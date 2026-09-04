Đám cưới Phương Mỹ Chi bị lật đổ

TPO - Sau 21 ngày thống trị "top trending", MV "Thiên đường với người thương" của Phương Mỹ Chi bị Jack đẩy xuống vị trí thứ 3.

"Đám cưới" của Phương Mỹ Chi kết thúc giai đoạn thống trị đường đua nhạc Việt với thành tích 22 triệu lượt xem/nghe trên nền tảng YouTube. MV nhận về 271.000 lượt like (thể hiện sự yêu thích với MV) và hơn 28.000 bình luận. Trên nền tảng nghe nhạc trực tuyến Spotify, ca khúc chuẩn bị cán mốc 1,5 triệu lượt nghe (stream).

Phương Mỹ Chi phát hành MV Thiên đường với người thương vào tối 12/8. Sau 2 ngày, MV dẫn đầu "top trending" và duy trì thế thống trị suốt 21 ngày. Từ đầu năm nay, chỉ Sơn Tùng (Come My Way) và Phương Mỹ Chi có sản phẩm dẫn đầu đường đua trong 3 tuần. Trước đây, khi YouTube còn công khai "top trending", một MV chỉ có thể đứng đầu xuyên suốt một tháng, sau đó tự động bị đẩy khỏi BXH.

Thiên đường với người thương mang về thành công mỹ mãn cho Phương Mỹ Chi. Ê-kíp của nữ ca sĩ đã chuyển hướng quảng bá các ca khúc còn lại trong album mới. Và lần này, giọng ca 2003 gặp thách thức lớn để thống trị đường đua khi đụng phải đối thủ cứng là Jack.

Jack và Phương Mỹ Chi trong cuộc chiến nóng nhất hiện tại.

Cuộc đấu Phương Mỹ Chi - Jack

Jack trở lại đường đua nhạc Việt bằng album Tam thái tử. Giọng ca sinh năm 1997 khai hỏa bằng MV Hoa trong đá. Sau nửa ngày, Hoa trong đá dẫn đầu "top trending" của YouTube. Nhưng sau đó, 2 ca khúc tiếp theo trong album của Jack là Người dưng và Lưu niên bứt lên, vượt Hoa trong đá và cả Thiên đường với người thương để thống trị "top trending".

MV Thiên đường với người thương của Phương Mỹ Chi đến thời điểm hạ nhiệt. Trong khi đó, các ca khúc mới của Jack phủ sóng trên mọi nền tảng: YouTube, đường đua nhạc số (DSP) và mạng xã hội (trào lưu TikTok, các thước phim ngắn chia sẻ ở bảng tin, reels trên Facebook).

Chuyện Jack vượt Phương Mỹ Chi không có gì bất ngờ.

Sau "đám cưới" gây sốt, Phương Mỹ Chi phát hành cả album Dân chơi dân ca.

Đi sâu vào số liệu của 4 sản phẩm đang nằm ở nhóm dẫn đầu "top trending", MV Thiên đường với người thương duy trì tăng trưởng khoảng 500.000 lượt xem/nghe mỗi ngày ở YouTube. Sản phẩm Người dưng (phiên bản visualizer MV) đã hút 3 triệu view trong 3 ngày, tăng trung bình một triệu view/ngày.

Lưu niên bám đuổi ngay phía sau Người dưng với thành tích tương đương. Sự khác biệt giúp Người dưng dẫn đầu "top trending" nằm ở lượt bình luận - đã hút 14.500 bình luận, cao hơn Lưu niên. MV Hoa trong đá của Jack hút 3 triệu view sau gần 5 ngày, là sản phẩm phát hành sớm nhất trong album Tam thái tử, nhưng bắt đầu hụt hơi.

Đường đua danh sách thịnh hành âm nhạc tháng 9 là cuộc chiến thu nhỏ giữa Jack và Phương Mỹ Chi. Jack trở lại sau sự cố bị cấm diễn 9 tháng, tung chuỗi ca khúc quy mô nhất từ đầu sự nghiệp. Phương Mỹ Chi phát hành album phòng thu thứ 2. So với Vũ trụ cò bay, album Dân chơi dân ca được đầu tư mạnh tay hơn và có nhiều bước đột phá về âm nhạc.

