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Nhiều cơ sở nhà đất thuộc Bộ NN&MT bị bỏ trống, lấn chiếm

Minh Đức

TPO - Thanh tra Chính phủ phát hiện 18 cơ sở nhà, đất thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang bỏ trống, không đưa vào khai thác, sử dụng trên 12 tháng, với hơn 223.497m² đất và 1.475m² nhà. Nhiều cơ sở khác bị lấn, chiếm, cho mượn hoặc chậm bàn giao về địa phương.

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Trụ sở Bộ NN&MT.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường vừa ký Thông báo Kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đến thời điểm thanh tra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường còn 425 cơ sở nhà, đất chưa hoàn thành phương án sắp xếp lại, xử lý. Đến ngày 20/6, Bộ chưa bàn giao 177 cơ sở nhà, đất dôi dư về địa phương quản lý, xử lý. Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ phát hiện 18 cơ sở bỏ trống trên 12 tháng, với tổng diện tích hơn 223.497m² đất và 1.475m² nhà, chưa bảo đảm hiệu quả sử dụng tài sản công. Công tác lập hồ sơ cũng còn nhiều thiếu sót: 39/182 hồ sơ không có báo cáo kê khai; 42 hồ sơ không có biên bản kiểm tra hiện trạng. Đặc biệt, 182 quyết định chuyển giao nhà, đất về địa phương không ghi nguyên giá và giá trị còn lại của tài sản.

Thanh tra còn phát hiện 21 cơ sở không thuộc diện sắp xếp lại, xử lý nhưng vẫn được Bộ ban hành quyết định chuyển giao về địa phương. Trong số này có 6 cơ sở chưa được hạch toán, theo dõi quyền sử dụng đất và tài sản trên đất; 14 cơ sở bị lấn, chiếm và một cơ sở đang tranh chấp.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài sản công; kiểm tra, làm rõ tính chất, mức độ vi phạm và trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với các cơ sở sử dụng không hiệu quả, bỏ trống, bỏ không.

Bộ được yêu cầu phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố bàn giao ngay 156 cơ sở nhà, đất đã có quyết định chuyển giao về địa phương quản lý.

Đối với Viện Bảo vệ thực vật, Bộ phải rà soát, xác định số tiền cá nhân tự ý cho thuê lại nhà, đất trái quy định, thu hồi để nộp ngân sách nhà nước, đồng thời chấm dứt việc cho mượn tài sản công trái quy định.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm. Nếu phát hiện hành vi gây thiệt hại ngân sách nhà nước, phải chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Minh Đức
#Quản lý tài sản công #Cơ sở nhà đất Bộ Nông nghiệp và Môi trường #Thanh tra Chính phủ #Sắp xếp tài sản nhà đất #Vi phạm quản lý tài sản

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