TPHCM tổng kiểm kê tài sản công

Ngô Tùng
TPO - Công tác kiểm kê được thực hiện từ ngày 1/1/2026 đến ngày 31/3/2026.

UBND TPHCM vừa có quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Kế hoạch nhằm xác định số lượng, cơ cấu, hiện trạng sử dụng, giá trị tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc này nhằm làm cơ sở để tiếp tục sắp xếp, bố trí, sử dụng, khai thác, xử lý có hiệu quả tài sản công, hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, phục vụ việc xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, phục vụ công tác báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công, cung cấp thông tin để lập báo cáo tài chính Nhà nước, báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.

a.jpg
Công tác kiểm kê được thực hiện từ ngày 1/1/2026 đến ngày 31/3/2026.

Phạm vi tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý trên phạm vi thành phố theo điểm 1 Mục III Quyết định 213/2024 ngày 1/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng thực hiện kiểm kê là cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội đang quản lý, sử dụng tài sản công; đối tượng đang quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, quản lý.

Công tác kiểm kê được thực hiện từ ngày 1/1/2026 đến ngày 31/3/2026.

UBND TPHCM giao Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố quyết định thành lập mới Ban Chỉ đạo kiểm kê của thành phố. Đồng thời, tham mưu tổ chức hướng dẫn, tập huấn các đối tượng kiểm kê là cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Sở Tài chính cũng có nhiệm vụ tổng hợp kết quả kiểm kê toàn thành phố, báo cáo UBND kết quả để gửi Bộ Tài chính, trước ngày 31/5/2026.

Ngô Tùng
#kiểm kê tài sản công #UBND TPHCM #quy định nhà nước #kế hoạch #tổng kiểm kê #cơ cấu #giá trị tài sản công

