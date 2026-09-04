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Giải trí

Kendall Jenner và thiên thần Victoria's Secret khiến dàn sao lu mờ

Trạch Dương

TPO - Stella Maxwell gây chú ý khi diện váy xuyên thấu tại Liên hoan phim Venice lần thứ 83. Thiên thần nội y cùng siêu mẫu Kendall Jenner nuốt chửng thảm đỏ quy tụ Vittoria Ceretti, Kristina Romanova cùng nhiều diễn viên Hollywood.

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Kendall Jenner tạo dáng trên thảm đỏ buổi công chiếu Wild Horse Nine tại Liên hoan phim Venice lần thứ 83 ngày 3/9. Người mẫu diện thiết kế Giorgio Armani thuộc bộ sưu tập Thu Đông 1995, nổi bật với họa tiết hoa thêu và đính kết trên nền vải màu vàng champagne. Đây là lần đầu cô tham dự thảm đỏ liên hoan phim tại Italy.
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Thiết kế dáng cột giúp Kendall Jenner giữ hình ảnh tối giản. Cô phối váy với hoa tai kim cương. Vogue nhận xét nữ người mẫu làm lu mờ dàn nghệ sĩ tại thảm đỏ.
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Thiên thần nội y Stella Maxwell lựa chọn váy đen xuyên thấu của Elie Saab khi dự buổi chiếu Wild Horse Nine. Thiết kế sử dụng chất liệu voan, ren và chi tiết đính kết, kết hợp phần tà dài. Người mẫu tiết chế phụ kiện, tập trung vào vòng cổ và phong cách trang điểm sắc nét.
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Vittoria Ceretti xuất hiện trong mẫu váy nhung đen của Armani Privé. Phần thân trên được xử lý bằng lớp vải xuyên thấu, tạo sự tương phản với phom váy liền mạch phía dưới. Người mẫu Italy phối trang phục với hoa tai Boucheron và vòng tay Crivelli.
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Nữ diễn viên Mackenzie Davis chọn váy quây màu xanh nhạt, phom suông. Kiểu tóc buông tự nhiên cùng trang sức nhỏ giúp tổng thể giữ được sự tối giản, khác với nhiều thiết kế đính kết xuất hiện trong buổi công chiếu.
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Diễn viên Brazil Marina Ruy Barbosa diện váy đen cổ cao, tay rộng và sử dụng chất liệu xuyên thấu, phối cùng bodysuit đồng màu. Thiết kế của Intimissimi tạo hiệu ứng chuyển động khi cô dang tay tạo dáng trước ống kính tại buổi chiếu Wild Horse Nine.
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Người mẫu Nga Kristina Romanova diện thiết kế ấn tượng với phần trên cúp ngực nhung đen, chân váy satin màu hồng nhạt có độ phồng lớn. Cô phối trang phục với vòng cổ và vòng tay kim cương.
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Sam Rockwell cùng bạn đời Leslie Bibb dự buổi ra mắt Wild Horse Nine. Rockwell - một trong những diễn viên chính của phim - diện suit đen Zegna và tạo điểm nhấn với kính đen. Leslie Bibb lựa chọn váy ArdAzAei mang hai tông đen, xanh, với họa tiết gợi liên tưởng đến mặt nước.
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Orlando Bloom xuất hiện tại buổi công chiếu Bucking Fastard - tác phẩm tranh giải Sư tử vàng của đạo diễn Werner Herzog. Nam diễn viên mặc tuxedo Zegna, phối nơ đen và cài áo hình hoa bằng kim cương. Anh đóng cùng Kate Mara, Rooney Mara và Domhnall Gleeson trong phim.
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Hai chị em Kate Mara và Rooney Mara cùng bước lên thảm đỏ Bucking Fastard, bộ phim đầu tiên họ đóng chung. Kate Mara mặc thiết kế Armani Privé phủ sequin, trong khi Rooney Mara chọn váy đen Louis Vuitton với phần chân váy tạo khối lớn. Hai nữ diễn viên đảm nhận vai cặp chị em sinh đôi trong phim của Werner Herzog.
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Parker Posey tạo dáng trong thiết kế Valentino của Alessandro Michele. Mẫu váy màu kem được xử lý theo cấu trúc áo choàng, sử dụng nhiều lớp vải mềm và phom rộng. Nữ diễn viên hoàn thiện diện mạo bằng bộ trang sức đá màu xanh.
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Laura Dern dự buổi chiếu Wild Horse Nine trong mẫu váy ren đen của Dior. Thiết kế có phần thân trên dáng chữ V, bề mặt thêu họa tiết hoa và đính pha lê, trong khi chân váy được tạo độ xòe vừa phải. Nữ diễn viên giữ kiểu tóc mái nhẹ và hạn chế phụ kiện.
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Diễn viên Mỹ gốc Mexico Blanca Blanco xuất hiện trên thảm đỏ Wild Horse Nine với váy màu nude đính kết, xẻ cao và có phần tay choàng bằng voan. Cô tạo dáng riêng trước khi chụp ảnh cùng một khách mời tại khu vực thảm đỏ Liên hoan phim Venice.
Trạch Dương
#Stella Maxwell #thiên thần Victoria's Secret #LHP Venice 2026 #thảm đỏ Venice #Kendall Jenner #Vittoria Ceretti

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