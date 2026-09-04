Tin mới vụ đưa bệnh nhân về nhà quãng đường 16km nhưng thu 9 triệu đồng

TPO - Sở Y tế Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị tăng cường quản lý nhân viên,người hành nghề, không để xảy ra tình trạng lợi dụng vị trí công tác, thông tin về người bệnh hoặc tình trạng bệnh nặng, nguy kịch của bệnh nhân để môi giới, giới thiệu dịch vụ vận chuyển, chăm sóc, thuốc y tế nhằm mục đích vụ lợi

“Nguy cơ từ dịch vụ hỗ trợ ngoài cơ sở y tế”

Thông tin mới nhất từ Sở Y tế Thanh Hóa cho biết Sở này đã ban hành công văn về việc tăng cường quản lý hoạt động cấp cứu, vận chuyển và chăm sóc người bệnh.

Động thái này được đưa ra sau thông tin người nhà bệnh nhân phải bỏ ra 9 triệu đồng chi phí thuốc, dịch vụ vận chuyển để đưa người bệnh từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà với quãng đường 16km.

Theo đó, ngày 1/9, Sở Y tế Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tăng cường quản lý người hành nghề, thuốc, vật tư y tế; chấn chỉnh hoạt động cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển và chăm sóc người bệnh, bảo đảm an toàn và quyền lợi hợp pháp của người bệnh, người nhà người bệnh.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, qua phản ánh của người dân, hoạt động vận chuyển, chăm sóc người bệnh ngoài cơ sở y tế vẫn tiềm ẩn nguy cơ cung cấp dịch vụ y tế, thuốc, vật tư y tế và thu tiền trực tiếp từ người bệnh, người nhà người bệnh không đúng quy định.

Trước tình hình đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tăng cường quản lý, giám sát người hành nghề, viên chức và người lao động; không để xảy ra tình trạng lợi dụng vị trí công tác, thông tin về người bệnh hoặc tình trạng bệnh nặng, nguy kịch để môi giới, giới thiệu dịch vụ vận chuyển, chăm sóc, thuốc, vật tư y tế nhằm mục đích vụ lợi.

“Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải quản lý chặt chẽ việc kê đơn, cấp phát, cung ứng và sử dụng thuốc, vật tư y tế; không để nhân viên tự ý mua bán, cung cấp hoặc thu tiền của người bệnh ngoài phạm vi hoạt động và hệ thống thanh toán của đơn vị”, thông tin từ Sở Y tế Thanh Hóa nêu rõ.

Cũng theo Sở Y tế Thanh Hóa, hiện trên địa bàn tỉnh chưa có cơ sở cung cấp dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh độc lập được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động. Vì vậy, các đơn vị phải tăng cường quản lý, không để tổ chức, cá nhân chưa đủ điều kiện sử dụng xe cứu thương, phương tiện vận chuyển để tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, cấp cứu, chăm sóc hoặc sử dụng thuốc cho người bệnh.

Sở Y tế nghiêm cấm cán bộ, viên chức, người lao động móc nối, môi giới, giới thiệu người bệnh cho các đơn vị vận chuyển bên ngoài để hưởng lợi; đồng thời không để xe cứu thương, phương tiện vận chuyển bên ngoài thường xuyên đón, trả, mời chào người bệnh trong khuôn viên cơ sở y tế.

Đối với người bệnh nặng, nguy kịch có nguyện vọng được vận chuyển về gia đình, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải tư vấn đầy đủ về tình trạng bệnh, nguy cơ trong quá trình vận chuyển và các biện pháp bảo đảm an toàn; không giới thiệu hoặc tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện tiếp cận người bệnh để cung cấp dịch vụ.

Bệnh viện báo cáo gì?

Trước đó, theo phản ánh, ông H.T.K. có cha là ông H.B.Đ., đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực 1 - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Do tình trạng bệnh nặng, gia đình có nguyện vọng đưa người bệnh về nhà.

