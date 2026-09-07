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Thế giới

Iran lập ‘vùng cấm’ ngoài eo biển Hormuz; Mỹ tố Tehran nói dối

Bình Giang

TPO - Quân đội Mỹ vừa bác tuyên bố của Iran rằng nước này đã tấn công tàu quân sự không người lái của Mỹ tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, một quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran dự định công bố “vùng cấm” bên ngoài eo biển Hormuz, nhằm vào các tàu mà nước này cho rằng đang tìm cách đi qua tuyến đường thủy chiến lược.

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Khu vực eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin tàu quân sự không người lái của Mỹ bị tấn công khi đang đi vào khu vực mà Tehran tuyên bố hạn chế tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Đại úy Tim Hawkins - người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), bác bỏ thông tin và gọi đó là “lời hoàn toàn dối trá”.

Trước đó, Mỹ tuyên bố đã tấn công các tàu chở dầu của Iran, để trả đũa việc Tehran phóng tên lửa đạn đạo vào các tàu chiến của Hải quân Mỹ.

Chiến sự bùng lên từ tuần trước, sau khoảng 1 tháng tương đối yên ắng, trong khi tiến trình đàm phán bế tắc.

Ông Mohammad Bagher Qalibaf - Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran, tuyên bố thời kỳ “đáp trả tương xứng” đã chấm dứt và đòn trả đũa của Iran sẽ “nhanh hơn, mạnh hơn và gây đau đớn hơn”.

Ngày 6/9, ông Qalibaf nói rằng Mỹ cần hiểu rõ luật chơi đã thay đổi "trước khi quá muộn".

"Từ nay về sau, bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào lợi ích và an ninh của Iran đều sẽ vấp phải sự đáp trả nhanh hơn, mạnh hơn và đau đớn hơn", ông Qalibaf nhấn mạnh trong bài phát biểu được đăng trên kênh Telegram của mình.

Cùng ngày, ông Mohsen Rezaei - tân lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, cho biết Tehran dự định công bố một “vùng cấm” ngoài eo biển Hormuz, nhằm vào các tàu mà Iran cho rằng đang tìm cách đi qua tuyến đường thủy này.

Phát biểu với đài truyền hình nhà nước Iran ngày 6/9, ông Rezaei không đưa ra nhiều thông tin cụ thể. Tuyên bố được đưa ra 1 ngày sau khi Mỹ tấn công 3 tàu chở dầu của Iran.

Giới chuyên gia đánh giá những vụ phóng tên lửa này là bước leo thang nguy hiểm, sau khi các cuộc tấn công trước đó của Iran trên biển chủ yếu nhằm vào tàu thương mại.

Ông Rezaei cho biết vùng cấm mới dự kiến được công bố trong những ngày hoặc tuần tới, và “sẽ bắt đầu từ ranh giới phong tỏa hải quân của Mỹ, kéo dài về phía eo biển Hormuz, và từ phía này tiếp tục vào vịnh Ba Tư”.

Chưa có thông tin cụ thể về kế hoạch này, nhưng ông Rezaei tuyên bố bất kỳ tàu nào đi vào khu vực mới này sẽ bị đưa vào danh sách trừng phạt.

Tehran đang chứng tỏ họ vẫn duy trì được khả năng tấn công vào lợi ích của Mỹ tại các nước láng giềng, cũng như khả năng chặn đứng dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, Reuters dẫn 3 nguồn tin cấp cao của Iran tiết lộ rằng chiến dịch của Mỹ nhằm bóp nghẹt nền kinh tế nước này, thông qua việc phong tỏa xuất khẩu dầu và ngăn chặn các hành vi né tránh lệnh trừng phạt, đang ngày càng trở nên khó chống đỡ.

Trong bài phát biểu ngày 6/9, ông Qalibaf cho biết bên cạnh mặt trận quân sự, cuộc chiến trọng tâm hiện nay của Iran là vấn đề sản xuất và sinh kế của người dân.

Ông nêu ra những biến động mạnh về tỷ giá, lạm phát, tình trạng thất nghiệp và công tác quản lý thị trường là thách thức lớn; nhấn mạnh rằng người dân Iran có thể chịu đựng gian khó nhưng không thể chấp nhận sự quản lý yếu kém hay thái độ thiếu hành động, và họ kỳ vọng chính phủ sẽ hành động nhanh chóng.

Bình Giang
Theo AP, Reuters
#Eo biển Hormuz #Vùng Vịnh #Chiến sự Mỹ - Iran #Xung đột Mỹ - Iran

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