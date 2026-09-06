Miền Bắc nắng đẹp đến bao giờ?

TPO - Dự báo hai ngày 7-8/9, miền Bắc tiếp tục có những ngày thu đẹp khi trời nắng nhẹ, ít mưa, gió mát, phù hợp các hoạt động ngoài trời. Từ ngày 9/9, miền Bắc có khả năng đón gió mùa đông bắc, trời chuyển mát, có mưa rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, miền Bắc đang có những ngày thu đặc trưng với thời tiết nắng nhẹ, trời trong xanh, gió mát và ít mưa.

Dự báo hình thái thời tiết này còn kéo dài ở miền Bắc trong hai ngày 7-8/9. Nhiệt độ cao nhất những ngày này từ 32-34 độ, thấp nhất 24-27 độ. Riêng khu vực vùng núi cao của Tây Bắc (gồm Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai) thời tiết có cảm giác se lạnh vào đêm và sáng sớm khi nền nhiệt thấp nhất xuống dưới 20 độ.

Tuy nhiên, hình thái thời tiết đẹp này không kéo dài. Dự báo từ khoảng ngày 9/9, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh đầu mùa.

Miền Bắc đón thời tiết thu đẹp đến ngày 8/9.

Dù cường độ không mạnh, đợt không khí lạnh này gây ra mưa dông rải rác cho khu vực miền Bắc trong hai ngày 9-10/9, đồng thời nền nhiệt giảm nhẹ.

Nhiệt độ cao nhất hai ngày ở miền Bắc còn khoảng 28-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, vùng núi xuống dưới 20 độ.

Dự báo sau đó, từ ngày 11/9, miền Bắc quay lại hình thái thời tiết mùa thu với nắng nhẹ, gió mát, ít mưa.

Tại khu vực Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi cũng như khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ trong chiều tối và tối các ngày 7-9/9 tiếp tục xuất hiện các đợt mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 80mm.

Dự báo sau đó, từ khoảng ngày 10-16/9, toàn bộ miền Trung, từ Thanh Hoá đến Bình Thuận cũ có khả năng đón một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Tây Nguyên và Nam Bộ trong các ngày từ 10-12/9 cũng có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.