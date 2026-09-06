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Sai sót giải quyết chế độ theo Nghị định 178: Lâm Đồng yêu cầu rà soát toàn bộ hồ sơ, làm rõ trách nhiệm

Thái Lâm

TPO - UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định 178 sau khi phát hiện một số trường hợp giải quyết chưa đúng quy định.

Ngày 6/9, thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương đã có văn bản chỉ đạo về thực hiện kiến nghị kiểm toán trong triển khai chính sách theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025/NĐ-CP.

Động thái này được đưa ra sau khi Kiểm toán Nhà nước kiểm tra việc thực hiện chính sách, chế độ trong quá trình sắp xếp và tổ chức lại bộ máy.

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Trụ sở Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng.

Kết luận Kiểm toán Nhà nước cho thấy, tại Lâm Đồng có 7 trường hợp được duyệt nghỉ theo chính sách Nghị định 178 với lý do không đáp ứng yêu cầu công việc hoặc tiêu chuẩn chuyên môn, trong khi 3 năm liền kề trước đó đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước ghi nhận Lâm Đồng cùng một số địa phương chưa ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể tiêu chí lựa chọn người nghỉ, dẫn đến các đơn vị thiếu căn cứ thống nhất trong quá trình xác định đối tượng.

Ngoài ra, một số đơn vị cũng chưa ban hành tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; hoặc đã ban hành nhưng chưa cụ thể hóa đầy đủ tiêu chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của đơn vị.

Trên cơ sở kết quả kiểm toán, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan, đơn vị kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quy trình thực hiện chính sách; xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #Nghị định 178 #kiểm điểm trách nhiệm #chính sách #sai sót

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