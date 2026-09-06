Kiến nghị cơ chế để kiều bào Việt tại Hàn Quốc tham gia chuyển giao công nghệ

TPO - Đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Hàn Quốc kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về việc ban hành các chính sách, cơ chế đặc thù, đơn giản hóa thủ tục hành chính để thu hút và khuyến khích các chuyên gia, nhà khoa học công nghệ cao, doanh nhân kiều bào tại Hàn Quốc tham gia chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu, đầu tư phát triển các ngành trọng điểm của đất nước.

Chiều 6/9, tại thủ đô Seoul, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, Chủ tịch Quốc hội thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khẳng định những kết quả Việt Nam đạt được có sự đóng góp quan trọng của hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài; trong đó cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đã có nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của đất nước và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam – Hàn Quốc còn rất lớn, đặc biệt trong những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn Hàn Quốc đang quan tâm và mong muốn đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực như điện hạt nhân, năng lượng, đường sắt tốc độ cao và các dự án hạ tầng quy mô lớn. Trong chuyến thăm Hàn Quốc lần này, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đã đăng ký làm việc và bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Theo Chủ tịch Quốc hội, để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư từ Hàn Quốc, Việt Nam cần tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến chuyển giao công nghệ, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), sở hữu trí tuệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Mục tiêu là tạo ra mô hình hợp tác trong đó Hàn Quốc cung cấp nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị, còn Việt Nam phát huy lợi thế về địa điểm sản xuất, nguồn nhân lực và thị trường, qua đó hình thành các chuỗi cung ứng có sự tham gia ngày càng sâu của doanh nghiệp Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc xây dựng công nghệ, chuỗi cung ứng, thị trường và phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc cần trở thành những trọng tâm của ngoại giao nghị viện.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc trong buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN

Ban hành cơ chế đặc thù để kiều bào tham gia chuyển giao công nghệ

Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc hiện nay có khoảng 400.000 người, với thành phần ngày càng đa dạng, gồm cô dâu kết hôn đa văn hóa, lao động phổ thông, thực tập sinh, du học sinh, cùng lực lượng đông đảo các nhà khoa học, giáo sư, chuyên gia công nghệ và doanh nhân.

Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Hàn Quốc Đào Tuấn Hùng kiến nghị Quốc hội tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về quốc tịch, tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ vướng mắc thủ tục cho bà con; ban hành các chính sách, cơ chế đặc thù, đơn giản hóa thủ tục hành chính để thu hút và khuyến khích các chuyên gia, nhà khoa học công nghệ cao, doanh nhân kiều bào tại Hàn Quốc tham gia chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu, đầu tư phát triển các ngành trọng điểm của đất nước.

Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc Ngô Thi đề xuất xây dựng các chương trình kết nối thương mại, chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp trong nước và kiều bào, tập trung vào chuyển đổi số, công nghệ cao và khởi nghiệp. Đồng thời, thiết lập kênh đối thoại định kỳ giữa các bộ, ngành, Đại sứ quán với cộng đồng doanh nhân; hình thành đầu mối hỗ trợ thông tin và tháo gỡ vướng mắc giao thương thực chất.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, ngày 2/8 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó giao Chính phủ và Quốc hội nghiên cứu, ban hành những chính sách, quy định cụ thể đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Do vậy, những ý kiến, kiến nghị được cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc nêu ra sẽ là những thông tin quan trọng để các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách.

Gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc

Cũng trong chiều 6/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Sự kiện có sự tham dự của hơn 70 đại biểu là đại diện nhân sĩ, trí thức, hội đoàn, tổ chức nhân dân, đại diện doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn qua cuộc gặp hôm nay, Hội Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam, Hội Những người Hàn Quốc yêu Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, trường đại học và cá nhân, doanh nhân, nhà khoa học… sẽ tiếp tục phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc để thúc đẩy những hoạt động hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa, mang hình ảnh của Hàn Quốc đến Việt Nam và Việt Nam đến Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn các nhà khoa học, doanh nhân, doanh nghiệp của Hàn Quốc tiếp tục tìm hiểu đầu tư những dự án, công trình lớn của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị trong thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với các tổ chức phi chính phủ, hội đoàn, doanh nghiệp tăng cường quảng bá về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam sang Hàn Quốc và hình ảnh đất nước, con người Hàn Quốc sang Việt Nam.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam Lee Shin Jea nhấn mạnh, Hội sẽ tích cực đóng góp cho hợp tác giữa hai nước với tinh thần “biến lời nói thành hành động thiết thực”.

Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động, không chỉ là các hoạt động giao lưu văn hóa và nhân đạo truyền thống, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực mới như AI, cơ sở hạ tầng và logistics nhằm thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu kinh tế giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế và Văn hóa Hàn Quốc-Việt Nam Kwon Sung Taek khẳng định Hiệp hội sẽ tích cực mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa và giao lưu thanh niên, giúp thế hệ tương lai của hai nước trở thành những nhân tố nòng cốt vun đắp tình hữu nghị bền chặt.

Đồng thời, Hội sẽ tiếp tục đồng hành để các gia đình đa văn hóa, du học sinh, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam có thể trở thành những nhịp cầu vững chắc giữa hai quốc gia.