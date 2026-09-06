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Pháp luật

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2 tiếng đồng hồ đục hòm công đức bằng két sắt

Tiền Lê

TPO - Sơn đã dùng các công cụ có sẵn tại hiện trường cạy phá suốt hơn 2 giờ đồng hồ và lấy đi 33 triệu đồng tiền mặt trong hòm công đức bằng két sắt của Thiền viện Trúc Lâm Tây Nguyên, thuộc làng Klăh, xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai.

Ngày 5/9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Công an xã Ia Hrung đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Sơn (SN 1989, trú thôn Nghĩa Hưng 3, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Nguyên.

Trước đó, khoảng 6h ngày 25/8, thượng tọa Thích Đồng Giải (Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Tây Nguyên, thuộc làng Klăh, xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) phát hiện cửa phòng Chánh điện bị kẻ gian đột nhập. Qua kiểm tra, hòm công đức làm bằng két sắt bị cạy, phá, toàn bộ số tiền bên trong đã bị lấy mất. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, thượng tọa Thích Đồng Giải trình báo lực lượng Công an xã.

Tiếp nhận tin báo, qua công tác khám nghiệm và thu thập thông tin, cơ quan công an xác định thời điểm xảy ra vụ án vào khoảng tối hôm trước. Thời điểm xảy ra lúc nửa đêm, mưa lớn, Thiền viện lại nằm ở khu vực dân cư thưa thớt, khiến công tác truy vết gặp không ít khó khăn.

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Đối tượng Sơn tại hiện trường.

Sau nhiều ngày truy vết, lực lượng chức năng đã khoanh vùng và xác định đối tượng Nguyễn Thành Sơn là hung thủ thực hiện vụ trộm trên. Đến ngày 4/9, Công an xã Ia Hrung tiến hành bắt giữ Sơn khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng ở thôn Nghĩa Hưng 3, xã Biển Hồ, đồng thời, thu giữ các tang vật có liên quan.

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận: Khoảng 20h ngày 24/8 đã điều khiển xe máy biển số 34B1-038.81 từ nhà đi tìm kiếm tài sản để trộm cắp. Khi đến khu vực thuộc địa bàn làng Klăh, thấy Thiền viện Trúc Lâm Tây Nguyên vắng người, đối tượng liền đột nhập vào bên trong Chánh điện.

Phát hiện chiếc két sắt hòm công đức không có người trông coi, Sơn đã dùng các công cụ có sẵn tại hiện trường cạy phá suốt hơn 2 giờ đồng hồ và lấy đi 33 triệu đồng tiền mặt rồi tẩu thoát.

Tiền Lê
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