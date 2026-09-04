Kendall Jenner và thiên thần Victoria's Secret khiến dàn sao lu mờ

TPO - Stella Maxwell gây chú ý khi diện váy xuyên thấu tại Liên hoan phim Venice lần thứ 83. Thiên thần nội y cùng siêu mẫu Kendall Jenner nuốt chửng thảm đỏ quy tụ Vittoria Ceretti, Kristina Romanova cùng nhiều diễn viên Hollywood.