Gia đình sau đó tự liên hệ một xe cấp cứu dịch vụ để vận chuyển bệnh nhân. Trong quá trình chuẩn bị đưa người bệnh về nhà, bác sĩ tư vấn sử dụng thuốc vận mạch nhằm duy trì huyết áp và sự sống cho bệnh nhân. Khoản thuốc này không thuộc phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế.

Sở Y tế Thanh Hóa siết chặt quản lý hoạt động hỗ trợ cấp cứu, vận chuyển người bệnh độc lập. Ảnh minh họa.﻿

Theo phản ánh của ông K., gia đình được tư vấn sử dụng 7 chai thuốc mỗi ngày, với mức giá 600.000 đồng/chai, tương đương khoảng 4,2 triệu đồng/ngày. Sau khi đồng ý sử dụng, người nhà thanh toán trực tiếp tiền thuốc cho bác sĩ đi cùng trên xe.

Sau đó, gia đình tìm hiểu giá loại thuốc này tại một số nhà thuốc và cho rằng số tiền đã chi trả cao hơn đáng kể so với giá bán trên thị trường tại cùng thời điểm.

Ngoài tiền thuốc, gia đình cho biết đã thanh toán thêm 5,3 triệu đồng cho dịch vụ vận chuyển bệnh nhân cùng một số thiết bị hỗ trợ như ống thở, máy hút đờm…Cũng theo phản ánh, quãng đường từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà bệnh nhân khoảng 16 km.

Sau khi sử dụng dịch vụ và tìm hiểu giá cả, gia đình cho rằng chi phí thuê xe cùng tiền thuốc vận mạch cao hơn đáng kể so với mức giá họ tham khảo trên thị trường tại cùng thời điểm.

Liên quan vụ việc, ông Hoàng Hữu Trường – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo, giải trình gửi Sở Y tế Thanh Hóa.

Bệnh viện cho biết sau khi xuất hiện thông tin trên mạng xã hội về chi phí thuốc vận mạch và dịch vụ vận chuyển bệnh nhân H.B.Đ., đơn vị đã chỉ đạo Khoa Hồi sức tích cực I - Chống độc phối hợp với Phòng Kế hoạch tổng hợp rà soát toàn bộ quy trình liên quan.

Theo đó, phương tiện đưa bệnh nhân H.B.Đ. về nhà là xe cứu thương dịch vụ do gia đình tự liên hệ từ bên ngoài, không thuộc sự quản lý của bệnh viện. Nhân viên đi cùng chăm sóc bệnh nhân trên xe cũng không phải nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Bệnh viện dẫn quy định hiện hành cho biết, đối với bệnh nhân cấp cứu hoặc bệnh nhân nặng có chỉ định chuyển tuyến đến cơ sở khám, chữa bệnh khác, cơ sở y tế có trách nhiệm bố trí phương tiện và nhân lực y tế để vận chuyển.

Tuy nhiên, với trường hợp người bệnh có tiên lượng tử vong cao hoặc gia đình có nguyện vọng đưa bệnh nhân về nhà, hiện chưa có quy định bắt buộc bệnh viện phải tổ chức vận chuyển. Khi đó, gia đình có thể chủ động lựa chọn phương tiện phù hợp, như xe cá nhân, taxi hoặc dịch vụ vận chuyển bên ngoài.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết các khoản chi phí phát sinh liên quan đến thuốc và dịch vụ trong quá trình vận chuyển bệnh nhân H.B.Đ. từ bệnh viện về nhà do đơn vị dịch vụ bên ngoài thực hiện, không thuộc phạm vi cung cấp, quản lý hay thu phí của bệnh viện.

Trước thông tin trên, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã đề nghị Sở Y tế Thanh Hóa khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc; nếu phát hiện sai phạm phải chấn chỉnh, xử lý theo quy định và báo cáo về Bộ Y tế.