Bổ sung quy định về tiêu chuẩn sử dụng tài sản công với chức danh lãnh đạo

Công khai kết quả tổng kiểm kê tài sản công

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị số 23 ngày 26/8 về việc phát huy kết quả tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Tài chính thực hiện công khai kết quả tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Sẽ bổ sung quy định tiêu chuẩn sử dụng tài sản công với chức danh lãnh đạo. Ảnh minh họa

Về hoàn thiện chính sách, pháp luật, Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, địa phương tiếp tục hoàn thiện đồng bộ các chính sách quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác các loại tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Trên cơ sở đó, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực căn cứ vào đặc thù và yêu cầu quản lý của từng loại tài sản để quy định các nội dung cụ thể, đặc thù mang tính chuyên ngành đối với từng loại tài sản kết cấu hạ tầng.

Đồng thời, Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước liên quan đến việc đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, cải tạo, sửa chữa, bảo trì tài sản để đồng bộ và có sự liên thông.

Xử lý dứt điểm các tài sản hỏng, không sử dụng được

Về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, Thủ tướng giao Bộ Tài chính bám sát việc ban hành hệ thống chức danh, chức vụ của cơ quan, người có thẩm quyền để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công cho phù hợp.

Các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, đề xuất tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng, quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, việc dự toán đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công phải gắn với thực trạng tài sản công; phải xuất phát từ sự cần thiết, trên cơ sở tiêu chuẩn, định mức được phê duyệt; chỉ đạo xử lý dứt điểm các tài sản hỏng, không sử dụng được theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu phải tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Qua đó, Bộ Tài chính phải kiểm tra việc thực hiện tổng kiểm kê tài sản công của một số bộ, ngành, địa phương; thông tin kết quả tới Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước để tham khảo, làm cơ sở xác định đối tượng giám sát, thanh tra, kiểm toán.