổi về định hướng hợp tác, ông Nguyễn Văn Được cho rằng thế mạnh của Séc trong các lĩnh vực công nghệ cao, cơ khí - chế tạo máy, năng lượng xanh - môi trường, y tế, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp công nghệ cao... Những lĩnh vực này cũng rất phù hợp với chiến lược phát triển của thành phố, nhất là mục tiêu xây dựng ngành công nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy các cụm bán dẫn - điện tử, robot hóa và nâng cấp chuỗi giá trị sản xuất. Trong các lĩnh vực năng lượng bền vững, hai bên đang có nhiều dư địa mở rộng hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật.

“TPHCM mong là điểm đến tin cậy của các doanh nghiệp Séc. Lãnh đạo thành phố sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư Séc đến tìm hiểu, đầu tư, hợp tác ở những lĩnh vực hai bên có nhu cầu tương đồng. Chúng tôi tin tưởng các định hướng hợp tác sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Séc, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và nhân dân hai nước”, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nói.

Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil phát biểu tại buổi hội kiến.

Bày tỏ vui mừng đến thăm và làm việc tại TPHCM, Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil đánh giá quan hệ hai nước trong 75 năm qua là chặng đường dài hợp tác bền chặt dựa trên sự tin cậy, chia sẻ và những điểm tương đồng trong lịch sử đấu tranh vì độc lập, tự do, cũng như khát vọng hướng tới an ninh và thịnh vượng.

Ông Milos Vystrcil khẳng định TPHCM là địa phương năng động và thịnh vượng hàng đầu của Việt Nam, vì vậy nhiều doanh nghiệp Séc mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư, xúc tiến thương mại và đẩy mạnh kim ngạch xuất - nhập khẩu dựa trên quan hệ truyền thống giữa hai nước.

Về hợp tác song phương, Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil đề xuất doanh nghiệp hai bên cần tăng cường trao đổi, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI). Doanh nghiệp Séc mong muốn đẩy mạnh xuất khẩu sang Việt Nam và tìm kiếm cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng, công nghệ, công nghiệp ô tô...

Trong không khí thân tình, hữu nghị, ông Milos Vystrcil bày tỏ cảm nhận lịch sử hai nước Việt Nam - Séc có những điểm tương đồng vì cả hai từ lúc ban đầu đều ước mơ có được độc lập, tự do. Hiện tại, điều quan trọng nhất là an toàn, an ninh và thịnh vượng.

Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tại buổi hội kiến.



Chủ tịch Thượng viện Séc cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại TPHCM, ông có phần nói chuyện, giao lưu tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, với đề tài “Tuy xa mà gần”. Ông cắt nghĩa, “xa” ở đây nghĩa là hai nước Việt Nam - Séc xa về khoảng cách đường bay 8.800 km, nhưng gần ở chỗ cả hai nước đều mong muốn an toàn, hòa bình.

“Cộng hòa Séc có cộng đồng người Việt Nam rất đông và ở Cộng hòa Séc có 300.000 người Việt Nam biết nói tiếng Séc”, ông Milos Vystrcil nói.

Tại buổi đến thăm trường và giao lưu với sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng chiều 19/11, Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil đã trao kỷ niệm chương cho hai nhà giáo của trường vì những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia.

Hai nhà giáo nhận kỷ niệm chương gồm TS Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng và TS Phan Đạo - Giám đốc Trung tâm Hợp tác châu Âu, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.