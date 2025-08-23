Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hà Nội: Thường xuyên luân chuyển người được giao nhiệm vụ tham mưu, đề xuất trong cấp phát, sử dụng tài sản công

Thanh Hiếu
TPO - UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan thường xuyên thực hiện luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với người được giao nhiệm vụ tham mưu, đề xuất trong cấp phát, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công để giảm thiểu nguy cơ tham nhũng, tiêu cực.

Ngày 23/8, UBND TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND về triển khai Chương trình hành động về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý sử dụng tài chính, tài sản công theo Nghị quyết số 193/NQ-CP ngày 27/6/2025 của Chính phủ.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu khi triển khai thực hiện nhiệm vụ phải bám sát các chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước, bảo đảm thiết thực, khả thi, hiệu quả.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các xã, phường nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu nhằm thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

Đồng thời, thực hiện hiệu quả công tác giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

Trụ sở phường Cầu Giấy mới

Bên cạnh đó, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

Thành phố cũng yêu cầu xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, chuyên môn; có phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Thường xuyên thực hiện luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, người được giao nhiệm vụ tham mưu, đề xuất trong cấp phát, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công để phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, tạo điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tích lũy kinh nghiệm thực tế ở những vị trí công tác khác nhau...

Thanh Hiếu
#Tài sản công #luân chuyển #điều động cán bộ #Tham nhũng #Hà Nội #Tinh thần phục vụ nhân dân

