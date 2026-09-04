Kendall Jenner và thiên thần Victoria's Secret khiến dàn sao lu mờ

TPO - Stella Maxwell gây chú ý khi diện váy xuyên thấu tại Liên hoan phim Venice lần thứ 83. Thiên thần nội y cùng siêu mẫu Kendall Jenner nuốt chửng thảm đỏ quy tụ Vittoria Ceretti, Kristina Romanova cùng nhiều diễn viên Hollywood.
Thiết kế dáng cột giúp Kendall Jenner giữ hình ảnh tối giản. Cô phối váy với hoa tai kim cương. Vogue nhận xét nữ người mẫu làm lu mờ dàn nghệ sĩ tại thảm đỏ.
Diễn viên Mỹ gốc Mexico Blanca Blanco xuất hiện trên thảm đỏ Wild Horse Nine với váy màu nude đính kết, xẻ cao và có phần tay choàng bằng voan. Cô tạo dáng riêng trước khi chụp ảnh cùng một khách mời tại khu vực thảm đỏ Liên hoan phim Venice.