Bên cạnh Thiên đường với người thương, Phương Mỹ Chi có thêm 2 sản phẩm hiện diện trong Top 30 thịnh hành âm nhạc là Thử lòng quân tử (ft Rhyder) và Chọn mặt gửi vàng (ft Double2T). Các ca khúc mới của Phương Mỹ Chi đều mang hơi hướm dân gian đương đại, cân bằng giữa yếu tố catchy (dễ nghe, đánh vào thị hiếu) và có giá trị nghệ thuật nhất định.

Đường lối của Phương Mỹ Chi khác biệt Jack. Jack vẫn tập trung vào tính catchy, âm nhạc thiên hẳn "mì ăn liền" để phục vụ tệp khán giả trung thành và duy trì sức nóng ở "top trending".

Giọng ca quê Vĩnh Long tạm thời vượt lên Phương Mỹ Chi ở cuộc đua ngắn ngày ở nền tảng YouTube. Nhưng về cuộc đua đường dài, các ca khúc mới của Phương Mỹ Chi có tiềm năng tỏa sáng hơn.

Jack giảm nhiệt sau khi bị cấm diễn

Jack hoàn thành mục tiêu thống trị đường đua âm nhạc ngay sau khi phát hành loạt ca khúc mới. Tuy nhiên, so sánh với chính Jack ở thời điểm trước, độ hot của giọng ca sinh năm 1997 ngày càng đi xuống.

Thời đỉnh cao của Jack với K-ICM, MV Sóng gió vượt mốc 10 triệu view sau 24 giờ đầu tiên ở nền tảng YouTube. Sau đó, khi Jack tách ra solo, giai đoạn rực rỡ của anh với MV Hoa hải đường đạt thành tích khởi đầu còn tốt hơn Sóng gió - 12 triệu view sau 24 giờ đầu tiên.

Toàn bộ ca khúc mới của Jack trong album Tam thái tử không chạm mốc 5 triệu view sau 3 ngày. Với con số từ 3 đến 3,5 triệu view/3 ngày, Jack vẫn là nghệ sĩ hot ở thị trường nhạc Việt hiện tại. Thành tích này giúp anh dễ dàng thống trị đường đua, vượt qua Phương Mỹ Chi và hàng chục nghệ sĩ từ game show Anh trai vượt ngàn chông gai, Tinh hà say hi.

Tuy nhiên, Jack không còn nằm trong tốp đầu ca sĩ/rapper Việt thống trị "top trending". Đối chiếu với thành tích gần đây của Sơn Tùng, Hieuthuhai, MCK, Hòa Minzy, Soobin..., sức hút của Jack đã suy giảm.

Sau nhiều ồn ào, Jack dần giảm nhiệt.

Giọng ca sinh năm 1997 vẫn nhận sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng fan Đom đóm. Khi MV Hoa trong đá lên sóng, chỉ sau nửa tiếng, nền tảng YouTube ghi nhận có hơn 3.000 lượt bình luận. Đa số là fan của Jack đợi chờ, thả bình luận vào MV Hoa trong đá ngay lập tức để góp công sức đẩy sản phẩm lên nhóm đầu "top trending",

Sự khởi đầu của Jack trong các ca khúc mới sau màn công chiếu và vài tiếng đầu tiên vẫn tốt, nhờ vào lực đẩy từ fan. Nhưng để chạm mốc 5 triệu view, 10 triệu view sau 24 giờ, Jack cần "lực đẩy" dữ dội hơn - hiệu ứng chờ đợi từ cả cộng đồng yêu nhạc. Nam ca sĩ phải tạo ra "cú nổ" truyền thông, hoặc là những sản phẩm đặc biệt chất lượng để có tính lan tỏa cao từ hiệu ứng xã hội.

Trở lại câu chuyện Jack bị cấm diễn 9 tháng vì mang ca khúc có nội dung thô tục lên sân khấu, vết nhơ đó khiến nam ca sĩ mất điểm trầm trọng trong mắt khán giả đại chúng. Trước đó, nhiều lần Jack làm phật lòng người nghe nhạc, từ sự cố bị tố đạo nhái ở MV Ngôi sao cô đơn cho đến lùm xùm liên quan đến MV gặp gỡ Lionel Messi.

Sai lầm của Jack cứ nối tiếp nhau qua từng năm, trên từng sản phẩm. Và rồi, không thể tránh khỏi chuyện có nhiều khán giả quay lưng với Jack và làn sóng chờ đợi, háo hức khi "J97" tái xuất, tung nhạc mới cũng vơi đi nhiều phần.